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كيم جونغ أون يتعهد بالانتصار في المعركة ضد أمريكا
كيم جونغ أون يتعهد بالانتصار في المعركة ضد أمريكا
سبوتنيك عربي
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأحد، إن بلاده ستحقق النصر في معارك "ضد الإمبريالية وضد الولايات المتحدة". 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T06:35+0000
2025-07-27T06:35+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
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وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات كيم جونغ أون جاءت خلال إحياء البلاد ذكرى الهدنة في الحرب الكورية.ونقلت صحيفة غربية عن جونغ أون، قوله: "دولتنا وشعبها سيحققان بالتأكيد القضية العظيمة المتمثلة في بناء دولة غنية بجيش قوي، وسيحققان انتصارات مشرفة في المواجهة ضد الإمبريالية والولايات المتحدة".ومن جانبها، أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد زار النصب التذكارية التي تكرم قدامى محاربي الحرب الكورية التي دارت بين 1950 و1953.وزار جونغ أون برج الصداقة الذي يخلّد ذكرى جنود "جيش التحرير الشعبي الصيني" الذين قاتلوا مع الكوريين الشماليين، في وقت التقى الزعيم الكوري الشمالي مع جنود في فوج مدفعية للاحتفال بهذا اليوم.ويشار إلى أن كوريا الشمالية وقعت اتفاقية هدنة مع الولايات المتحدة والصين، في 27 يوليو/تموز من العام 1953، وهي الاتفاقية التي أنهت القتال في الحرب التي استمرت ثلاث سنوات.ووقّع جنرالات أمريكيون الاتفاقية ممثلين عن قوات الأمم المتحدة التي دعمت كوريا الجنوبية.وتطلق كوريا الشمالية على يوم 27 يوليو اسم "يوم النصر"، رغم أن الهدنة رسمت حدودا قسمت شبه الجزيرة الكورية بالتساوي تقريبا في المساحة وأعادت التوازن بعد أن تبادل الجانبان التقدم والتراجع في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20250724/كيم-جونغ-أون-يدعو-جنوده-للاستعداد-لـحرب-حقيقية-1103001655.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الأخبار

كيم جونغ أون يتعهد بالانتصار في المعركة ضد أمريكا

06:35 GMT 27.07.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . POOL
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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأحد، إن بلاده ستحقق النصر في معارك "ضد الإمبريالية وضد الولايات المتحدة".
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات كيم جونغ أون جاءت خلال إحياء البلاد ذكرى الهدنة في الحرب الكورية.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جزنغ أون يتفقد الجيش، 26 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
كيم جونغ أون يدعو جنوده للاستعداد لـ"حرب حقيقية"
24 يوليو, 16:46 GMT
ونقلت صحيفة غربية عن جونغ أون، قوله: "دولتنا وشعبها سيحققان بالتأكيد القضية العظيمة المتمثلة في بناء دولة غنية بجيش قوي، وسيحققان انتصارات مشرفة في المواجهة ضد الإمبريالية والولايات المتحدة".
ومن جانبها، أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد زار النصب التذكارية التي تكرم قدامى محاربي الحرب الكورية التي دارت بين 1950 و1953.
وزار جونغ أون برج الصداقة الذي يخلّد ذكرى جنود "جيش التحرير الشعبي الصيني" الذين قاتلوا مع الكوريين الشماليين، في وقت التقى الزعيم الكوري الشمالي مع جنود في فوج مدفعية للاحتفال بهذا اليوم.
ويشار إلى أن كوريا الشمالية وقعت اتفاقية هدنة مع الولايات المتحدة والصين، في 27 يوليو/تموز من العام 1953، وهي الاتفاقية التي أنهت القتال في الحرب التي استمرت ثلاث سنوات.
ووقّع جنرالات أمريكيون الاتفاقية ممثلين عن قوات الأمم المتحدة التي دعمت كوريا الجنوبية.
وتطلق كوريا الشمالية على يوم 27 يوليو اسم "يوم النصر"، رغم أن الهدنة رسمت حدودا قسمت شبه الجزيرة الكورية بالتساوي تقريبا في المساحة وأعادت التوازن بعد أن تبادل الجانبان التقدم والتراجع في ساحة المعركة.
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