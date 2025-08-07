https://sarabic.ae/20250807/بوتين-روسيا-والإمارات-تتفاعلان-بشكل-متبادل-ونشط-على-المنصات-الدولية-1103480554.html
بوتين: روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل متبادل ونشط على المنصات الدولية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".وتظهر المواد المدرجة على جدول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أن التدفق السياحي بين روسيا والإمارات يشهد نموًا ملحوظًا؛ وقد شهد عام 2024، ارتفاع عدد رحلات المواطنين الروس إلى الإمارات بنسبة 13.4 في المئة. كما أنه من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل، بالإضافة إلى "تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة صديقة لنا".وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".
ويقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، حالياً بزيارة رسمية إلى روسيا.
وتظهر المواد المدرجة على جدول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أن التدفق السياحي بين روسيا والإمارات يشهد نموًا ملحوظًا؛ وقد شهد عام 2024، ارتفاع عدد رحلات المواطنين الروس إلى الإمارات بنسبة 13.4 في المئة. كما أنه من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل، بالإضافة إلى "تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين".
وكما أفاد الكرملين، يوم أمس الأربعاء، بأن الزعيمين سيناقشان تطوير التعاون الثنائي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.
وأكد بوتين أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة صديقة لنا".
وأضاف بوتين
: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".