مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/مقتل-شخصين-بينهما-شرطي-أمريكي-إثر-إطلاق-نار-في-أتلانتا-1103532121.html
مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا
مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلاً مسلحاً فتح النار، أمس الجمعة، خارج مقر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في مدينة أتلانتا، مما أدى إلى مقتل شرطي... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T05:41+0000
2025-08-09T05:41+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090775181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41bcd5b31a25170da7b52c1c5d43e3da.jpg
وفقاً لبيانات الشرطة، تناقلته وسائل إعلام أمريكية، بدأ الهجوم بالقرب من حرم جامعة إيموري المجاورة، مما أثار استجابة عاجلة من قوات الأمن، وأسفر إطلاق النار عن تدمير نوافذ عدة مبانٍ تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، وهي مؤسسة حيوية تعمل على أبحاث الأمراض المعدية. وأكد دارين شيرباوم، قائد شرطة أتلانتا، أن المسلح عُثر عليه ميتاً في الطابق الثاني لمبنى قريب، دون تحديد سبب الوفاة ما إذا كان ناتجاً عن إطلاق الشرطة للنار أو انتحارا. وكشف تحقيق أولي أن المهاجم كان يحمل سلاحا طويلا، كما عُثر على ثلاثة أسلحة نارية أخرى في مكان الحادث، وفق مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته.من جانبه، صرح أندريه ديكنز، عمدة أتلانتا، بأن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مؤكدا أن التحقيقات جارية، فيما أصدرت جامعة إيموري تنبيهاً للسكان عبر منصة "إكس" برفع حالة "الاحتماء في المكان"، مع حث الجميع على تجنب المنطقة.وأعرب كريس كار، المدعي العام لولاية جورجيا، عن صدمته من الحادث، قائلا: "نصلي من أجل سلامة المجتمع الأكاديمي والعاملين في المنطقة". ورغم خطورة الهجوم، لم يُبلّغ عن إصابات أخرى بين الموظفين أو المدنيين، إلا أن الحادث أثار تساؤلات حول أمن المنشآت الحيوية وسط تصاعد أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250804/واشنطن-تغلق-سفارتها-في-هايتي-إثر-أعمال-عنف-وتبادل-إطلاق-نار-1103373264.html
https://sarabic.ae/20250729/بينهم-ضابط-خمسة-قتلى-في-إطلاق-نار-بنيويورك-1103141192.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090775181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a304aa7e38b9f781b463e9793b679c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخصين بينهما شرطي أمريكي إثر إطلاق نار في أتلانتا

05:41 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Gene J. Puskarالشرطة الأمريكية تطلق النار بعد حادث إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب 14 يوليو 2024
الشرطة الأمريكية تطلق النار بعد حادث إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلاً مسلحاً فتح النار، أمس الجمعة، خارج مقر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في مدينة أتلانتا، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة المبنى بأضرار قبل العثور على الجاني ميتا في موقع قريب.
وفقاً لبيانات الشرطة، تناقلته وسائل إعلام أمريكية، بدأ الهجوم بالقرب من حرم جامعة إيموري المجاورة، مما أثار استجابة عاجلة من قوات الأمن، وأسفر إطلاق النار عن تدمير نوافذ عدة مبانٍ تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، وهي مؤسسة حيوية تعمل على أبحاث الأمراض المعدية.
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
واشنطن تغلق سفارتها في هايتي إثر أعمال عنف وتبادل إطلاق نار
4 أغسطس, 20:38 GMT
وأكد دارين شيرباوم، قائد شرطة أتلانتا، أن المسلح عُثر عليه ميتاً في الطابق الثاني لمبنى قريب، دون تحديد سبب الوفاة ما إذا كان ناتجاً عن إطلاق الشرطة للنار أو انتحارا.
وكشف تحقيق أولي أن المهاجم كان يحمل سلاحا طويلا، كما عُثر على ثلاثة أسلحة نارية أخرى في مكان الحادث، وفق مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته.
من جانبه، صرح أندريه ديكنز، عمدة أتلانتا، بأن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مؤكدا أن التحقيقات جارية، فيما أصدرت جامعة إيموري تنبيهاً للسكان عبر منصة "إكس" برفع حالة "الاحتماء في المكان"، مع حث الجميع على تجنب المنطقة.
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
بينهم ضابط شرطة.. 5 قتلى في إطلاق نار بنيويورك
29 يوليو, 02:20 GMT
وأعرب كريس كار، المدعي العام لولاية جورجيا، عن صدمته من الحادث، قائلا: "نصلي من أجل سلامة المجتمع الأكاديمي والعاملين في المنطقة".
ورغم خطورة الهجوم، لم يُبلّغ عن إصابات أخرى بين الموظفين أو المدنيين، إلا أن الحادث أثار تساؤلات حول أمن المنشآت الحيوية وسط تصاعد أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала