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باحث في الشأن الروسي والأوروبي: زيارة ويتكوف إلى موسكو قد تحمل مبادرة أمريكية جديدة

باحث في الشأن الروسي والأوروبي: زيارة ويتكوف إلى موسكو قد تحمل مبادرة أمريكية جديدة

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في الشأن الروسي والأوروبي صدقي زاهر عثمان، زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى العاصمة الروسية موسكو، معتبرًا أنها "قد تحمل مبادرة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T09:58+0000

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وأشار عثمان، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الجانب الروسي أبدى قدرًا كبيرًا من الصبر في مواجهة التصعيد في التصريحات، وفي ظل التعنّت الأوروبي حيال وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "الهدف من هذا التعنّت هو فرض صيغة سلام مؤقتة تمهّد لحرب جديدة خلال 5 أو 6 سنوات، الأمر الذي قد يعيق زيارة ويتكوف".ولفت الباحث في الشأن الروسي والأوروبي إلى أنه "لا جدوى من الزيارة في ظل انتظار تنازل روسي"، مشيرًا إلى "التراجع الأمريكي عن سياسة التضخيم، والإدراك بأن العقوبات المفروضة على حلفاء روسيا لن تجدي نفعًا". وشدد في هذا السياق على أن "أي مبادرة أمريكية جديدة لا بد أن تتضمّن ضمانات أوروبية واضحة".وختم عثمان بالإشارة إلى أن "الاستمرار في المسار الذي بدأته المفاوضات الروسية - الأمريكية في جدة، والذي استكمل في الجولة الأخيرة في تركيا، يمكن أن يفضي إلى السلام وإنهاء الأزمة الأوكرانية، بعد أن أضاعت أوكرانيا البوصلة، وقاد زيلينسكي شعبه إلى طريق لا يريده ولن يؤدي إلى السلام ولا إلى الازدهار".ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك". "تحتضن مليون نبتة"... ويتكوف يزور إحدى أجمل حدائق موسكو... فيديو واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني

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