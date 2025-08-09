https://sarabic.ae/20250809/الدعم-السريع-الحديث-عن-الاستعانة-بمقاتلين-أجانب-محض-كذب-وادعاء-يفتقر-للمنطق-1103552902.html

الدعم السريع: الحديث عن الاستعانة بمقاتلين أجانب "محض كذب وادعاء يفتقر للمنطق"

الدعم السريع: الحديث عن الاستعانة بمقاتلين أجانب "محض كذب وادعاء يفتقر للمنطق"

09.08.2025

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها، إن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة مطلقاً، وهي جزءٌ من الحرب الإعلامية القذرة، التي درج عليها فلول النظام للتغطية على هزائمهم العسكرية المتتالية".وأضاف البيان أن "مدينة نيالا – بمطارها ومرافقها الحيوية ومناطقها الاستراتيجية – تتمتع بحماية كاملة وتأمين شامل من جميع الاتجاهات الجغرافية الأربعة، بقواتنا اليقظة وعبر منظومات دفاع جوي متطورة جرى تعزيزها وتحديثها مؤخراً، ما مكّنها من صدّ وإفشال كل المحاولات السابقة لاختراق أجوائها"، متابعا: "قد تم تدمير أي طائرة حربية أو مسيّرة حاولت الاعتداء على المدينة".وأكدت الدعم السريع أن "الحديث عن الاستعانة بمقاتلين أجانب، فهو محض كذب وادعاء بائس يفتقر إلى المنطق"، مشيرة إلى أنها "تستمد قوتها من أبناء السودان الأحرار، وهم يمتلكون من العزيمة، والإرادة، والدوافع المتجذّرة في عقود من الظلم والتهميش والنابعة من التطلع لمستقبل تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية".وكشف وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق، "حجم التآمر الذي تتعرض له الدولة السودانية عبر الاستهداف الذي تواجهه من قِبل قوات الدعم السريع وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفها منذ 15 أبريل/ نيسان 2023".وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها: "إن حكومة السودان ظلت تشير إلى مشاركة مئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار ومن دول خارج القارة الأفريقية في العدوان على السودان في ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الأفريقية بصورة عامة، وتفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها، ويغيًر من مسار الحرب لكي تصبح حرب إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة".وأضاف البيان أن "حكومة السودان تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل من سلطة أبوظبي"، مشيرا إلى أنها "سبق أن قدّمت بعثة السودان الدائمة بنيويورك، هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما وثَّقت لهذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية وتقارير استقصائية إعلامية"، وفق البيان.ونوهت وزارة الخارجية السودانية، بأن "هذا المنحى الخطير في مسار الحرب يشكِّل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، محذرة من "العواقب الناتجة عنه".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

