https://sarabic.ae/20250808/لوكاشينكو-زيلينسكي-خضع-للتيارات-القومية-المتطرفة-1103515864.html

لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة

لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي انساق وراء نزعات قومية متطرفة. 08.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-08T13:31+0000

2025-08-08T13:31+0000

2025-08-08T13:31+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/19/1013481909_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_5304e1e09ac45b5f647e53eb35858b9d.jpg

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع إعلام أمريكي: "انساق زيلينسكي وراء نزعات قومية متطرفة... من يحتل أوكرانيا اليوم؟ هذه الدولة الغنية والقوية، إنها دولة أغنى بثلاث مرات من بيلاروسيا، هل تعتقدون أنها (أوكرانيا) ليست محتلة؟".وأضاف لوكاشينكو: "ومن يحتل بولندا؟ ودول البلطيق، التي تزحف نحوها، ليست حتى مع الأمريكيين، ربما ينظر الأمريكيون إليها بازدراء... أليست هذه الدول محتلة؟ هذا سؤال فلسفي إلى حد ما... جميعنا، أي الدول المتوسطة والصغيرة، نسعى جاهدين للاتكاء على أحد، كأن نكون في اتحاد ما".وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 1 أغسطس/ آب، أنه يدعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مطلق بشأن المفاوضات مع أوكرانيا.وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أؤيد تمامًا ما سئل عنه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) بشأن المفاوضات وموقفه في هذه القضية. الرئيس محق تمامًا عندما يقول إن الحرب حرب، لكن المفاوضات مستمرة دائمًا".وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلامالرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب

https://sarabic.ae/20250801/لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ولوكاشينكو-الكرملين-يكشف-التفاصيل-1103258194.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا