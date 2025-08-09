إيران تعلن القبض على 20 جاسوسا للموساد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
إيران تعلن القبض على 20 جاسوسا للموساد
إيران تعلن القبض على 20 جاسوسا للموساد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، اليوم السبت، أن التحقيقات جارية مع 20 متهما، بينهم جواسيس وعملاء دعم للموساد، اعتقلوا في طهران وعدد...
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
وأوضح في تصريحات له، أن بعض الاعتقالات تمت قبل اندلاع حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، وأن بعض الموقوفين أقروا بمهام مرتبطة بها. وأضاف أن التحقيقات كشفت براءة بعض المشتبه بهم أو عدم صلتهم بالتجسس، فأُسقطت التهم عنهم وأُفرج عنهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية التحقيق مع من ثبت ارتباطهم بالكيان الإسرائيلي في قضايا تجسس أو دعم أو تعاون، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأكد جهانكير أن القضاء الإيراني سيصدر أحكاما صارمة بحق المدانين، لتكون "درسا تاريخيا" لكل من يعمل لصالح إسرائيل، بحسب تعبيره.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية. بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر. ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
https://sarabic.ae/20250805/الموساد-يوجه-سؤالا-للإيرانيين-1103398839.html
https://sarabic.ae/20250625/إيران-تعتقل-700-شخص-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-خلال-12-يوما-وتعدم-3-آخرين-1102032406.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تعلن القبض على 20 جاسوسا للموساد

12:03 GMT 09.08.2025
جاسوس
جاسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Photo / Unsplash/ Craig Whitehead
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، اليوم السبت، أن التحقيقات جارية مع 20 متهما، بينهم جواسيس وعملاء دعم للموساد، اعتقلوا في طهران وعدد من المحافظات.
وأوضح في تصريحات له، أن بعض الاعتقالات تمت قبل اندلاع حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، وأن بعض الموقوفين أقروا بمهام مرتبطة بها.
وأضاف أن التحقيقات كشفت براءة بعض المشتبه بهم أو عدم صلتهم بالتجسس، فأُسقطت التهم عنهم وأُفرج عنهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية التحقيق مع من ثبت ارتباطهم بالكيان الإسرائيلي في قضايا تجسس أو دعم أو تعاون، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد جهانكير أن القضاء الإيراني سيصدر أحكاما صارمة بحق المدانين، لتكون "درسا تاريخيا" لكل من يعمل لصالح إسرائيل، بحسب تعبيره.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
الموساد يوجه سؤالا للإيرانيين
5 أغسطس, 12:58 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل خلال 12 يوما وتعدم 3 آخرين
25 يونيو, 05:22 GMT
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
