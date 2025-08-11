https://sarabic.ae/20250811/مستشار-قانوني-في-المفوضية-الأوروبية-قمة-ألاسكا-تاريخية-وتمهد-للحلول-النهائية-للأزمة-الأوكرانية-1103597139.html

مستشار قانوني في المفوضية الأوروبية: قمة ألاسكا تاريخية وتمهد للحلول النهائية للأزمة الأوكرانية

مستشار قانوني في المفوضية الأوروبية: قمة ألاسكا تاريخية وتمهد للحلول النهائية للأزمة الأوكرانية

علّق المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية محي الدين الشحيمي، على أهمية اللقاء المرتقب في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشار الشحيمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الأهمية التاريخية لهذا اللقاء للطرفين وأهميته الاستراتيجية للجانب الأميركي"، مشددًا على أن "اختيار ألاسكا يعكس ضرورة إنهاء هذا الصراع من جميع الأطراف".وأضاف الشحيمي في حديثه لـ"سبوتنيك": "تنطلق الرؤية الأوروبية من أن حل الصراع يجب أن يبدأ من أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "أوروبا، تعتبر نفسها جزءا من الصراع في أوكرانيا، وتصرّ على أن تكون ضمن الحل، من دون إعلان هزيمة مشهودة لأوكرانيا، وأنها تؤيد هذا اللقاء رغم غيابها، ورغم رغبتها بعدم استبعادها من اللقاءات اللاحقة وأي اتفاقات مستقبلية".وكان الرئيس الأمريكي، أعلن في وقت سابق، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.

