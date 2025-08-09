https://sarabic.ae/20250809/مقتل-شخصين-بينهما-شرطي-أمريكي-إثر-إطلاق-نار-في-أتلانتا-1103532121.html

مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا

مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلاً مسلحاً فتح النار، أمس الجمعة، خارج مقر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في مدينة أتلانتا، مما أدى إلى مقتل شرطي... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-09T05:41+0000

2025-08-09T05:41+0000

2025-08-09T05:41+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090775181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41bcd5b31a25170da7b52c1c5d43e3da.jpg

وفقاً لبيانات الشرطة، تناقلته وسائل إعلام أمريكية، بدأ الهجوم بالقرب من حرم جامعة إيموري المجاورة، مما أثار استجابة عاجلة من قوات الأمن، وأسفر إطلاق النار عن تدمير نوافذ عدة مبانٍ تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، وهي مؤسسة حيوية تعمل على أبحاث الأمراض المعدية. وأكد دارين شيرباوم، قائد شرطة أتلانتا، أن المسلح عُثر عليه ميتاً في الطابق الثاني لمبنى قريب، دون تحديد سبب الوفاة ما إذا كان ناتجاً عن إطلاق الشرطة للنار أو انتحارا. وكشف تحقيق أولي أن المهاجم كان يحمل سلاحا طويلا، كما عُثر على ثلاثة أسلحة نارية أخرى في مكان الحادث، وفق مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته.من جانبه، صرح أندريه ديكنز، عمدة أتلانتا، بأن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مؤكدا أن التحقيقات جارية، فيما أصدرت جامعة إيموري تنبيهاً للسكان عبر منصة "إكس" برفع حالة "الاحتماء في المكان"، مع حث الجميع على تجنب المنطقة.وأعرب كريس كار، المدعي العام لولاية جورجيا، عن صدمته من الحادث، قائلا: "نصلي من أجل سلامة المجتمع الأكاديمي والعاملين في المنطقة". ورغم خطورة الهجوم، لم يُبلّغ عن إصابات أخرى بين الموظفين أو المدنيين، إلا أن الحادث أثار تساؤلات حول أمن المنشآت الحيوية وسط تصاعد أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250804/واشنطن-تغلق-سفارتها-في-هايتي-إثر-أعمال-عنف-وتبادل-إطلاق-نار-1103373264.html

https://sarabic.ae/20250729/بينهم-ضابط-خمسة-قتلى-في-إطلاق-نار-بنيويورك-1103141192.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية