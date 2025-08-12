عربي
الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز دور "أصدقاء السلام" في حل الأزمة الأوكرانية
الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز دور "أصدقاء السلام" في حل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، أن بكين وبرازيليا، معنيتان بتعزيز دور مجموعة... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
الصين
منتخب البرازيل
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس شي، قوله: "يتعين على الصين والبرازيل، مواصلة الاستجابة المشتركة للتحديات العالمية، وضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم، وتعزيز دور مجموعة "أصدقاء السلام" في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وأعلنت الرئاسة الروسية، في 9 أغسطس/ آب الجاري، عن إحاطة قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، في 6 أغسطس الجاري.وأضاف بيان الكرملين أن "الرئيس البرازيلي أعرب عن دعمه الجهود الهادفة إلى تسوية الأزمة الأوكرانية".وأضاف البيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وانطلاقا من روح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، حيث أطلع الرئيس الروسي الرئيس الصيني، على أهم نتائج محادثته التي جرت في 6 أغسطس (الجاري) مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف".وبحسب البيان، شكر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس بوتين، على المعلومات المتعلقة بلقائه مع ويتكوف، وأعرب عن دعمه لتسوية الأزمة الأوكرانية على المدى الطويل.وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين والبرازيل ودول أخرى في الجنوب العالمي، ستنشئ منصة مفتوحة (أصدقاء السلام)، لحل الأزمة الأوكرانية.لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام
الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز دور "أصدقاء السلام" في حل الأزمة الأوكرانية

05:11 GMT 12.08.2025
© Sputnik .  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© Sputnik .
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، أن بكين وبرازيليا، معنيتان بتعزيز دور مجموعة "أصدقاء السلام" في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس شي، قوله: "يتعين على الصين والبرازيل، مواصلة الاستجابة المشتركة للتحديات العالمية، وضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم، وتعزيز دور مجموعة "أصدقاء السلام" في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وأعلنت الرئاسة الروسية، في 9 أغسطس/ آب الجاري، عن إحاطة قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، في 6 أغسطس الجاري.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أطلعه على نتائج مباحثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت الأربعاء الماضي، في موسكو".

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات
أمس, 23:39 GMT
وأضاف بيان الكرملين أن "الرئيس البرازيلي أعرب عن دعمه الجهود الهادفة إلى تسوية الأزمة الأوكرانية".

كما أعلنت الرئاسة الروسية، في بيان يوم الجمعة الماضية، عن إحاطة قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للرئيس الصيني شي جين بينغ، بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، في 6 أغسطس الجاري.

وأضاف البيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وانطلاقا من روح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، حيث أطلع الرئيس الروسي الرئيس الصيني، على أهم نتائج محادثته التي جرت في 6 أغسطس (الجاري) مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف".
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
نائب حاكم ألاسكا السابق: القواعد العسكرية في المنطقة قد تكون المكان الأمثل للقاء بين بوتين وترامب
01:38 GMT
وبحسب البيان، شكر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس بوتين، على المعلومات المتعلقة بلقائه مع ويتكوف، وأعرب عن دعمه لتسوية الأزمة الأوكرانية على المدى الطويل.

وكانت الصين والبرازيل، أعدتا خطة مشتركة من 6 نقاط للتسوية السياسية للصراع في أوكرانيا، في مايو/ أيار الماضي، حظيت بردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين والبرازيل ودول أخرى في الجنوب العالمي، ستنشئ منصة مفتوحة (أصدقاء السلام)، لحل الأزمة الأوكرانية.
لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام
