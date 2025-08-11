https://sarabic.ae/20250811/موسكو-روسيا-ترسل-إشارات-ومخاوف-بشأن-القضايا-الأمنية-إلى-أمريكا-1103593572.html

موسكو: روسيا ترسل إشارات ومخاوف بشأن القضايا الأمنية إلى أمريكا

موسكو: روسيا ترسل إشارات ومخاوف بشأن القضايا الأمنية إلى أمريكا

11.08.2025

وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "نبذل جميع المساعي وننقل جميع الإشارات. هذه ممارسة لا رجعة فيها. مقاطعة كالينينغراد جزء لا يتجزأ من بلدنا، وليست موضع أي نقاش في هذا السياق. سنضمن أمنها بكل الوسائل اللازمة".وأكد أن روسيا لن تُحاول تصعيد التوترات في مجال ضبط الأسلحة.وبحسب قوله، من المستحيل الاستسلام للعواطف في هذا المجال.وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "علينا أن نكون مسؤولين للغاية وأن نتصرف بطريقة تزيد من فرص تحقيق نتيجة مثمرة، بدلًا من أن تتجه إلى الصفر".وصرح كريستوفر دوناهو، قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا وقائد القوات البرية لحلف الناتو، في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، بأن الحلف "خطط لكبح القدرات الدفاعية للقوات الروسية في مقاطعة كالينينغراد، بسرعة". وأشار دوناهو إلى أن "دول الناتو تُنفذ خطةً لإنشاء خط ردع على الجناح الشرقي، تتضمن تعزيز القدرات البرية وتحسين التعاون العسكري الصناعي داخل الحلف".وفي تعليقه على كلام دوناهو، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن "جميع هذه التصريحات تُؤخذ في الاعتبار، وأن موقف الناتو العدائي تجاه روسيا، يُجبر موسكو على اتخاذ تدابير لضمان أمنها".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية الأمريكية الصنع، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقًا".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن "روسيا تعتبر نفسها مخوّلة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن".مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدىالكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي

