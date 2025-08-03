https://sarabic.ae/20250803/ليبيا-هل-يكسر-انتخاب-رئيس-جديد-الجمود-في-المجلس-الأعلى-للدولة-أم-يعيد-إنتاج-الأزمة؟-1103315082.html

ليبيا... هل يكسر انتخاب رئيس جديد الجمود في المجلس الأعلى للدولة أم يعيد إنتاج الأزمة؟

ليبيا... هل يكسر انتخاب رئيس جديد الجمود في المجلس الأعلى للدولة أم يعيد إنتاج الأزمة؟

سبوتنيك عربي

يأتي انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا في ظل انقسام داخلي حاد وتوترات سياسية متصاعدة، وسط تساؤلات حول قدرة هذا الاستحقاق على إعادة ترتيب المشهد... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T06:52+0000

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وبينما يعتبره البعض خطوة نحو التهدئة وتوحيد الصفوف، يرى آخرون أنه قد يعمّق الأزمة ويؤجج الصراع السياسي بين المؤسسات، خاصة في ظل غياب توافق وطني شامل حول قواعد المرحلة المقبلة، وعلى رأسها العملية الانتخابية.تشابك المصالحقال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن ما يُروَّج له من أن انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة يمثّل فرصة لتوحيد صفوفه، لا يعكس حقيقة الواقع السياسي القائم، مؤكدًا أن الانقسام داخل المجلس لا يرتبط بالأشخاص بقدر ما يعكس انقسامات أيديولوجية ومناطقية عميقة، فضلًا عن تشابك مصالح شبكات سياسية يصعب تجاوزها بمجرد تغيير في القيادة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من هذا المنطلق، فإن هذا الانتخاب يُعد في جوهره إعادة توزيع للأدوار داخل نفس المنظومة المغلقة، التي تشترك في تعقيد المشهد السياسي وتعطيل المسارات التوافقية. ولا يتوقع منه أن يحدث تحولا جوهريا في موازين القوى، بل قد يستخدم فقط كأداة لتلميع صورة المجلس أو امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية، دون وجود نية حقيقية للإصلاح".وأوضح الديباني أن "أي تغيير في قيادة المجلس الأعلى للدولة يجب أن يُقاس بمدى الالتزام العملي بالتفاهمات السابقة مع مجلس النواب، لا بمجرد الخطابات السياسية المتكررة. وحتى الآن، نلاحظ أن معظم المبادرات الصادرة عن المجلس الأعلى تنتهي إما بالتنصل منها أو بتجميدها، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق تقدم فعلي".وأشار إلى أن مجلس النواب يظل الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والممثلة لإرادة الشعب، وهو ما يمنحه شرعية سياسية وقانونية أقوى، مؤكدا أن "أي تحول أو انفتاح في العلاقة بين المجلسين يجب أن يتم ضمن سقف الاتفاقات المبرمة سابقًا، ووفق آلية واضحة تضمن عدم تكرار مسار الالتفاف على التوافقات".وتابع قائلا: "رغم الآمال التي تعلق في كل مرة على تغيير في قيادة الأجسام السياسية، إلا أن التجربة الليبية أظهرت بوضوح أن معوقات الانتخابات ليست شكلية أو إجرائية، بل سياسية بالدرجة الأولى. فغياب أرضية دستورية متفق عليها، واستمرار صراع المصالح داخل المؤسسات، يبقى السبب الجوهري وراء الانسداد القائم".وشدد على أنه "ليس من الواقعي تحميل التحول في رئاسة المجلس الأعلى للدولة مسؤولية الدفع بالعملية السياسية، ما لم يُرافقه تغيير حقيقي في سلوك المؤسسة ككل، واعتراف واضح بدور مجلس النواب كشريك أصيل في إنتاج قاعدة دستورية وقانونية تُفضي إلى إجراء الانتخابات".وفي هذا السياق، اعتبر الديباني أن انتخاب قيادة جديدة قد يُفهم كمحاولة لإظهار انفتاح شكلي على التغيير أمام الرأي العام المحلي والدولي، "لكن المجتمع الدولي بات أكثر وعيا بأن التبديلات الشكلية داخل المؤسسات لا تعني بالضرورة وجود تغير فعلي في الأداء أو في المواقف السياسية".وتابع: "أما داخليا، فإن الرسالة تبدو واضحة، وهي استمرار المناورة السياسية باستخدام ذات الأدوات القديمة، دون تقديم تنازلات حقيقية تساهم في فك الانسداد السياسي. ومن هذا المنطلق، يبقى مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة التي تملك القدرة على كسر هذا الجمود، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى باقي الأطراف".وأكد أن انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة لن يُحدث أثرا حقيقيا ما لم يترجم إلى مواقف واضحة ومكتوبة تدعم المسار الدستوري الذي يقوده مجلس النواب. والمطلوب من المجلس الأعلى أن ينتقل من مرحلة المناورة إلى مرحلة الالتزام، ومن الخطابات إلى الأفعال، وإلا فإن التغيير القيادي سيظل تجميليا وشكليا فقط، دون تأثير فعلي على مستقبل العملية السياسية في ليبيا.انقسام حادمن جهته، أكد الأكاديمي الليبي راقي المسماري أن الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة يُعد انقساما حادا، مبنيا على توازن عددي بين كتلتين، إحداهما تضم 68 عضوا، والأخرى 69 عضوا، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء الذين حضروا جلسة انتخاب الرئيس بلغ 95 عضوا، وذلك بحسب تأكيدات البعثة الأممية وبعض أعضاء المجلس.وأوضح المسماري في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن جلسة انتخاب رئيس المجلس لم تكن شرعية، استنادًا إلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، والإعلانات الدستورية المتعاقبة، والإعلان السياسي، والتي تنص جميعها على أن الدعوة لمثل هذه الجلسات يجب أن تتم من قبل رئيس المجلس نفسه، وهو ما لم يحدث.وأضاف أن الجلسة لم يترأسها رئيس المجلس، لا بصفته الرسمية في الانتخابات، ولا حتى في إطار استشاري، وإنما ترأسها عضوان عاديان من المجلس، ما يفقد الجلسة صبغتها الرسمية، ويحولها إلى جلسة تشاورية فقط.وأشار إلى أن هذا الخلل الإجرائي في عقد الجلسة أفرز حالة من الارتباك داخل المجلس، وأن الانقسام الحاد بين الأعضاء سيؤدي، على الأرجح، إلى وجود معارضة قوية للرئيس المنتخب محمد تكالة من داخل المجلس، مما سيمنعه من تمرير أي استشارات موجهة إلى مجلس النواب أو اتخاذ مواقف سياسية باسم المجلس، في ظل غياب نصاب سياسي يدعمه في هذه القرارات.وبيّن المسماري أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الذين شاركوا في الجلسة فعلوا ذلك بدافع الحفاظ على وجودهم المهني ومواقعهم داخل المشهد السياسي، في ظل مراقبة دقيقة من البعثة الأممية واللجنة الاستشارية ولجنة (6+6).واعتبر أن قبولهم بالعملية الانتخابية جاء حفاظا على استمرارية صرف مرتباتهم ومشاركتهم في أي حوارات سياسية قادمة، لا سيما في ظل الصراع الذي استمر قرابة عام بين تكالة وسلفه خالد المشري.وأكد المسماري أن الحديث عن إمكانية تجميد المجلس بات مطروحًا بقوة، خاصة مع شروع مجلس النواب في اتخاذ خطوات منفردة، بعيدًا عن التنسيق التقليدي مع المجلس الأعلى للدولة، سواء عبر دعم محمد تكالة والكتلة المؤيدة له، أو عبر تحركات المشري وكتلته الموازية.وأكد على أن الصراع السياسي داخل المجلس الأعلى للدولة سيستمر، كونه يعكس خلافات جوهرية في المواقف والمبادئ بين الطرفين، مشيرا إلى أن لا أحد منهما يملك الأغلبية، وأن الجلسة التي شهدت انتخابات رئاسة المجلس، كما الجلسة التي عقدت في أغسطس 2024، تعد تجسيدا لحالة المواربة والانقسام التي يعيشها المجلس، والتي باتت تمثل سمة مستمرة في أداءه المؤسسي والسياسي.

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