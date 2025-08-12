https://sarabic.ae/20250812/الرئيس-الصيني-يدعو-إلى-تعزيز-دور-أصدقاء-السلام-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1103622986.html

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز دور "أصدقاء السلام" في حل الأزمة الأوكرانية

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، أن بكين وبرازيليا، معنيتان بتعزيز دور مجموعة...

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس شي، قوله: "يتعين على الصين والبرازيل، مواصلة الاستجابة المشتركة للتحديات العالمية، وضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم، وتعزيز دور مجموعة "أصدقاء السلام" في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وأعلنت الرئاسة الروسية، في 9 أغسطس/ آب الجاري، عن إحاطة قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، في 6 أغسطس الجاري.وأضاف بيان الكرملين أن "الرئيس البرازيلي أعرب عن دعمه الجهود الهادفة إلى تسوية الأزمة الأوكرانية".وأضاف البيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وانطلاقا من روح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، حيث أطلع الرئيس الروسي الرئيس الصيني، على أهم نتائج محادثته التي جرت في 6 أغسطس (الجاري) مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف".وبحسب البيان، شكر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس بوتين، على المعلومات المتعلقة بلقائه مع ويتكوف، وأعرب عن دعمه لتسوية الأزمة الأوكرانية على المدى الطويل.وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين والبرازيل ودول أخرى في الجنوب العالمي، ستنشئ منصة مفتوحة (أصدقاء السلام)، لحل الأزمة الأوكرانية.لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام

