https://sarabic.ae/20250802/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يلغى-زيارة-إلى-واشنطن-كانت-مقررة-الثلاثاء-1103311369.html

رئيس الأركان الإسرائيلي يلغى زيارة إلى واشنطن كانت مقررة الثلاثاء

رئيس الأركان الإسرائيلي يلغى زيارة إلى واشنطن كانت مقررة الثلاثاء

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجنرال إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي ألغى زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T20:47+0000

2025-08-02T20:47+0000

2025-08-02T20:47+0000

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وأفادت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الجنرال إيال زامير، ألغى زيارة رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل، وقرر البقاء في بلاده في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة أنه كان من المقرر أن تشمل زيارة الجنرال إيال زامير المشاركة في حفل تقاعد الجنرال مايكل إريك كوريللا، في مقر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، والقيام بجولة من الاجتماعات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين.وأكدت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يناقش الجانبان الإسرائيلي والأمريكي الدروس المستفادة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران والمعروفة بـ"الأسد الصاعد" والتنسيق العملياتي بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.وفي وقت سابق اليوم السبت، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن الحرب في غزة ستستمر "بلا هوادة" ما لم يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.وأضاف زامير أن "الحرب مستمرة، وسنقوم بتكييفها وفقا للواقع المتغير بما يخدم مصالحنا"، مشيرا إلى أن الانتصارات الميدانية التي تحققت تمنح قواته مرونة في تنفيذ العمليات العسكرية.واتهم رئيس الأركان الإسرائيلي جهات غير محددة بـ"اختلاق اتهامات كاذبة حول مجاعة مفتعلة في غزة"، واصفًا إياها بـ"المخطط المُتعمد لاتهام الجيش الإسرائيلي بجرائم حرب"، محملا حركة حماس مسؤولية "معاناة وقتل المدنيين في القطاع".اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1219 شخصًا وفقا لبيانات رسمية. وفي المقابل، ردّت إسرائيل بحرب دامية لا تزال مستمرة، أودت بحياة أكثر من 60,332 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، بحسب وزارة الصحة في غزة.وبعد نحو 22 شهرًا من الحرب، تواجه غزة خطر "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.

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