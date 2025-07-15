https://sarabic.ae/20250715/الجيش-السوري-يسحب-آلياته-الثقيلة-من-محافظة-السويداء-ويعلن-وقف-إطلاق-النار--عاجل--1102694399.html

الجيش السوري يسحب آلياته الثقيلة من محافظة السويداء ويعلن وقف إطلاق النار

الجيش السوري يسحب آلياته الثقيلة من محافظة السويداء ويعلن وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعطى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، أوامر إلى جميع الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، بوقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء... 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T09:09+0000

2025-07-15T09:09+0000

2025-07-15T09:38+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png

ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية مشاهد توثق انسحاب الآليات الثقيلة من محافظة السويداء، تمهيدا لتسليم أحياء المدينة إلى قوى الأمن الداخلي، بحسب وكالة "سانا" السورية.وأكد أنه تم "إعطاء تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي، والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".بالتوازي، حذرت وزارة الداخلية السورية من "ارتكاب أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة في مدينة السويداء، وذلك في إطار مهمة حفظ الأمن وفرض الاستقرار عقب دخول القوات الحكومية إلى المدينة".وبحسب بيان وزارة الداخلية، دخول القوات الحكومية إلى السويداء "يهدف حصرا إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمان في المدينة، ضمن التزام صارم بالقانون واحترام كامل لحقوق المواطنين".وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "سلاح الجو شن غارة استهدفت دبابة في السويداء"، مضيفة أن "الغارات على المحافظة رمزية ولا تمنع تقدم قوات الحكومة السورية".وفي وقت سابق، اليوم، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إن "بيان الطائفة الذي أصدرناه بشأن أحداث السويداء فرض علينا، بتفاصيله الكاملة، من دمشق، وبضغط من دول خارجية، بحجّة حقن دماء أبنائنا"، مؤكدا أن "أهالي السويداء يتعرضون لحرب إبادة".واتهم الهجري، الحكومة بـ"نكث العهد والوعد" و"قصف المدنيين العزّل"، رغم قبوله بـ"البيان المذل"، مضيفا: "هذا اليوم إما أن نكون فيه سوريين ونرفض الذل والإهانة، وإما أن نواجه عقودا من الذل والمهانة".وتابع: "نحن نتعرض لحرب إبادة شاملة، ويتعيّن على كل من قال (يا غيرة الدين) أن يقف وقفة عز يسجلها التاريخ ولن تتكرر"، داعيا الجميع "رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً" إلى التصدي للجيش والأمن بكل الوسائل المتاحة.ووصفت هذه الخطوة بأنها "تأتي في إطار الحرص على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار، وإيمانا منها بأن تحقيق ذلك يتطلب بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية، لا سيما الأمنية والعسكرية".ودعت الرئاسة الروحية جميع الفصائل المسلحة في السويداء إلى التعاون مع قوات وزارة الداخلية، وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها للجهات المختصة في الوزارة. كما طالبت بفتح حوار مع الحكومة السورية لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.واحتدم الاقتتال في المحافظة بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة.

https://sarabic.ae/20250715/القوات-السورية-تبدأ-عملية-الدخول-إلى-مركز-السويداء-وتعلن-فرض-حظر-تجول--1102691748.html

https://sarabic.ae/20250715/الشيخ-الهجري-البيان-فرض-علينا-ونتعرض-لحرب-إبادة----1102693640.html

https://sarabic.ae/20250714/قلق-أممي-بعد-أعمال-عنف-واختطاف-أسفرت-عن-سقوط-قتلى-وجرحى-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1102677677.html

https://sarabic.ae/20250714/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-دبابات-على-حدود-السويداء-جنوبي-سوريا---عاجل--1102672583.html

https://sarabic.ae/20250714/السويداء-على-صفيح-ساخن-قتلى-وجرحى-ودمشق-تتحرك--1102664057.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم