https://sarabic.ae/20250727/ويتكوف-يؤكد-أن-التوترات-الأخيرة-بسوريا-في-طريقها-للتسوية-1103078624.html
ويتكوف يؤكد أن التوترات الأخيرة بسوريا في طريقها للتسوية
ويتكوف يؤكد أن التوترات الأخيرة بسوريا في طريقها للتسوية
سبوتنيك عربي
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوسائل إعلام غربية، عن أن التوترات في سوريا زادت أخيرا، لكنها في طريقها للتسوية،... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T09:52+0000
2025-07-27T09:52+0000
2025-07-27T09:52+0000
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وجاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: "نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى "اتفاقيات إبراهام".أوضح مصدر دبلوماسي سوري، في وقت سابق، أن الاجتماع تطرّق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية فضّ الاشتباك و"احتواء التصعيد" بين البلدين، دون أن يسفر عن اتفاقات نهائية، بحسب موقع "العربية".
https://sarabic.ae/20250727/لقاء-سوري-ـ-إسرائيلي-في-باريس-تهدئة-مشروطة-أم-بداية-تطبيع-وما-مصير-السويداء؟-1103075768.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, واشنطن, دونالد ترامب, إسرائيل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, واشنطن, دونالد ترامب, إسرائيل
ويتكوف يؤكد أن التوترات الأخيرة بسوريا في طريقها للتسوية
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوسائل إعلام غربية، عن أن التوترات في سوريا زادت أخيرا، لكنها في طريقها للتسوية، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الأسبوع الماضي.
وجاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: "نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى "اتفاقيات إبراهام".
ويأتي تصريح المبعوث الأمريكي بعد اللقاء الذي جمع في باريس وفدين من سوريا وإسرائيل بوساطة أمريكية، السبت الماضي، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء في 13 يوليو /تموز الجاري.
وكانت إسرائيل قد دخلت على خط الاشتباكات عبر شن غارات على أهداف جنوبي سوريا وفي دمشق، مؤكدة على أنها لن تسمح بوجود عسكري جنوبي سوريا.
أوضح مصدر دبلوماسي سوري، في وقت سابق، أن الاجتماع تطرّق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية فضّ الاشتباك و"احتواء التصعيد"
بين البلدين، دون أن يسفر عن اتفاقات نهائية، بحسب موقع "العربية
".
يذكر أنه السلطات السورية الجديدة أقرت سابقا بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وسط الحديث عن سير الحكومة الجديدة على نهج بعض الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل.