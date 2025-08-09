https://sarabic.ae/20250809/مقتل-شخصين-بينهما-شرطي-أمريكي-إثر-إطلاق-نار-في-أتلانتا-1103532121.html
مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا
مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلاً مسلحاً فتح النار، أمس الجمعة، خارج مقر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في مدينة أتلانتا، مما أدى إلى مقتل شرطي... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T05:41+0000
2025-08-09T05:41+0000
2025-08-09T05:41+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090775181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41bcd5b31a25170da7b52c1c5d43e3da.jpg
وفقاً لبيانات الشرطة، تناقلته وسائل إعلام أمريكية، بدأ الهجوم بالقرب من حرم جامعة إيموري المجاورة، مما أثار استجابة عاجلة من قوات الأمن، وأسفر إطلاق النار عن تدمير نوافذ عدة مبانٍ تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، وهي مؤسسة حيوية تعمل على أبحاث الأمراض المعدية. وأكد دارين شيرباوم، قائد شرطة أتلانتا، أن المسلح عُثر عليه ميتاً في الطابق الثاني لمبنى قريب، دون تحديد سبب الوفاة ما إذا كان ناتجاً عن إطلاق الشرطة للنار أو انتحارا. وكشف تحقيق أولي أن المهاجم كان يحمل سلاحا طويلا، كما عُثر على ثلاثة أسلحة نارية أخرى في مكان الحادث، وفق مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته.من جانبه، صرح أندريه ديكنز، عمدة أتلانتا، بأن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مؤكدا أن التحقيقات جارية، فيما أصدرت جامعة إيموري تنبيهاً للسكان عبر منصة "إكس" برفع حالة "الاحتماء في المكان"، مع حث الجميع على تجنب المنطقة.وأعرب كريس كار، المدعي العام لولاية جورجيا، عن صدمته من الحادث، قائلا: "نصلي من أجل سلامة المجتمع الأكاديمي والعاملين في المنطقة". ورغم خطورة الهجوم، لم يُبلّغ عن إصابات أخرى بين الموظفين أو المدنيين، إلا أن الحادث أثار تساؤلات حول أمن المنشآت الحيوية وسط تصاعد أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250804/واشنطن-تغلق-سفارتها-في-هايتي-إثر-أعمال-عنف-وتبادل-إطلاق-نار-1103373264.html
https://sarabic.ae/20250729/بينهم-ضابط-خمسة-قتلى-في-إطلاق-نار-بنيويورك-1103141192.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090775181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a304aa7e38b9f781b463e9793b679c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا
أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلاً مسلحاً فتح النار، أمس الجمعة، خارج مقر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في مدينة أتلانتا، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة المبنى بأضرار قبل العثور على الجاني ميتا في موقع قريب.
وفقاً لبيانات الشرطة، تناقلته وسائل إعلام أمريكية، بدأ الهجوم بالقرب من حرم جامعة إيموري المجاورة، مما أثار استجابة عاجلة من قوات الأمن
، وأسفر إطلاق النار عن تدمير نوافذ عدة مبانٍ تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، وهي مؤسسة حيوية تعمل على أبحاث الأمراض المعدية.
وأكد دارين شيرباوم، قائد شرطة أتلانتا، أن المسلح عُثر عليه ميتاً في الطابق الثاني لمبنى قريب، دون تحديد سبب الوفاة ما إذا كان ناتجاً عن إطلاق الشرطة للنار أو انتحارا.
وكشف تحقيق أولي أن المهاجم كان يحمل سلاحا طويلا، كما عُثر على ثلاثة أسلحة نارية أخرى في مكان الحادث، وفق مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته.
من جانبه، صرح أندريه ديكنز، عمدة أتلانتا، بأن دوافع الهجوم
لا تزال غير معروفة، مؤكدا أن التحقيقات جارية، فيما أصدرت جامعة إيموري تنبيهاً للسكان عبر منصة "إكس" برفع حالة "الاحتماء في المكان"، مع حث الجميع على تجنب المنطقة.
وأعرب كريس كار، المدعي العام لولاية جورجيا، عن صدمته من الحادث، قائلا: "نصلي من أجل سلامة المجتمع الأكاديمي والعاملين في المنطقة".
ورغم خطورة الهجوم، لم يُبلّغ عن إصابات أخرى بين الموظفين أو المدنيين، إلا أن الحادث أثار تساؤلات حول أمن المنشآت الحيوية وسط تصاعد أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة.