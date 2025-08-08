https://sarabic.ae/20250808/لوكاشينكو-زيلينسكي-خضع-للتيارات-القومية-المتطرفة-1103515864.html
لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة
لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي انساق وراء نزعات قومية متطرفة. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T13:31+0000
2025-08-08T13:31+0000
2025-08-08T13:31+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/19/1013481909_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_5304e1e09ac45b5f647e53eb35858b9d.jpg
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع إعلام أمريكي: "انساق زيلينسكي وراء نزعات قومية متطرفة... من يحتل أوكرانيا اليوم؟ هذه الدولة الغنية والقوية، إنها دولة أغنى بثلاث مرات من بيلاروسيا، هل تعتقدون أنها (أوكرانيا) ليست محتلة؟".وأضاف لوكاشينكو: "ومن يحتل بولندا؟ ودول البلطيق، التي تزحف نحوها، ليست حتى مع الأمريكيين، ربما ينظر الأمريكيون إليها بازدراء... أليست هذه الدول محتلة؟ هذا سؤال فلسفي إلى حد ما... جميعنا، أي الدول المتوسطة والصغيرة، نسعى جاهدين للاتكاء على أحد، كأن نكون في اتحاد ما".وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 1 أغسطس/ آب، أنه يدعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مطلق بشأن المفاوضات مع أوكرانيا.وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أؤيد تمامًا ما سئل عنه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) بشأن المفاوضات وموقفه في هذه القضية. الرئيس محق تمامًا عندما يقول إن الحرب حرب، لكن المفاوضات مستمرة دائمًا".وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلامالرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250801/لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ولوكاشينكو-الكرملين-يكشف-التفاصيل-1103258194.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/19/1013481909_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_c54b803a17a4c9e8a097225b3e7e1690.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي انساق وراء نزعات قومية متطرفة.
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع إعلام أمريكي: "انساق زيلينسكي وراء نزعات قومية متطرفة... من يحتل أوكرانيا اليوم؟ هذه الدولة الغنية والقوية، إنها دولة أغنى بثلاث مرات من بيلاروسيا، هل تعتقدون أنها (أوكرانيا) ليست محتلة؟".
وأضاف لوكاشينكو: "ومن يحتل بولندا؟ ودول البلطيق، التي تزحف نحوها، ليست حتى مع الأمريكيين، ربما ينظر الأمريكيون إليها بازدراء... أليست هذه الدول محتلة؟ هذا سؤال فلسفي إلى حد ما... جميعنا، أي الدول المتوسطة والصغيرة، نسعى جاهدين للاتكاء على أحد، كأن نكون في اتحاد ما".
وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 1 أغسطس/ آب، أنه يدعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مطلق بشأن المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو
للصحفيين: "أؤيد تمامًا ما سئل عنه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) بشأن المفاوضات وموقفه في هذه القضية. الرئيس محق تمامًا عندما يقول إن الحرب حرب، لكن المفاوضات مستمرة دائمًا".
وناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المحادثات الروسية الأمريكية، بالإضافة إلى لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".