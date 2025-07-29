رئيس الأركان الإيراني: لا نثق مطلقا بتعهدات أمريكا وإسرائيل

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
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بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
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10:29 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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رئيس الأركان الإيراني: لا نثق مطلقا بتعهدات أمريكا وإسرائيل
رئيس الأركان الإيراني: لا نثق مطلقا بتعهدات أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه لا يثق مطلقا "بوعود وتعهدات الأمريكيين والصهاينة"، مشيرًا إلى "استعداد إيران للرد... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:05+0000
2025-07-29T09:05+0000
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وتلقى اللواء موسوي، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع في طاجيكستان الفريق امامعلي صابر زادة، موضحًا "تفاصيل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، خلال الأيام الـ12".وأشار موسوي إلى أن "العدو قد كشف عن وجهه الوحشي بانتهاكه كل الأعراف الدولية، ورغم استخدامه كامل قوته، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه وتلقى ضربات موجعة، ما اضطره لطلب وقف إطلاق النار لإنقاذ الكيان الصهيوني من الانهيار".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الإيرانية-منعنا-الموساد-من-إثارة-أعمال-شغب-في-طهران-خلال-يونيو-1103142029.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس الأركان الإيراني: لا نثق مطلقا بتعهدات أمريكا وإسرائيل

09:05 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiعبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني
عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه لا يثق مطلقا "بوعود وتعهدات الأمريكيين والصهاينة"، مشيرًا إلى "استعداد إيران للرد الحازم على أي عدوان محتمل".
وتلقى اللواء موسوي، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع في طاجيكستان الفريق امامعلي صابر زادة، موضحًا "تفاصيل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، خلال الأيام الـ12".
وأشار موسوي إلى أن "العدو قد كشف عن وجهه الوحشي بانتهاكه كل الأعراف الدولية، ورغم استخدامه كامل قوته، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه وتلقى ضربات موجعة، ما اضطره لطلب وقف إطلاق النار لإنقاذ الكيان الصهيوني من الانهيار".
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
الاستخبارات الإيرانية: منعنا الـ"موساد" من إثارة أعمال شغب في طهران خلال يونيو الماضي
04:01 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.

بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".

ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
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