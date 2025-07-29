https://sarabic.ae/20250729/رئيس-الأركان-الإيراني-لا-نثق-مطلقا-بتعهدات-أمريكا-وإسرائيل-1103148409.html
رئيس الأركان الإيراني: لا نثق مطلقا بتعهدات أمريكا وإسرائيل
رئيس الأركان الإيراني: لا نثق مطلقا بتعهدات أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه لا يثق مطلقا "بوعود وتعهدات الأمريكيين والصهاينة"، مشيرًا إلى "استعداد إيران للرد... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:05+0000
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وتلقى اللواء موسوي، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع في طاجيكستان الفريق امامعلي صابر زادة، موضحًا "تفاصيل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، خلال الأيام الـ12".وأشار موسوي إلى أن "العدو قد كشف عن وجهه الوحشي بانتهاكه كل الأعراف الدولية، ورغم استخدامه كامل قوته، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه وتلقى ضربات موجعة، ما اضطره لطلب وقف إطلاق النار لإنقاذ الكيان الصهيوني من الانهيار".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الإيرانية-منعنا-الموساد-من-إثارة-أعمال-شغب-في-طهران-خلال-يونيو-1103142029.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس الأركان الإيراني: لا نثق مطلقا بتعهدات أمريكا وإسرائيل
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه لا يثق مطلقا "بوعود وتعهدات الأمريكيين والصهاينة"، مشيرًا إلى "استعداد إيران للرد الحازم على أي عدوان محتمل".
وتلقى اللواء موسوي، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع في طاجيكستان الفريق امامعلي صابر زادة، موضحًا "تفاصيل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، خلال الأيام الـ12".
وأشار موسوي إلى أن "العدو قد كشف عن وجهه الوحشي بانتهاكه كل الأعراف الدولية، ورغم استخدامه كامل قوته، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه وتلقى ضربات موجعة، ما اضطره لطلب وقف إطلاق النار لإنقاذ الكيان الصهيوني من الانهيار".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة
من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".