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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250722/الجيش-الروسي-يدمر-77-مركز-قيادة-أوكرانيا-للطائرات-المسيرة-1102896171.html
الجيش الروسي يدمر 77 مركز قيادة أوكرانيا للطائرات المسيرة
الجيش الروسي يدمر 77 مركز قيادة أوكرانيا للطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الروسي، أن وحدات من مجموعتي "الغرب" و"الشرق" التابعتين للقوات الروسية، دمّرتا 77 نقطة تحكم للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T04:26+0000
2025-07-22T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليونيد شاروف، المتحدث باسم قوات مجموعة "الغرب"ً الروسية: "تم اكتشاف وتدمير 56 نقطة تحكم للطائرات المسيرة".بدوره، أوضح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الشرق"، ألكسندر غوردييف، أنه تم تدمير 21 نقطة تحكم للطائرات المسيرة في منطقة مسؤوليتها.بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مجموعة "الشرق" القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوريجيه. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250721/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--عاجل-1102863477.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يدمر 77 مركز قيادة أوكرانيا للطائرات المسيرة

04:26 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 05:25 GMT 22.07.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن الجيش الروسي، أن وحدات من مجموعتي "الغرب" و"الشرق" التابعتين للقوات الروسية، دمّرتا 77 نقطة تحكم للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليونيد شاروف، المتحدث باسم قوات مجموعة "الغرب"ً الروسية: "تم اكتشاف وتدمير 56 نقطة تحكم للطائرات المسيرة".

وأشار إلى أن العسكريين دمروا في الوقت نفسه 27 طائرة مسيرة.

بدوره، أوضح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الشرق"، ألكسندر غوردييف، أنه تم تدمير 21 نقطة تحكم للطائرات المسيرة في منطقة مسؤوليتها.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، حيّدت مجموعة "الغرب" في يوم واحد أكثر من 230 جنديا معاديًا في منطقتي تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مجموعة "الشرق" القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوريجيه. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديا.
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
أمس, 09:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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