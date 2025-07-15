https://sarabic.ae/20250715/الجيش-السوري-يسحب-آلياته-الثقيلة-من-محافظة-السويداء-ويعلن-وقف-إطلاق-النار--عاجل--1102694399.html
الجيش السوري يسحب آلياته الثقيلة من محافظة السويداء ويعلن وقف إطلاق النار
الجيش السوري يسحب آلياته الثقيلة من محافظة السويداء ويعلن وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعطى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، أوامر إلى جميع الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، بوقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء... 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T09:09+0000
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ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية مشاهد توثق انسحاب الآليات الثقيلة من محافظة السويداء، تمهيدا لتسليم أحياء المدينة إلى قوى الأمن الداخلي، بحسب وكالة "سانا" السورية.وأكد أنه تم "إعطاء تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي، والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".بالتوازي، حذرت وزارة الداخلية السورية من "ارتكاب أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة في مدينة السويداء، وذلك في إطار مهمة حفظ الأمن وفرض الاستقرار عقب دخول القوات الحكومية إلى المدينة".وبحسب بيان وزارة الداخلية، دخول القوات الحكومية إلى السويداء "يهدف حصرا إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمان في المدينة، ضمن التزام صارم بالقانون واحترام كامل لحقوق المواطنين".وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "سلاح الجو شن غارة استهدفت دبابة في السويداء"، مضيفة أن "الغارات على المحافظة رمزية ولا تمنع تقدم قوات الحكومة السورية".وفي وقت سابق، اليوم، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إن "بيان الطائفة الذي أصدرناه بشأن أحداث السويداء فرض علينا، بتفاصيله الكاملة، من دمشق، وبضغط من دول خارجية، بحجّة حقن دماء أبنائنا"، مؤكدا أن "أهالي السويداء يتعرضون لحرب إبادة".واتهم الهجري، الحكومة بـ"نكث العهد والوعد" و"قصف المدنيين العزّل"، رغم قبوله بـ"البيان المذل"، مضيفا: "هذا اليوم إما أن نكون فيه سوريين ونرفض الذل والإهانة، وإما أن نواجه عقودا من الذل والمهانة".وتابع: "نحن نتعرض لحرب إبادة شاملة، ويتعيّن على كل من قال (يا غيرة الدين) أن يقف وقفة عز يسجلها التاريخ ولن تتكرر"، داعيا الجميع "رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً" إلى التصدي للجيش والأمن بكل الوسائل المتاحة.ووصفت هذه الخطوة بأنها "تأتي في إطار الحرص على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار، وإيمانا منها بأن تحقيق ذلك يتطلب بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية، لا سيما الأمنية والعسكرية".ودعت الرئاسة الروحية جميع الفصائل المسلحة في السويداء إلى التعاون مع قوات وزارة الداخلية، وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها للجهات المختصة في الوزارة. كما طالبت بفتح حوار مع الحكومة السورية لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.واحتدم الاقتتال في المحافظة بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الجيش السوري يسحب آلياته الثقيلة من محافظة السويداء ويعلن وقف إطلاق النار
09:09 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 15.07.2025)
أعطى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، أوامر إلى جميع الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، بوقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، وذلك بعد ساعات تضاربت فيها الأنباء حول الوضع الداخلي للمحافظة السورية.
ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية مشاهد توثق انسحاب الآليات الثقيلة من محافظة السويداء
، تمهيدا لتسليم أحياء المدينة إلى قوى الأمن الداخلي، بحسب وكالة "سانا" السورية.
ونقلت "سانا" عن أبو قصرة، قوله في بيان، اليوم الثلاثاء: "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".
وأكد أنه تم "إعطاء تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي، والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".
وبيّن أنه "سيتم البدء بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة"، مشيرا إلى أنه "تم التوجيه ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".
بالتوازي، حذرت وزارة الداخلية السورية من "ارتكاب أي تجاوزات أو تعديات
على الممتلكات العامة أو الخاصة في مدينة السويداء، وذلك في إطار مهمة حفظ الأمن وفرض الاستقرار عقب دخول القوات الحكومية إلى المدينة".
وقالت الوزارة، في بيان رسمي: "أي مخالفة تقع تحت أي ذريعة ستكون محل ملاحقة قانونية"، مؤكدة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي عنصر يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال أثناء تنفيذ المهمة، دون تهاون أو استثناء".
وبحسب بيان وزارة الداخلية، دخول القوات الحكومية إلى السويداء
"يهدف حصرا إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمان في المدينة، ضمن التزام صارم بالقانون واحترام كامل لحقوق المواطنين".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفادت "سانا" أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على تجمع للجيش السوري في مدينة السويداء".
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي
، إن "سلاح الجو شن غارة استهدفت دبابة في السويداء"، مضيفة أن "الغارات على المحافظة رمزية ولا تمنع تقدم قوات الحكومة السورية".
وفي وقت سابق، اليوم، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إن "بيان الطائفة الذي أصدرناه بشأن أحداث السويداء فرض علينا، بتفاصيله الكاملة، من دمشق، وبضغط من دول خارجية، بحجّة حقن دماء أبنائنا"، مؤكدا أن "أهالي السويداء يتعرضون لحرب إبادة".
وأضاف الهجري من دمشق، في تسجيل مصور: "بعد مفاوضات عدة مع دمشق، لم تفض عن أي نتائج أو صدق بالتعامل، فإن البيان الذي صدر عن الرئاسة الروحية، في وقت سابق اليوم، قد فرض على الرئاسة الروحية للطائفة من دمشق بتفاصيله كافة وتحت ضغط دولي لحقن الدماء". وأعلن الهجري تراجعه عن الموقف الداعم لدخول المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى محافظة السويداء، داعيًا "أبناء المحافظة إلى التصدي للجيش السوري ومواجهته".
واتهم الهجري، الحكومة بـ"نكث العهد والوعد"
و"قصف المدنيين العزّل"، رغم قبوله بـ"البيان المذل"، مضيفا: "هذا اليوم إما أن نكون فيه سوريين ونرفض الذل والإهانة، وإما أن نواجه عقودا من الذل والمهانة".
وتابع: "نحن نتعرض لحرب إبادة شاملة
، ويتعيّن على كل من قال (يا غيرة الدين) أن يقف وقفة عز يسجلها التاريخ ولن تتكرر"، داعيا الجميع "رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً" إلى التصدي للجيش والأمن بكل الوسائل المتاحة.
وكانت رحبت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، في بيان لها، بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى محافظة السويداء، بهدف بسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة.
ووصفت هذه الخطوة بأنها "تأتي في إطار الحرص على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار، وإيمانا منها بأن تحقيق ذلك يتطلب بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية، لا سيما الأمنية والعسكرية".
ودعت الرئاسة الروحية جميع الفصائل المسلحة في السويداء إلى التعاون مع قوات وزارة الداخلية، وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها للجهات المختصة في الوزارة. كما طالبت بفتح حوار مع الحكومة السورية لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.
وكانت أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الثلاثاء، بدء دخول قوات الجيش إلى مدينة السويداء، عقب إعلان الفعاليات والمرجعيات الدينية ترحيبها ببسط سلطة الدولة.
واحتدم الاقتتال في المحافظة بين أبناء العشائر
والمحافظة، منذ يوم السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة.