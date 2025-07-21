https://sarabic.ae/20250721/أردوغان-الشرع-اتخذ-موقفا-حازما-ولم-يقدم-تنازلات--عاجل-1102866596.html

أردوغان: الشرع اتخذ موقفا حازما و"لم يقدم تنازلات"

أردوغان: الشرع اتخذ موقفا حازما و"لم يقدم تنازلات"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرك ضرورة تحمل المسؤولية تجاه الوضع في سوريا، مؤكدا أن "إسرائيل تقوم باستفزازات وتريد... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T10:25+0000

2025-07-21T10:25+0000

2025-07-21T11:25+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وقال أردوغان للصحفيين، على متن طائرة عائدة من جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد: "مصممون على دعم (الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية) أحمد الشرع ولن نتركه وحيدا.. أكدت للشرع استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم لسوريا، اتخذ الرئيس السوري أحمد الشرع موقفًا حازما، ولم يقدم أي تنازلات حتى الآن".وأكد أردوغان أن "سوريا سيطرت على الوضع بنشر نحو 2500 جندي، وأن الشعب السوري بجميع أطيافه تعلم من معاناته الماضية، ولا ينوي الانخراط في هذه الألاعيب".وقال أردوغان إن هناك ما سماها بـ"مجموعات درزية تتعاون مع إسرائيل وتواصل الأعمال التخريبية"، مشددا على أن "إسرائيل لا تريد الاستقرار في المنطقة وتعتقد أن سوريا الموحدة لن تكون في صالحها لذلك تواصل استفزازاتها".واشتد التوتر جنوبي سوريا، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بعد اندلاع اشتباكات في محافظة السويداء، بين مسلحين من عشائر بدوية ومسلحين دروز، وذلك بعد اختطاف البدو رجلا درزيا ومصادرة سيارته.وبدأت إسرائيل، بتوجيه ضربات استهدفت الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وفي 16 يوليو الجاري، قصفت مواقع استراتيجية عدة في العاصمة السورية، منها مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري وسط العاصمة السورية، مؤكدة أنها "رسالة مباشرة إلى دمشق"، لتعلن الدفاع السورية سحب جميع قواتها من محافظة السويداء في اليوم ذاته، بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار.إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها

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رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم