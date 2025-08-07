عربي
https://sarabic.ae/20250807/بوتين-روسيا-والإمارات-تتفاعلان-بشكل-متبادل-ونشط-على-المنصات-الدولية-1103480554.html
بوتين: روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل متبادل ونشط على المنصات الدولية
بوتين: روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل متبادل ونشط على المنصات الدولية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T13:34+0000
2025-08-07T14:00+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103482052_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_c2c70422e7990d0ce1a0f93dad4511ea.jpg
وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".وتظهر المواد المدرجة على جدول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أن التدفق السياحي بين روسيا والإمارات يشهد نموًا ملحوظًا؛ وقد شهد عام 2024، ارتفاع عدد رحلات المواطنين الروس إلى الإمارات بنسبة 13.4 في المئة. كما أنه من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل، بالإضافة إلى "تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة صديقة لنا".وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
https://sarabic.ae/20250807/طائرة-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-تصل-إلى-مطار-فنوكوفو-فيديو---1103469653.html
https://sarabic.ae/20250807/الرئيس-الإماراتي-خلال-محادثات-مع-بوتين-حجم-التبادل-التجاري-مع-روسيا-بلغ-11-مليار-دولار--1103473884.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103482052_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_94906853ad09f4bc381a1242e62ece40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل متبادل ونشط على المنصات الدولية

13:34 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 14:00 GMT 07.08.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".

ويقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، حالياً بزيارة رسمية إلى روسيا.

وتظهر المواد المدرجة على جدول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أن التدفق السياحي بين روسيا والإمارات يشهد نموًا ملحوظًا؛ وقد شهد عام 2024، ارتفاع عدد رحلات المواطنين الروس إلى الإمارات بنسبة 13.4 في المئة. كما أنه من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل، بالإضافة إلى "تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين".
وصول طائرة الرئيس الإماراتي إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
لحظة وصول طائرة محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار "فنوكوفو"... فيديو
09:31 GMT

وكما أفاد الكرملين، يوم أمس الأربعاء، بأن الزعيمين سيناقشان تطوير التعاون الثنائي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار
11:19 GMT

وأكد بوتين أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة صديقة لنا".
وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".
بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
© 2025 Sputnik
