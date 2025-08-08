دبلوماسي مصري يوضح تفاصيل وأهداف زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة غدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/دبلوماسي-مصري-يوضح-تفاصيل-وأهداف-زيارة-وزير-الخارجية-التركي-للقاهرة-غدا-1103518877.html
دبلوماسي مصري يوضح تفاصيل وأهداف زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة غدا
دبلوماسي مصري يوضح تفاصيل وأهداف زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة غدا
سبوتنيك عربي
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسن هريدي، إن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة غدا السبت تأتي في إطار بحث عدد من الملفات الهامة... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T15:34+0000
2025-08-08T15:34+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
أخبار ليبيا اليوم
لبنان
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090472730_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7ce34c8a512a6972f6562f8d229c88d4.jpg
وأوضح أن العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها وتنميتها في شتى المجالات تأتي في مقدمة ملفات الزيارة، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بالنسبة للملفات الإقليمية الرئيسية التي تهم البلدين.وأضاف هريدي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الوضع في غزة سيكون محل اهتمام الطرفين، وستتطرق المباحثات المصرية التركية على مستوى وزيري الخارجية إلى الملف بشكل معمق.ويرى هريدي أن المباحثات ستركز كذلك على الأوضاع في ليبيا، وشرق المتوسط، وخاصة الخلافات بين بعض الدول المشاطئة حول تعيين الحدود البحرية لهذه الدول، ثم الوضع في سوريا، الذي هو في غاية الأهمية بالنسبة لتركيا، لكن أيضًا يهم مصر أن تطلع على الموقف التركي فيه.وفق السفير المصري، فإن المباحثات ستشمل الأوضاع في القرن الأفريقي، وتحديدا في الصومال وإثيوبيا، وفي البحر الأحمر، ومجمل الأوضاع الأمنية الإقليمية.وحول إمكانية أن يثمر التنسيق المصري التركي عن أي جديد في ملف غزة، قال هريدي: "أشك في ذلك، ليس لأنه ليس لتركيا أو لمصر أي تأثير أو أي دور، ولكن لسبب بسيط جدًا هو أنه في الوقت الحالي، الطرف الوحيد القادر على ممارسة أي ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها العدوانية والتوسعية في قطاع غزة والضفة الغربية هي إدارة الرئيس ترامب والرئيس ترامب شخصيًا".ولفت إلى أن تناول المباحثات المصرية التركية ملف غزة، لا يعني التأثير المباشر على الأرض، لكن التنسيق المشترك بين البلدين هو ضرورة وكذلك التحركات حتى وإن لم تسهم في حلحلة الأوضاع في غزة في الوقت الراهن.بشأن الملف الليبي الذي يمثل عقدة في تقدم مسار التطبيع بين القاهرة وتركيا، يقول هريدي: "لا أشك أن تركيا غيرت موقفها من موضوع المستشارين العسكريين الأتراك، فالموقف التركي منذ عدة سنوات هو أن المستشارين موجودين بناء على طلب من حكومة طرابلس، وبالتالي أي تغيير في الوضع الميداني للمستشارين العسكريين الأتراك مرتبط بالتسوية الدستورية والسياسية النهائية في تركيا، وعندما تكون هناك سلطة واحدة تحكم في ليبيا".واستطرد: "طالما ظل الوضع على ما هو عليه الآن، أعتقد أنني شخصيًا أستبعد أي تغير في الموقف التركي بالنسبة لوجودها العسكري في غرب ليبيا".وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن فيدان سيزور مصر، يوم غد السبت، ومن المتوقع أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يجري مباحثات مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، تركز على تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، والتطورات الإقليمية، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين في جميع المجالات، وفق تقارير صحفية.كما تتناول المباحثات الجهود المشتركة لإنهاء "الإبادة" التي تنفذها اسرائيل بحق الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع .ووفق المصادر، سيناقش الوزير التركي في مباحثاته مع الجانب المصري، نتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين الذي عقد في نيويورك خلال الفترة 28-30 يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20250805/لرسم-خارطة-طريق-جديدة-وزير-الاقتصاد-السوري-يزور-تركيا-1103382132.html
https://sarabic.ae/20250803/مصر-وتركيا-تؤكدان-على-أهمية-مواصلة-التحرك-مع-الفاعلين-الدوليين-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1103335182.html
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090472730_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_aeb99028a2931aeef88d7f4e0e4c158b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, أخبار ليبيا اليوم, لبنان, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, أخبار ليبيا اليوم, لبنان, روسيا

دبلوماسي مصري يوضح تفاصيل وأهداف زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة غدا

15:34 GMT 08.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسن هريدي، إن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة غدا السبت تأتي في إطار بحث عدد من الملفات الهامة التي تتسم بتراتبية محددة.
وأوضح أن العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها وتنميتها في شتى المجالات تأتي في مقدمة ملفات الزيارة، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بالنسبة للملفات الإقليمية الرئيسية التي تهم البلدين.
وأضاف هريدي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الوضع في غزة سيكون محل اهتمام الطرفين، وستتطرق المباحثات المصرية التركية على مستوى وزيري الخارجية إلى الملف بشكل معمق.
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
لـ"وضع خارطة طريق جديدة".. وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا
5 أغسطس, 06:09 GMT
ويرى هريدي أن المباحثات ستركز كذلك على الأوضاع في ليبيا، وشرق المتوسط، وخاصة الخلافات بين بعض الدول المشاطئة حول تعيين الحدود البحرية لهذه الدول، ثم الوضع في سوريا، الذي هو في غاية الأهمية بالنسبة لتركيا، لكن أيضًا يهم مصر أن تطلع على الموقف التركي فيه.
وفق السفير المصري، فإن المباحثات ستشمل الأوضاع في القرن الأفريقي، وتحديدا في الصومال وإثيوبيا، وفي البحر الأحمر، ومجمل الأوضاع الأمنية الإقليمية.
وحول إمكانية أن يثمر التنسيق المصري التركي عن أي جديد في ملف غزة، قال هريدي: "أشك في ذلك، ليس لأنه ليس لتركيا أو لمصر أي تأثير أو أي دور، ولكن لسبب بسيط جدًا هو أنه في الوقت الحالي، الطرف الوحيد القادر على ممارسة أي ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها العدوانية والتوسعية في قطاع غزة والضفة الغربية هي إدارة الرئيس ترامب والرئيس ترامب شخصيًا".

وكشف هريدي عن معلومات لديه تفيد بأنه "من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يريد ترامب الاطلاع على آخر التطورات والتحركات الإسرائيلية في غزة وخططها المستقبلية".

ولفت إلى أن تناول المباحثات المصرية التركية ملف غزة، لا يعني التأثير المباشر على الأرض، لكن التنسيق المشترك بين البلدين هو ضرورة وكذلك التحركات حتى وإن لم تسهم في حلحلة الأوضاع في غزة في الوقت الراهن.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مصر وتركيا تؤكدان على أهمية مواصلة التحرك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
3 أغسطس, 17:21 GMT
بشأن الملف الليبي الذي يمثل عقدة في تقدم مسار التطبيع بين القاهرة وتركيا، يقول هريدي: "لا أشك أن تركيا غيرت موقفها من موضوع المستشارين العسكريين الأتراك، فالموقف التركي منذ عدة سنوات هو أن المستشارين موجودين بناء على طلب من حكومة طرابلس، وبالتالي أي تغيير في الوضع الميداني للمستشارين العسكريين الأتراك مرتبط بالتسوية الدستورية والسياسية النهائية في تركيا، وعندما تكون هناك سلطة واحدة تحكم في ليبيا".
واستطرد: "طالما ظل الوضع على ما هو عليه الآن، أعتقد أنني شخصيًا أستبعد أي تغير في الموقف التركي بالنسبة لوجودها العسكري في غرب ليبيا".
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن فيدان سيزور مصر، يوم غد السبت، ومن المتوقع أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يجري مباحثات مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، تركز على تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، والتطورات الإقليمية، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين في جميع المجالات، وفق تقارير صحفية.

وفق المعلومات المتاحة، تتناول الزيارة بشكل أساسي، تقييم آخر مستجدات محادثات وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، التي تجرى بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وملفات ثنائية أخرى.

كما تتناول المباحثات الجهود المشتركة لإنهاء "الإبادة" التي تنفذها اسرائيل بحق الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع .
ووفق المصادر، سيناقش الوزير التركي في مباحثاته مع الجانب المصري، نتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين الذي عقد في نيويورك خلال الفترة 28-30 يوليو/ تموز الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала