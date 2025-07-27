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ويتكوف يؤكد أن التوترات الأخيرة بسوريا في طريقها للتسوية
ويتكوف يؤكد أن التوترات الأخيرة بسوريا في طريقها للتسوية
سبوتنيك عربي
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوسائل إعلام غربية، عن أن التوترات في سوريا زادت أخيرا، لكنها في طريقها للتسوية،... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: "نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى "اتفاقيات إبراهام".أوضح مصدر دبلوماسي سوري، في وقت سابق، أن الاجتماع تطرّق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية فضّ الاشتباك و"احتواء التصعيد" بين البلدين، دون أن يسفر عن اتفاقات نهائية، بحسب موقع "العربية".
https://sarabic.ae/20250727/لقاء-سوري-ـ-إسرائيلي-في-باريس-تهدئة-مشروطة-أم-بداية-تطبيع-وما-مصير-السويداء؟-1103075768.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, واشنطن, دونالد ترامب, إسرائيل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, واشنطن, دونالد ترامب, إسرائيل

ويتكوف يؤكد أن التوترات الأخيرة بسوريا في طريقها للتسوية

09:52 GMT 27.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوسائل إعلام غربية، عن أن التوترات في سوريا زادت أخيرا، لكنها في طريقها للتسوية، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الأسبوع الماضي.
وجاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: "نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى "اتفاقيات إبراهام".

ويأتي تصريح المبعوث الأمريكي بعد اللقاء الذي جمع في باريس وفدين من سوريا وإسرائيل بوساطة أمريكية، السبت الماضي، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء في 13 يوليو /تموز الجاري.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟
07:03 GMT

وكانت إسرائيل قد دخلت على خط الاشتباكات عبر شن غارات على أهداف جنوبي سوريا وفي دمشق، مؤكدة على أنها لن تسمح بوجود عسكري جنوبي سوريا.

أوضح مصدر دبلوماسي سوري، في وقت سابق، أن الاجتماع تطرّق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية فضّ الاشتباك و"احتواء التصعيد" بين البلدين، دون أن يسفر عن اتفاقات نهائية، بحسب موقع "العربية".

يذكر أنه السلطات السورية الجديدة أقرت سابقا بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وسط الحديث عن سير الحكومة الجديدة على نهج بعض الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل.

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