المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر مواصلة احتجاز جثمان الطفل المقدسي عليان

عربي
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250811/المحكمة-العليا-الإسرائيلية-تقرر-مواصلة-احتجاز-جثمان-الطفل-المقدسي-عليان-1103603104.html
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر مواصلة احتجاز جثمان الطفل المقدسي عليان
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر مواصلة احتجاز جثمان الطفل المقدسي عليان
سبوتنيك عربي
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية استمرار احتجاز جثمان الطفل المقدسي وديع شادي عليان (14 عاما)، والذي قُتل في 5 فبراير/ شباط 2024، برصاص قوات حرس الحدود... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T13:03+0000
2025-08-11T13:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/08/1068774921_0:90:1440:900_1920x0_80_0_0_d880b00d901dacd4802e7b58003542fd.jpg
ونقلت وكالة "معا" للأنباء، عن محافظة القدس، بيانا أعربت فيه عن إدانتها للقرار الصادر في 31 يوليو/ تموز 2025، معتبرة أن "احتجاز الجثمان لأغراض تفاوضية يمثّل انتهاكا صارخا للمعايير الأخلاقية والإنسانية، ويمس كرامة الشهداء ويزيد من معاناة عائلاتهم، ويكشف عن سياسة الاحتلال بحق المقدسيين".وبحسب المحافظة، استندت المحكمة إلى "مواد سرية" لتبرير قرارها، وذلك ردًا على التماس قدّمه مركز "عدالة" الحقوقي، العام الماضي، للمطالبة بالإفراج عن الجثمان.وأكدت المحافظة أن "هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم باحترام جثامين المتوفين وتحديد مواقع قبورهم وصونها".وأوضحت المحافظة أن السلطات الإسرائيلية "تحتجز حاليا 47 جثمانا لشهداء من القدس، بينهم 41 منذ عام 2015، إضافة إلى 6 جثامين في مقابر الأرقام، ويعود أقدمهم إلى الشهيد جاسر شتات، المحتجز منذ عام 1968، فيما كان آخرهم معتز الحجاجلة (21 عامًا)، الذي استشهد في 18 يونيو/ حزيران الماضي".ووصفت محافظة القدس استمرار هذه السياسة بأنه "جرح مفتوح في الذاكرة الفلسطينية ووصمة عار على جبين الاحتلال".وذكرت ذلك هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، وقالت "إن الرجل ونجله متهمان بتنفيذ هجوم على نادٍ في شرق إسرائيل، وكذلك لقتل طيار"، ولفتت إلى أنه "تم العثور على مختبرات يستخدمها المشتبه بهما لتحضير عبوات ناسفة".
https://sarabic.ae/20250806/مفتي-القدس-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-إسرائيل-بإبعاده-عن-المسجد-الأقصى-1103454543.html
https://sarabic.ae/20250811/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-سيعرض-خطة-لاحتلال-غزة-تتضمن-تجنيد-ربع-مليون-جندي-وإجلاء-سكانها-1103590704.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/08/1068774921_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_37c71d684a8bed422169d97795f32a60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر مواصلة احتجاز جثمان الطفل المقدسي عليان

13:03 GMT 11.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية استمرار احتجاز جثمان الطفل المقدسي وديع شادي عليان (14 عاما)، والذي قُتل في 5 فبراير/ شباط 2024، برصاص قوات حرس الحدود الإسرائيلية عند مدخل بلدة العيزرية شرق القدس.
ونقلت وكالة "معا" للأنباء، عن محافظة القدس، بيانا أعربت فيه عن إدانتها للقرار الصادر في 31 يوليو/ تموز 2025، معتبرة أن "احتجاز الجثمان لأغراض تفاوضية يمثّل انتهاكا صارخا للمعايير الأخلاقية والإنسانية، ويمس كرامة الشهداء ويزيد من معاناة عائلاتهم، ويكشف عن سياسة الاحتلال بحق المقدسيين".
وبحسب المحافظة، استندت المحكمة إلى "مواد سرية" لتبرير قرارها، وذلك ردًا على التماس قدّمه مركز "عدالة" الحقوقي، العام الماضي، للمطالبة بالإفراج عن الجثمان.
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مفتي القدس يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار إسرائيل بإبعاده عن المسجد الأقصى
6 أغسطس, 19:26 GMT
وأكدت المحافظة أن "هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم باحترام جثامين المتوفين وتحديد مواقع قبورهم وصونها".
وأوضحت المحافظة أن السلطات الإسرائيلية "تحتجز حاليا 47 جثمانا لشهداء من القدس، بينهم 41 منذ عام 2015، إضافة إلى 6 جثامين في مقابر الأرقام، ويعود أقدمهم إلى الشهيد جاسر شتات، المحتجز منذ عام 1968، فيما كان آخرهم معتز الحجاجلة (21 عامًا)، الذي استشهد في 18 يونيو/ حزيران الماضي".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
إعلام: الجيش الإسرائيلي سيعرض خطة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد ربع مليون جندي وإجلاء سكانها
06:56 GMT
ووصفت محافظة القدس استمرار هذه السياسة بأنه "جرح مفتوح في الذاكرة الفلسطينية ووصمة عار على جبين الاحتلال".

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا ونجله في القدس الشرقية، قائلة إنهما "متهمان بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في المنطقة".

وذكرت ذلك هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، وقالت "إن الرجل ونجله متهمان بتنفيذ هجوم على نادٍ في شرق إسرائيل، وكذلك لقتل طيار"، ولفتت إلى أنه "تم العثور على مختبرات يستخدمها المشتبه بهما لتحضير عبوات ناسفة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала