https://sarabic.ae/20250625/الخارجية-الإيرانية-المنشآت-النووية-تضررت-بشدة-بسبب-الضربات-الأمريكية-1102044650.html

الخارجية الإيرانية: المنشآت النووية "تضررت بشدة" بسبب الضربات الأمريكية

الخارجية الإيرانية: المنشآت النووية "تضررت بشدة" بسبب الضربات الأمريكية

سبوتنيك عربي

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن "المنشآت النووية في إيران، تضررت بشدة بسبب الضربات الأمريكية الأخيرة". 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T12:21+0000

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وقال بقائي إن "مشروع قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل إرادة الشعب الإيراني، وهو رد على الهجمات غير القانونية علينا"، مشددًا على ضرورة حماية وتأمين المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يسير بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أعادت طائراتها أمس، التي كانت تنوي قصف إيران".وقال ترامب، خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لدى وصوله إلى قمة الناتو في لاهاي بهولندا: "لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن"، مضيفًا أن "المطاف سينتهي بنا لنوع من العلاقات مع إيران".وأكد ترامب أن "الضربة الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، تماما كما فعلت الضربات الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي"، معتقدًا "إحراز تقدم كبير في قطاع غزة بسبب الضربة الأمريكية في إيران".كما أكد الرئيس الأمريكي أن "الضربة الأمريكية في إيران، كانت ممتازة، حيث دمرت كل ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره"، مشددًا على أنه "لو لم تُدمر المنشآت الإيرانية ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين".وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما، إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.من جهتها، أدانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

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