المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر مواصلة احتجاز جثمان الطفل المقدسي عليان

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية استمرار احتجاز جثمان الطفل المقدسي وديع شادي عليان (14 عاما)، والذي قُتل في 5 فبراير/ شباط 2024، برصاص قوات حرس الحدود... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "معا" للأنباء، عن محافظة القدس، بيانا أعربت فيه عن إدانتها للقرار الصادر في 31 يوليو/ تموز 2025، معتبرة أن "احتجاز الجثمان لأغراض تفاوضية يمثّل انتهاكا صارخا للمعايير الأخلاقية والإنسانية، ويمس كرامة الشهداء ويزيد من معاناة عائلاتهم، ويكشف عن سياسة الاحتلال بحق المقدسيين".وبحسب المحافظة، استندت المحكمة إلى "مواد سرية" لتبرير قرارها، وذلك ردًا على التماس قدّمه مركز "عدالة" الحقوقي، العام الماضي، للمطالبة بالإفراج عن الجثمان.وأكدت المحافظة أن "هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم باحترام جثامين المتوفين وتحديد مواقع قبورهم وصونها".وأوضحت المحافظة أن السلطات الإسرائيلية "تحتجز حاليا 47 جثمانا لشهداء من القدس، بينهم 41 منذ عام 2015، إضافة إلى 6 جثامين في مقابر الأرقام، ويعود أقدمهم إلى الشهيد جاسر شتات، المحتجز منذ عام 1968، فيما كان آخرهم معتز الحجاجلة (21 عامًا)، الذي استشهد في 18 يونيو/ حزيران الماضي".ووصفت محافظة القدس استمرار هذه السياسة بأنه "جرح مفتوح في الذاكرة الفلسطينية ووصمة عار على جبين الاحتلال".وذكرت ذلك هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، وقالت "إن الرجل ونجله متهمان بتنفيذ هجوم على نادٍ في شرق إسرائيل، وكذلك لقتل طيار"، ولفتت إلى أنه "تم العثور على مختبرات يستخدمها المشتبه بهما لتحضير عبوات ناسفة".

