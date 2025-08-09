https://sarabic.ae/20250809/إيران-تعلن-القبض-على-20-جاسوسا-للموساد-1103542454.html

إيران تعلن القبض على 20 جاسوسا للموساد

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، اليوم السبت، أن التحقيقات جارية مع 20 متهما، بينهم جواسيس وعملاء دعم للموساد، اعتقلوا في طهران وعدد... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح في تصريحات له، أن بعض الاعتقالات تمت قبل اندلاع حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، وأن بعض الموقوفين أقروا بمهام مرتبطة بها. وأضاف أن التحقيقات كشفت براءة بعض المشتبه بهم أو عدم صلتهم بالتجسس، فأُسقطت التهم عنهم وأُفرج عنهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية التحقيق مع من ثبت ارتباطهم بالكيان الإسرائيلي في قضايا تجسس أو دعم أو تعاون، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأكد جهانكير أن القضاء الإيراني سيصدر أحكاما صارمة بحق المدانين، لتكون "درسا تاريخيا" لكل من يعمل لصالح إسرائيل، بحسب تعبيره.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية. بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر. ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".

