لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/لوكاشينكو-زيلينسكي-خضع-للتيارات-القومية-المتطرفة-1103515864.html
لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة
لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي انساق وراء نزعات قومية متطرفة. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T13:31+0000
2025-08-08T13:31+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/19/1013481909_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_5304e1e09ac45b5f647e53eb35858b9d.jpg
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع إعلام أمريكي: "انساق زيلينسكي وراء نزعات قومية متطرفة... من يحتل أوكرانيا اليوم؟ هذه الدولة الغنية والقوية، إنها دولة أغنى بثلاث مرات من بيلاروسيا، هل تعتقدون أنها (أوكرانيا) ليست محتلة؟".وأضاف لوكاشينكو: "ومن يحتل بولندا؟ ودول البلطيق، التي تزحف نحوها، ليست حتى مع الأمريكيين، ربما ينظر الأمريكيون إليها بازدراء... أليست هذه الدول محتلة؟ هذا سؤال فلسفي إلى حد ما... جميعنا، أي الدول المتوسطة والصغيرة، نسعى جاهدين للاتكاء على أحد، كأن نكون في اتحاد ما".وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 1 أغسطس/ آب، أنه يدعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مطلق بشأن المفاوضات مع أوكرانيا.وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أؤيد تمامًا ما سئل عنه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) بشأن المفاوضات وموقفه في هذه القضية. الرئيس محق تمامًا عندما يقول إن الحرب حرب، لكن المفاوضات مستمرة دائمًا".وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلامالرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250801/لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ولوكاشينكو-الكرملين-يكشف-التفاصيل-1103258194.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/19/1013481909_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_c54b803a17a4c9e8a097225b3e7e1690.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: زيلينسكي خضع للتيارات القومية المتطرفة

13:31 GMT 08.08.2025
© Sputnik . Alexey Nikolski / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . Alexey Nikolski
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي انساق وراء نزعات قومية متطرفة.
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع إعلام أمريكي: "انساق زيلينسكي وراء نزعات قومية متطرفة... من يحتل أوكرانيا اليوم؟ هذه الدولة الغنية والقوية، إنها دولة أغنى بثلاث مرات من بيلاروسيا، هل تعتقدون أنها (أوكرانيا) ليست محتلة؟".
وأضاف لوكاشينكو: "ومن يحتل بولندا؟ ودول البلطيق، التي تزحف نحوها، ليست حتى مع الأمريكيين، ربما ينظر الأمريكيون إليها بازدراء... أليست هذه الدول محتلة؟ هذا سؤال فلسفي إلى حد ما... جميعنا، أي الدول المتوسطة والصغيرة، نسعى جاهدين للاتكاء على أحد، كأن نكون في اتحاد ما".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
لقاء مرتقب بين بوتين ولوكاشينكو... الكرملين يكشف التفاصيل
1 أغسطس, 08:09 GMT
وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 1 أغسطس/ آب، أنه يدعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مطلق بشأن المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أؤيد تمامًا ما سئل عنه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) بشأن المفاوضات وموقفه في هذه القضية. الرئيس محق تمامًا عندما يقول إن الحرب حرب، لكن المفاوضات مستمرة دائمًا".
وناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المحادثات الروسية الأمريكية، بالإضافة إلى لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".
لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام
الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала