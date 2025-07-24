https://sarabic.ae/20250724/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-مخاطر-قرار-الكنيست-فرض-السيادة-الإسرائيلية-بالضفة-1102983189.html

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على مخاطر قرار الكنيست فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على مخاطر قرار الكنيست فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة

سبوتنيك عربي

حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من تبعات قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T09:52+0000

2025-07-24T09:52+0000

2025-07-24T09:52+0000

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واعتبر الهباش في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن قرار الكنيست يمثل إمعانا واستمرار في التنكر للقوانين الدولية، والمضي قدمًا في إدارة الظهر لعملية السلام، سواء مع الدولة الفلسطينية، أو في المنطقة بشكل عام.وأوضح أن "القرار خطير، ويعني أنه لا يمكن تحقيق أي نوع من السلام أو الاستقرار في المنطقة، في ظل حكومة نتنياهو المتعجرفة والفاشية، التي تعود في عقليتها الإمبريالية الاستيطانية إلى عصور حجرية عفا عليها الزمن، وتجاوزتها الإنسانية منذ زمن طويل".وتابع الهباش، قائلًا: "لا مجال للحديث عن استعمار بهذا الشكل في عالم مختلف، عالم اليوم من المفترض أنه يؤمن بحقوق وكرامة الإنسان، وبالحريات، ويدافع عن الديمقراطية، والشرعية الدولية".ويرى أن القرار الإسرائيلي الذي صدر من الكنيست، يفرض على المجتمع الدولي سرعة التحرك، والتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه السياسة الفاشية الخرقاء، التي تتبعها حكومة نتنياهو في فلسطين.وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "التصريحات والمواقف التحريضية الإسرائيلية، التي تدعو لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي يواصل الاحتلال توسيع الاستيطان على أراضيها وتعميق ضمها بشكل يومي".وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "هذه الإجراءات تُكرّس نظام "الإبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وتعد استخفافًا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعانًا في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، وعدّتها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف".وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.وتأتي هذه التصويتات في سياق تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في المنطقة.يذكر أن الكنيست كان قد صادق، العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.

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https://sarabic.ae/20250723/الكنيست-يصوت-لصالح-مشروع-قرار-يدعو-لفرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-الغربية-وغور-الأردن---عاجل--1102952215.html

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