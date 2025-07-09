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https://sarabic.ae/20250709/ما-مستقبل-الشراكة-بين-الانتقالي-والشرعية-في-ظل-الأوضاع-غير-المسبوقة-في-اليمن؟-1102534681.html
ما مستقبل الشراكة بين"الانتقالي والشرعية" في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة في اليمن؟
ما مستقبل الشراكة بين"الانتقالي والشرعية" في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة في اليمن؟
سبوتنيك عربي
تتزايد حدة وقسوة الأوضاع المعيشية في المحافظات الجنوبية باليمن والتي تحكمها الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تلك الحالة التي عجزت كل المبادرات والإسعافات عن... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T19:21+0000
2025-07-09T19:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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يرى مراقبون أن طرفي السلطة في محافظات الجنوب كلاهما فشل في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية المتفاقمة والأوضاع المعيشية القاسية وتدهور سعر صرف الريال اليمني بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي خلف وراءه غضب شعبي كبير وفقدان للثقة في كل ما يقال من وعود وآمال إعلامية لا تتخطى حاجز الشاشات، الوضع في الجنوب عبرت عنه عشرات التظاهرات سواء التي نظمتها جهات مدنية أو حزبية، في ذات الوقت لم تنجح كل وسائل الدعم والقرارات السياسية في منع تفاقم تلك الأزمات.الأمر الآن لا يتعلق كثيرا بالشراكة من عدمه وفق مراقبون، فبقاء الشراكة دون أن تلعب دور في تغيير الوضع الراهن لا فائدة منه، لذا فإن فض الشراكة أيضا لن يجدي نفعا سوى للشركاء أنفسهم، لأن فض الشراكة يعطي لكل طرف مبررات حول فشله في تغيير ولو جزء من تلك الكارثة والتي قالت عنها الأمم المتحدة أن تقترب سريعا بالبلاد من حافة المجاعة، الشارع الجنوبي يعيش حالة من الغليان المكبوت والذي تم التعبير عنه ببعض الوقفات التي سمحت بها أدوات الانتقالي والشرعية وتم منع الأخرى.فما مستقبل الشراكة بين "الانتقالي والشرعية" في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة في اليمن؟المواقف السياسيةبداية يقول، د. محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي جامعة عدن، "إن الأوضاع الاقتصادية في الجنوب وعلى وجه التحديد مسألة الانهيار المعيشي والخدمي، هي ضريبة المواقف السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي سواء تلك التي يطرحها على طاولة المفاوضات السياسية ويصر على تحقيقها، أو تلك المواقف التي يظهرها أثناء طرح شروط أو مطالب من قبل الأطراف الأخرى محلية أو إقليمية، ويطلب من المجلس الانتقالي الموافقة عليها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بديهي أن رفض الانتقالي لتلك المطالب المحلية أو الإقليمية أو الاعتراض على طرحها ينعكس من خلال زيادة الضغوط الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك تدهور أسعار الصرف وتأخر صرف المرتبات وانهيار منظومة الكهرباء في العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية، خصوصا أن هذا الثلاثي يشكل حلقة الضغط الأكثر تأثيرا على المجلس الانتقالي، كون سلبياتها وتأثيرها ينعكس مباشرة وبشكل سريع على المجتمع الذي صار يبحث عن أبسط الخدمات للبقاء".القاعدة الجماهيريةوتابع الشعيبي، "الأمر الإيجابي في كل ذلك، أن المجتمع والقاعدة الجماهيرية، أصبحت تفهم كل تلك الممارسات والضغوط التي تمارس كوسيلة عقاب على المجلس الانتقالي الممثل الشرعي للقضية الجنوبية على طاولات المفاوضات مع الأطراف المحلية والخارجية، لذلك لم يعد المواطنون يوجهون سهام النقد إلى المجلس الانتقالي بشكل منفرد أو أكثر، لمعرفتهم أن الانتقالي يتعرض لضغط خارج عن إرادته".وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن "يمكن القول إن استمرار هذا التدهور دون أن يحدث المجلس الانتقالي أي تغيير في قواعد الشراكة لن يخدم المجلس على المدى القريب، حتى وإن كان الناس تعي أنها ضحية ضغط أطراف أخرى، لذلك عليه أن يحسن التصرف للخروج من دوامة هذه الضغوط، التي تؤدي يوما بعد آخر إلى إفقاده شعبيته، وإلا ما فائدة الاستمرار في الشراكة إن لم تحقق طموحات وأهداف المجلس الانتقالي وشعب الجنوب على أقل تقدير، عليه أن يعود إلى صفوف الشعب ويكسر كل اتفاقات أو تحالفات لم تحقق أهداف المجلس والجنوب".الهروب من الفشلمن جانبه يقول القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، "بالنسبة للشراكة بين المجلس الانتقالي والشرعية اليمنية، أساسا لم تعد مرتبطة بإرادتهم ووفق قرارهم الوطني المستقل، بل كانت وفق إرادة خارجية بدول التحالف الراعية لهذه الشراكة والتوافق، بناء على محددات تمليها دول التحالف وسواء انتهت شراكتهم أم لا، فلا يغير ذلك من الواقع شيء".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الحديث عن إنهاء الشراكة مجرد هروب ورمي الفشل نحو كل طرف، واعتقد أن الشرعية والانتقالي لم يعد لهما أي قرار مستقل، والحديث عن إنهاء الشراكة للاستهلاك الإعلامي الصاخب، خاصة وأن ذلك لابد أن يلحقها خطوات عملية تنهي حالة التدهور، وما لم يكن إنهاء الشراكة أو البقاء فيها يعالج التدهور فلا معنى له".وتابع قاسم، "أعتقد أن دول التحالف الراعية يضع جميع هذه القوى أمام مسؤولية ليست بمستوى الأحداث وهي مرحلة أخيرة للدخول في تسوية لا يكون لهذه القوى أي دور أو فاعلية في المرحلة المقبلة، ووفق ما يجري من اتفاقات بين الجانب السعودي و"أنصار الله" على إنهاء هذه القوى باعتبارها فشلت في إدارة البلاد، بهذه الأعذار يكون إنهاء الشراكة بالخروج بماء الوجه بالنسبة للانتقالي خاصة، ولا يمكن القبول به عذرا لدى الشارع الجنوبي".غضب شعبيبدوره يقول، الحقوقي والقيادي في الحراك الجنوبي في اليمن، رائد الجحافي:"اليوم أصبح المجلس الانتقالي والشرعية اليمنية في وضع صعب جدا، وكل منهما يرى البقاء في شراكة الحكومة ملاذه الآمن، خصوصا في ظل التدهور الخطير الذي وصلت إليه أوضاع الجنوبيين بشكل رئيسي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "علما بأن المتضرر الأول من تدهور الوضع المعيشي للجنوبيين هو المجلس الانتقالي، الذي فقد شعبيته تماما وانهارت ثقة الجنوبيين في قادته الذين أصبحوا منبوذين ولا يوجد لديهم أدنى تأثير على الشارع الجنوبي بقدر الكراهية والرفض الذي يواجهون بهما من قبل الشعب في الجنوب".وتابع الجحافي، "الشرعية هي الأخرى التي لم يكن لديها أي ثقل شعبي على مستوى المناطق الواقعة تحت سلطاتها أصبحت اليوم تخشى انكشاف الغطاء عنها، خاصة بعد الوهن الذي أصاب الانتقالي الذي كان بمثابة الحارس الذي يحميها من الغضب الشعبي كل مرة، لكن الطرفين أصبحا اليوم في مستوى واحد لا شعبية ولا قبول لهما".استقلالية القرارويرى القيادي الجنوبي، "أن خلاصة القول المنطقي أن كلا الطرفين لا يمتلكان أي استقلالية في القرارات التي تخضع بشكل عام ومباشر للرياض وأبو ظبي واللتان تعيدان إنتاج أي شراكة أو فضها وفقا لمصالحهما".وقال الجحافي، "على الرغم مما سبق، لكن الأمر مختلفا هذه المرة من حيث جاهزية الشعب الغاضب للخروج ضد الأطراف بشكل كامل دون استثناء، ففي الجنوب على وجه التحديد بات الناس أكثر غضبا ورفضا للانتقالي الذي انتهى وأصبح مجرد ذكرى مؤلمة بالنسبة للجنوبيين".ولفت الجحافي، إلى أنه "في تلك المرحلة تحاول الرياض البحث عن قالب جديد لإعادة ما يشبه الشراكة بين الجنوبيين واليمنيين لخلق نوع من التوازن، خاصة بعد انهيار الانتقالي، الذي أصبح فقط يعتمد على ما تبقى لديه من المجندين الذين يخضعون بهدف استمرار ما يتقاضونه من رواتب شهرية ليس إلا".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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https://sarabic.ae/20250626/هل-ينقلب-الجنوبيون-على-الشرعية-اليمنية-والانتقالي-مع-استمرار-الانهيار-الاقتصادي-والأزمات-المعيشية-1102106893.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

ما مستقبل الشراكة بين"الانتقالي والشرعية" في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة في اليمن؟

19:21 GMT 09.07.2025 (تم التحديث: 19:35 GMT 09.07.2025)
© AP Photo / Hani Mohammedمسجد في صنعاء، اليمن
مسجد في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
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تتزايد حدة وقسوة الأوضاع المعيشية في المحافظات الجنوبية باليمن والتي تحكمها الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تلك الحالة التي عجزت كل المبادرات والإسعافات عن حلها أو تصحيح وضعها أصبحت مهددا حقيقيا للشراكة بين الانتقالي والمجلس الرئاسي، وتطورات المشهد السياسي الأخيرة والغضب الشعبي خير شاهد.
يرى مراقبون أن طرفي السلطة في محافظات الجنوب كلاهما فشل في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية المتفاقمة والأوضاع المعيشية القاسية وتدهور سعر صرف الريال اليمني بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي خلف وراءه غضب شعبي كبير وفقدان للثقة في كل ما يقال من وعود وآمال إعلامية لا تتخطى حاجز الشاشات، الوضع في الجنوب عبرت عنه عشرات التظاهرات سواء التي نظمتها جهات مدنية أو حزبية، في ذات الوقت لم تنجح كل وسائل الدعم والقرارات السياسية في منع تفاقم تلك الأزمات.
الأمر الآن لا يتعلق كثيرا بالشراكة من عدمه وفق مراقبون، فبقاء الشراكة دون أن تلعب دور في تغيير الوضع الراهن لا فائدة منه، لذا فإن فض الشراكة أيضا لن يجدي نفعا سوى للشركاء أنفسهم، لأن فض الشراكة يعطي لكل طرف مبررات حول فشله في تغيير ولو جزء من تلك الكارثة والتي قالت عنها الأمم المتحدة أن تقترب سريعا بالبلاد من حافة المجاعة، الشارع الجنوبي يعيش حالة من الغليان المكبوت والذي تم التعبير عنه ببعض الوقفات التي سمحت بها أدوات الانتقالي والشرعية وتم منع الأخرى.
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15:57 GMT
فما مستقبل الشراكة بين "الانتقالي والشرعية" في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة في اليمن؟

المواقف السياسية

بداية يقول، د. محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي جامعة عدن، "إن الأوضاع الاقتصادية في الجنوب وعلى وجه التحديد مسألة الانهيار المعيشي والخدمي، هي ضريبة المواقف السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي سواء تلك التي يطرحها على طاولة المفاوضات السياسية ويصر على تحقيقها، أو تلك المواقف التي يظهرها أثناء طرح شروط أو مطالب من قبل الأطراف الأخرى محلية أو إقليمية، ويطلب من المجلس الانتقالي الموافقة عليها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بديهي أن رفض الانتقالي لتلك المطالب المحلية أو الإقليمية أو الاعتراض على طرحها ينعكس من خلال زيادة الضغوط الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك تدهور أسعار الصرف وتأخر صرف المرتبات وانهيار منظومة الكهرباء في العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية، خصوصا أن هذا الثلاثي يشكل حلقة الضغط الأكثر تأثيرا على المجلس الانتقالي، كون سلبياتها وتأثيرها ينعكس مباشرة وبشكل سريع على المجتمع الذي صار يبحث عن أبسط الخدمات للبقاء".

القاعدة الجماهيرية

وتابع الشعيبي، "الأمر الإيجابي في كل ذلك، أن المجتمع والقاعدة الجماهيرية، أصبحت تفهم كل تلك الممارسات والضغوط التي تمارس كوسيلة عقاب على المجلس الانتقالي الممثل الشرعي للقضية الجنوبية على طاولات المفاوضات مع الأطراف المحلية والخارجية، لذلك لم يعد المواطنون يوجهون سهام النقد إلى المجلس الانتقالي بشكل منفرد أو أكثر، لمعرفتهم أن الانتقالي يتعرض لضغط خارج عن إرادته".
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وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن "يمكن القول إن استمرار هذا التدهور دون أن يحدث المجلس الانتقالي أي تغيير في قواعد الشراكة لن يخدم المجلس على المدى القريب، حتى وإن كان الناس تعي أنها ضحية ضغط أطراف أخرى، لذلك عليه أن يحسن التصرف للخروج من دوامة هذه الضغوط، التي تؤدي يوما بعد آخر إلى إفقاده شعبيته، وإلا ما فائدة الاستمرار في الشراكة إن لم تحقق طموحات وأهداف المجلس الانتقالي وشعب الجنوب على أقل تقدير، عليه أن يعود إلى صفوف الشعب ويكسر كل اتفاقات أو تحالفات لم تحقق أهداف المجلس والجنوب".

الهروب من الفشل

من جانبه يقول القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، "بالنسبة للشراكة بين المجلس الانتقالي والشرعية اليمنية، أساسا لم تعد مرتبطة بإرادتهم ووفق قرارهم الوطني المستقل، بل كانت وفق إرادة خارجية بدول التحالف الراعية لهذه الشراكة والتوافق، بناء على محددات تمليها دول التحالف وسواء انتهت شراكتهم أم لا، فلا يغير ذلك من الواقع شيء".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الحديث عن إنهاء الشراكة مجرد هروب ورمي الفشل نحو كل طرف، واعتقد أن الشرعية والانتقالي لم يعد لهما أي قرار مستقل، والحديث عن إنهاء الشراكة للاستهلاك الإعلامي الصاخب، خاصة وأن ذلك لابد أن يلحقها خطوات عملية تنهي حالة التدهور، وما لم يكن إنهاء الشراكة أو البقاء فيها يعالج التدهور فلا معنى له".
وتابع قاسم، "أعتقد أن دول التحالف الراعية يضع جميع هذه القوى أمام مسؤولية ليست بمستوى الأحداث وهي مرحلة أخيرة للدخول في تسوية لا يكون لهذه القوى أي دور أو فاعلية في المرحلة المقبلة، ووفق ما يجري من اتفاقات بين الجانب السعودي و"أنصار الله" على إنهاء هذه القوى باعتبارها فشلت في إدارة البلاد، بهذه الأعذار يكون إنهاء الشراكة بالخروج بماء الوجه بالنسبة للانتقالي خاصة، ولا يمكن القبول به عذرا لدى الشارع الجنوبي".

غضب شعبي

بدوره يقول، الحقوقي والقيادي في الحراك الجنوبي في اليمن، رائد الجحافي:"اليوم أصبح المجلس الانتقالي والشرعية اليمنية في وضع صعب جدا، وكل منهما يرى البقاء في شراكة الحكومة ملاذه الآمن، خصوصا في ظل التدهور الخطير الذي وصلت إليه أوضاع الجنوبيين بشكل رئيسي".
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "علما بأن المتضرر الأول من تدهور الوضع المعيشي للجنوبيين هو المجلس الانتقالي، الذي فقد شعبيته تماما وانهارت ثقة الجنوبيين في قادته الذين أصبحوا منبوذين ولا يوجد لديهم أدنى تأثير على الشارع الجنوبي بقدر الكراهية والرفض الذي يواجهون بهما من قبل الشعب في الجنوب".
وتابع الجحافي، "الشرعية هي الأخرى التي لم يكن لديها أي ثقل شعبي على مستوى المناطق الواقعة تحت سلطاتها أصبحت اليوم تخشى انكشاف الغطاء عنها، خاصة بعد الوهن الذي أصاب الانتقالي الذي كان بمثابة الحارس الذي يحميها من الغضب الشعبي كل مرة، لكن الطرفين أصبحا اليوم في مستوى واحد لا شعبية ولا قبول لهما".

استقلالية القرار

ويرى القيادي الجنوبي، "أن خلاصة القول المنطقي أن كلا الطرفين لا يمتلكان أي استقلالية في القرارات التي تخضع بشكل عام ومباشر للرياض وأبو ظبي واللتان تعيدان إنتاج أي شراكة أو فضها وفقا لمصالحهما".
وقال الجحافي، "على الرغم مما سبق، لكن الأمر مختلفا هذه المرة من حيث جاهزية الشعب الغاضب للخروج ضد الأطراف بشكل كامل دون استثناء، ففي الجنوب على وجه التحديد بات الناس أكثر غضبا ورفضا للانتقالي الذي انتهى وأصبح مجرد ذكرى مؤلمة بالنسبة للجنوبيين".
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ولفت الجحافي، إلى أنه "في تلك المرحلة تحاول الرياض البحث عن قالب جديد لإعادة ما يشبه الشراكة بين الجنوبيين واليمنيين لخلق نوع من التوازن، خاصة بعد انهيار الانتقالي، الذي أصبح فقط يعتمد على ما تبقى لديه من المجندين الذين يخضعون بهدف استمرار ما يتقاضونه من رواتب شهرية ليس إلا".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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