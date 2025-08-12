https://sarabic.ae/20250812/العثور-على-رفات-باحث-اختفى-قبل-66-عاما-في-القطب-الجنوبي--1103652005.html

العثور على رفات باحث اختفى قبل 66 عاما في القطب الجنوبي

العثور على رفات باحث اختفى قبل 66 عاما في القطب الجنوبي

سبوتنيك عربي

عُثر هذا العام على رفات عالم الأرصاد الجوية البريطاني دينيس بيل، الذي اختفى عام 1959 خلال مهمة علمية في جزيرة الملك جورج، بأرخبيل شيتلاند الجنوبية في القارة... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T15:14+0000

2025-08-12T15:14+0000

2025-08-12T15:14+0000

مجتمع

العالم

بريطانيا

القطب الجنوبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103654956_0:0:870:489_1920x0_80_0_0_a73d88082b59284564a077e48ba0cf7e.jpg

وأعلنت هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه"، يوم أمس الاثنين، أن ذوبان الجليد أسهم في كشف بقاياه، مما مكن من إعادتها إلى عائلته بعد 66 عامًا من اختفائه.وفي 26 يوليو 195/ تموز، خلال شتاء النصف الجنوبي، خرج بيل مع 3 آخرين وكلاب زلاجات لإجراء مسوحات على نهر جليدي، وخلال المهمة، خلع زلاجاته لمساعدة الكلاب، فسقط في شق جليدي، وحاول رفاقه إنقاذه بحبل مربوط بحزامه، لكن الحبل انقطع، مما أدى إلى سقوطه مجددا ووفاته.وفي يناير/كانون الثاني 2025، عثر علماء يعملون في قاعدة بولندية في جزيرة الملك جورج على رفاته وأغراضه بين الصخور، نتيجة تراجع الغطاء الجليدي. وتأكدت هويته من خلال مقارنة عينات الحمض النووي مع شقيقه وشقيقته.وأكدت البروفيسورة جاين فرانسيس، مديرة الهيئة، أن "دينيس كان من رواد استكشاف القارة القطبية الجنوبية في ظروف قاسية، وأسهم في أبحاثها الأولية".علماء يتتبعون انفجارا راديويا سريعا قريبا من "بداية الكون"بتكلفة منخفضة... تقنية واعدة لتنقية الهواء من غاز ثاني أكسيد الكربون

https://sarabic.ae/20250523/من-أعماق-القطب-الجنوبي-علماء-روس-يطورون-علاجات-جديدة-ضد-عدوى-المكورات-العنقودية-1100901091.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بريطانيا, القطب الجنوبي