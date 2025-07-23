https://sarabic.ae/20250723/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فاراتشينو-في-مقاطعة-سومي--عاجل-1102932222.html

القوات الروسية تحرر بلدة فاراتشينو في مقاطعة سومي

القوات الروسية تحرر بلدة فاراتشينو في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فاراتشينو في مقاطعة سومي. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T09:10+0000

2025-07-23T09:10+0000

2025-07-23T09:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الجيش الروسي

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت وحدات مجموعة "الشمال"، نتيجة العمليات النشطة، من تحرير بلدة فاراتشينو في مقاطعة سومي".وأوضحت الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".وأشار البيان إلى أن وحدات قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 145 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير وقاذفة صواريخ متعددة غربية الصنع".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت ست قنابل جوية موجهة، و صاروخا من طراز "هيمارس" وصاروخا موجها بعيد المدى "نبتون" و256 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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الجيش الروسي, روسيا