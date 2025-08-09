https://sarabic.ae/20250809/إيران-تعلن-القبض-على-20-جاسوسا-للموساد-1103542454.html
إيران تعلن القبض على 20 جاسوسا للموساد
إيران تعلن القبض على 20 جاسوسا للموساد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، اليوم السبت، أن التحقيقات جارية مع 20 متهما، بينهم جواسيس وعملاء دعم للموساد، اعتقلوا في طهران وعدد... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T12:03+0000
2025-08-09T12:03+0000
2025-08-09T12:03+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:446:1000:1009_1920x0_80_0_0_a1922713d5f64af2d4fc7af1788069e7.jpg
وأوضح في تصريحات له، أن بعض الاعتقالات تمت قبل اندلاع حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، وأن بعض الموقوفين أقروا بمهام مرتبطة بها. وأضاف أن التحقيقات كشفت براءة بعض المشتبه بهم أو عدم صلتهم بالتجسس، فأُسقطت التهم عنهم وأُفرج عنهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية التحقيق مع من ثبت ارتباطهم بالكيان الإسرائيلي في قضايا تجسس أو دعم أو تعاون، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأكد جهانكير أن القضاء الإيراني سيصدر أحكاما صارمة بحق المدانين، لتكون "درسا تاريخيا" لكل من يعمل لصالح إسرائيل، بحسب تعبيره.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية. بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر. ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
https://sarabic.ae/20250805/الموساد-يوجه-سؤالا-للإيرانيين-1103398839.html
https://sarabic.ae/20250625/إيران-تعتقل-700-شخص-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-خلال-12-يوما-وتعدم-3-آخرين-1102032406.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:353:1000:1103_1920x0_80_0_0_344fa34604f3bdb1e3566e510b3db936.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن القبض على 20 جاسوسا للموساد
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، اليوم السبت، أن التحقيقات جارية مع 20 متهما، بينهم جواسيس وعملاء دعم للموساد، اعتقلوا في طهران وعدد من المحافظات.
وأوضح في تصريحات له، أن بعض الاعتقالات تمت قبل اندلاع حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، وأن بعض الموقوفين أقروا بمهام مرتبطة بها.
وأضاف أن التحقيقات كشفت براءة بعض المشتبه بهم أو عدم صلتهم بالتجسس، فأُسقطت التهم عنهم وأُفرج عنهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية التحقيق مع من ثبت ارتباطهم بالكيان الإسرائيلي في قضايا تجسس أو دعم أو تعاون، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد جهانكير أن القضاء الإيراني سيصدر أحكاما صارمة بحق المدانين، لتكون "درسا تاريخيا" لكل من يعمل لصالح إسرائيل، بحسب تعبيره.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا،
وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة
من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".