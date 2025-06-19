https://sarabic.ae/20250619/الأمينة-العام-لمنظمة-المرأة-في-الطب-النووي-بالمغرب-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-تطور-بلادها-بمعالجة-السرطان--1101841904.html
الأمينة العام لمنظمة المرأة في الطب النووي بالمغرب تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تطور بلادها بمعالجة السرطان
الأمينة العام لمنظمة المرأة في الطب النووي بالمغرب تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تطور بلادها بمعالجة السرطان
سبوتنيك عربي
تحدثت أمينة حدام، رئيسة قسم الطب النووي في مستشفى ابن النفيس الدولي في مراكش، والأمينة العامة لمنظمة المرأة في مجال الطب النووي بالمغرب، عن تطور الطب النووي في... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T16:03+0000
2025-06-19T16:03+0000
2025-06-19T16:03+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
سان بطرسبورغ
أخبار المغرب اليوم
السرطان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101841728_14:0:777:429_1920x0_80_0_0_4c80faa6595075f3cc59e45a7e56d033.jpg
وأضافت في حديث لـ"سبوتنيك": "مجال الطب النووي حديث نوعا ما، مقارنة بالمجالات الطبية الأخرى، باعتباره ظهر بعد الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى أنه "يستخدم خاصية المواد النووية في المجال الصحي".ولفتت حدام إلى "تطور المغرب في مجال الطب النووي الضروي لشفاء مرضى السرطان"، مؤكدة أن هناك "مرضى يأتون من أفريقيا للحصول على العلاج في المغرب".وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث يناقش المنتدى هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250619/وزير-الصناعة-والتجارة-البحريني-الصناعات-الروسية-متقدمة-ونسعى-لزيادة-التعاون-1101837608.html
https://sarabic.ae/20250619/مارغريتا-سيمونيان-منظمة-أوراسيا-نموذج-متميز-لتعزيز-التفاهم-الثقافي-في-القارة-1101839698.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101841728_113:0:685:429_1920x0_80_0_0_9477327651f0edaecc17c360be956043.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سان بطرسبورغ, أخبار المغرب اليوم, السرطان
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سان بطرسبورغ, أخبار المغرب اليوم, السرطان
الأمينة العام لمنظمة المرأة في الطب النووي بالمغرب تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تطور بلادها بمعالجة السرطان
تحدثت أمينة حدام، رئيسة قسم الطب النووي في مستشفى ابن النفيس الدولي في مراكش، والأمينة العامة لمنظمة المرأة في مجال الطب النووي بالمغرب، عن تطور الطب النووي في بلادها، مؤكدة أن "المغرب يستقبل المرضى من دول أخرى وخاصة أفريقيا، لمعالجتهم بالطب النووي".
وأضافت في حديث لـ"سبوتنيك": "مجال الطب النووي حديث نوعا ما، مقارنة بالمجالات الطبية الأخرى
، باعتباره ظهر بعد الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى أنه "يستخدم خاصية المواد النووية في المجال الصحي".
وبيّنت حدام أنه "مؤخرا، تم العمل بتصوير "بت سكان"، الذي أخذ مكانة كبيرة في معالجة مرضى السرطان، لأنه يعطي نتيجة دقيقة وسريعة مقارنة مع تقنيات التصوير العادية بالأشعة السينية، فيما الطب النووي يستخدم أشعة "غاما".
ولفتت حدام إلى "تطور المغرب في مجال الطب النووي الضروي لشفاء مرضى السرطان"، مؤكدة أن هناك "مرضى يأتون من أفريقيا للحصول على العلاج في المغرب".
وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
"، حيث يناقش المنتدى هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".