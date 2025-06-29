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قائد الدفاع الجوي المصري: مهتمون بكل أحداث المنطقة
قائد الدفاع الجوي المصري: مهتمون بكل أحداث المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق ياسر الطودي، اليوم الأحد، اهتمام قواته بكل ما يجري من أحداث ومتغيرات في المنطقة. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
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2025-06-29T20:27+0000
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وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الفريق الطودي، جاءت في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 55 لعيد قوات الدفاع الجوي المصرية، الذي يوافق 30 يونيو/ حزيران من كل عام.وقال الطودي إن "مقاتلي قوات الدفاع الجوي مسلحين بأحدث المنظومات القادرة على الرصد المبكر والتعامل الفوري والتحييد الكامل لأي خطر يهدد المجال الجوي المصري".وحول التطور الهائل في أسلوب الحصول على المعلومات وتعدد مصادر الحصول عليها ودور ذلك في عدم وجود أسرار عن أنظمة التسليح في معظم دول العالم، أكد الفريق ياسر الطودي، أنه "في عصر السماوات المفتوحة أصبح العالم قرية صغيرة وتعددت وسائل الحصول على المعلومات سواء بالأقمار الاصطناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكترونية المختلفة وشبكات المعلومات الدولية، بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفوري للمعلومة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعل المعلومة متاحة أمام من يريدها".وأشار الطودي إلى أن "العمليات العسكرية الأخيرة أبرزت ظهور مراكز ثقل جديدة تحسم النتائج، منها التفوق الجوي بامتلاك المقاتلات الحديثة والمصممة بتكنولوجيا الإخفاء ومزودة برادارات متطورة، ومجهزة بنقاط تعليق متعددة لحمل الذخائر الذكية فائقة الدقة".وحول منظومة الدفاع الجوي المصري، أكد الفريق الطودي أنها تتكون من:• عناصر استطلاع وإنذار: أجهزة رادارية ومراقبة جوية، بالنظر لاكتشاف العدائيات الجوية وإنذار القوات.• عناصر إيجابية: صواريخ ومدفعية م/ط ذات مديات مختلفة لتوفير الدفاع الجوي عن الأهداف الحيوية والتشكيلات.• مراكز قيادة وسيطرة: على مختلف المستويات، تعمل بتعاون وثيق مع القوات الجوية والبحرية والحرب الإلكترونية، للضغط على العدو الجوي وإفشال مهامه.
https://sarabic.ae/20250319/الجيش-المصري-يتحدث-عن-معركة-الوجود-ويؤكد-جاهزيته-للتصدي-لجميع-التحديات-التي-تحيط-ببلاده-1098776663.html
https://sarabic.ae/20250304/تصريحات-متتالية-لماذا-تزايد-القلق-الإسرائيلي-من-قوة-الجيش-المصري-مؤخرا-1098369101.html
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مصر, العالم العربي, الأخبار
مصر, العالم العربي, الأخبار

قائد الدفاع الجوي المصري: مهتمون بكل أحداث المنطقة

20:27 GMT 29.06.2025
© Sputnik . Андрей Чаплыгин / الانتقال إلى بنك الصورمروحية Mi-17 تابعة للقوات المسلحة المصرية - الجيش المصري
مروحية Mi-17 تابعة للقوات المسلحة المصرية - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© Sputnik . Андрей Чаплыгин
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أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق ياسر الطودي، اليوم الأحد، اهتمام قواته بكل ما يجري من أحداث ومتغيرات في المنطقة.
وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الفريق الطودي، جاءت في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 55 لعيد قوات الدفاع الجوي المصرية، الذي يوافق 30 يونيو/ حزيران من كل عام.
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الجيش المصري يتحدث عن "معركة الوجود" ويؤكد جاهزيته للتصدي لجميع التحديات التي تحيط ببلاده
19 مارس, 13:00 GMT
وقال الطودي إن "مقاتلي قوات الدفاع الجوي مسلحين بأحدث المنظومات القادرة على الرصد المبكر والتعامل الفوري والتحييد الكامل لأي خطر يهدد المجال الجوي المصري".
وشدد على اهتمام الدفاع الجوي المصري بكل ما يجري من أحداث ومتغيرات في منطقة الشرق الأوسط، والتهديدات التي تتعرض لها كافة الاتجاهات وما تثيره من قلق بشأن المستقبل.
وحول التطور الهائل في أسلوب الحصول على المعلومات وتعدد مصادر الحصول عليها ودور ذلك في عدم وجود أسرار عن أنظمة التسليح في معظم دول العالم، أكد الفريق ياسر الطودي، أنه "في عصر السماوات المفتوحة أصبح العالم قرية صغيرة وتعددت وسائل الحصول على المعلومات سواء بالأقمار الاصطناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكترونية المختلفة وشبكات المعلومات الدولية، بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفوري للمعلومة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعل المعلومة متاحة أمام من يريدها".
وأشار الطودي إلى أن "العمليات العسكرية الأخيرة أبرزت ظهور مراكز ثقل جديدة تحسم النتائج، منها التفوق الجوي بامتلاك المقاتلات الحديثة والمصممة بتكنولوجيا الإخفاء ومزودة برادارات متطورة، ومجهزة بنقاط تعليق متعددة لحمل الذخائر الذكية فائقة الدقة".
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وحول منظومة الدفاع الجوي المصري، أكد الفريق الطودي أنها تتكون من:
• عناصر استطلاع وإنذار: أجهزة رادارية ومراقبة جوية، بالنظر لاكتشاف العدائيات الجوية وإنذار القوات.
• عناصر إيجابية: صواريخ ومدفعية م/ط ذات مديات مختلفة لتوفير الدفاع الجوي عن الأهداف الحيوية والتشكيلات.
• مراكز قيادة وسيطرة: على مختلف المستويات، تعمل بتعاون وثيق مع القوات الجوية والبحرية والحرب الإلكترونية، للضغط على العدو الجوي وإفشال مهامه.
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