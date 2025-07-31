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https://sarabic.ae/20250731/الرئيس-الإيراني-قواتنا-المسلحة-استطاعت-إنجاز-عمل-فذ-1103222139.html
الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة استطاعت إنجاز عمل فذ
الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة استطاعت إنجاز عمل فذ
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، بأن "أي قوة غير قادرة على إيقاف وتركيع الشعب الإيراني المتماسك والمنسجم". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T09:23+0000
2025-07-31T09:23+0000
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وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس بزشكيان، جاءت في اجتماع تنمية العدالة التعليمية بمحافظة زنجان شمال غربي إيران، والتي أشاد خلالها بالجيش والحرس الثوري والتعبئة والقوات الشعبية في بلاده.وقال الرئيس الإيراني إن "الدفاع البطولي الذي أبداه الشعب والقوات العسكرية والأمنية وأبطالنا العاملون في المجال الصاروخي طيلة الـ12 يوما، أسهم في بناء التاريخ وهذه الإجراءات شكّلت مصدر فخر واعتزاز لنا ولجميع المسلمين في المنطقة".وأكد بزشكيان أن "الجيش والحرس الثوري والتعبئة والقوات الشعبية قدموا معظم الشهداء للذود عن الوطن ورغم كل التهديدات والضغوط التي يمارسها الأعداء، فإن هؤلاء الأعزة أبلوا بلاء حسنا، وهزموا الكيان الصهيوني بقبته الحديدية وأمريكا بكل تجهيزاتها العسكرية المتطورة".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250731/عراقجي-إيران-لن-تقبل-بأن-تمضي-الأمور-كما-كانت-عليه-قبل-حرب-الـ12-يوم-مع-إسرائيل-1103211478.html
https://sarabic.ae/20250724/إيران-اتهامنا-بتخصيب-اليورانيوم-بهدف-امتلاك-سلاح-نووي-كذبة-كبيرة-1102973408.html
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إيران, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم

الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة استطاعت إنجاز عمل فذ

09:23 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، بأن "أي قوة غير قادرة على إيقاف وتركيع الشعب الإيراني المتماسك والمنسجم".
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس بزشكيان، جاءت في اجتماع تنمية العدالة التعليمية بمحافظة زنجان شمال غربي إيران، والتي أشاد خلالها بالجيش والحرس الثوري والتعبئة والقوات الشعبية في بلاده.
وقال الرئيس الإيراني إن "الدفاع البطولي الذي أبداه الشعب والقوات العسكرية والأمنية وأبطالنا العاملون في المجال الصاروخي طيلة الـ12 يوما، أسهم في بناء التاريخ وهذه الإجراءات شكّلت مصدر فخر واعتزاز لنا ولجميع المسلمين في المنطقة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع إسرائيل
05:21 GMT
وأكد بزشكيان أن "الجيش والحرس الثوري والتعبئة والقوات الشعبية قدموا معظم الشهداء للذود عن الوطن ورغم كل التهديدات والضغوط التي يمارسها الأعداء، فإن هؤلاء الأعزة أبلوا بلاء حسنا، وهزموا الكيان الصهيوني بقبته الحديدية وأمريكا بكل تجهيزاتها العسكرية المتطورة".
وتابع الرئيس الإيراني أن "هؤلاء لم يكونوا يتخيلون أن الإيرانيين ورغم كل العقوبات، أن يتصرفوا بهذه الطريقة، لكن قواتنا المسلحة استطاعت إنجاز عمل فذ، إذ أننا نقدرها حق تقديرها".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
إيران: اتهامنا بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك سلاح نووي "كذبة كبيرة"
24 يوليو, 05:36 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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