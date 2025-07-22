https://sarabic.ae/20250722/الجيش-الروسي-يدمر-77-مركز-قيادة-أوكرانيا-للطائرات-المسيرة-1102896171.html

الجيش الروسي يدمر 77 مركز قيادة أوكرانيا للطائرات المسيرة

الجيش الروسي يدمر 77 مركز قيادة أوكرانيا للطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الروسي، أن وحدات من مجموعتي "الغرب" و"الشرق" التابعتين للقوات الروسية، دمّرتا 77 نقطة تحكم للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T04:26+0000

2025-07-22T04:26+0000

2025-07-22T05:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ليونيد شاروف، المتحدث باسم قوات مجموعة "الغرب"ً الروسية: "تم اكتشاف وتدمير 56 نقطة تحكم للطائرات المسيرة".بدوره، أوضح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الشرق"، ألكسندر غوردييف، أنه تم تدمير 21 نقطة تحكم للطائرات المسيرة في منطقة مسؤوليتها.بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مجموعة "الشرق" القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوريجيه. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250721/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--عاجل-1102863477.html

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