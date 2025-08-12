https://sarabic.ae/20250812/العثور-على-رفات-باحث-اختفى-قبل-66-عاما-في-القطب-الجنوبي--1103652005.html
العثور على رفات باحث اختفى قبل 66 عاما في القطب الجنوبي
العثور على رفات باحث اختفى قبل 66 عاما في القطب الجنوبي
عُثر هذا العام على رفات عالم الأرصاد الجوية البريطاني دينيس بيل، الذي اختفى عام 1959 خلال مهمة علمية في جزيرة الملك جورج، بأرخبيل شيتلاند الجنوبية في القارة القطبية الجنوبية.
وأعلنت هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه"، يوم أمس الاثنين، أن ذوبان الجليد أسهم في كشف بقاياه، مما مكن من إعادتها إلى عائلته بعد 66 عامًا من اختفائه.وفي 26 يوليو 195/ تموز، خلال شتاء النصف الجنوبي، خرج بيل مع 3 آخرين وكلاب زلاجات لإجراء مسوحات على نهر جليدي، وخلال المهمة، خلع زلاجاته لمساعدة الكلاب، فسقط في شق جليدي، وحاول رفاقه إنقاذه بحبل مربوط بحزامه، لكن الحبل انقطع، مما أدى إلى سقوطه مجددا ووفاته.وفي يناير/كانون الثاني 2025، عثر علماء يعملون في قاعدة بولندية في جزيرة الملك جورج على رفاته وأغراضه بين الصخور، نتيجة تراجع الغطاء الجليدي. وتأكدت هويته من خلال مقارنة عينات الحمض النووي مع شقيقه وشقيقته.وأكدت البروفيسورة جاين فرانسيس، مديرة الهيئة، أن "دينيس كان من رواد استكشاف القارة القطبية الجنوبية في ظروف قاسية، وأسهم في أبحاثها الأولية".
عُثر هذا العام على رفات عالم الأرصاد الجوية البريطاني دينيس بيل، الذي اختفى عام 1959 خلال مهمة علمية في جزيرة الملك جورج، بأرخبيل شيتلاند الجنوبية في القارة القطبية الجنوبية.
وأعلنت هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه"، يوم أمس الاثنين، أن ذوبان الجليد أسهم في كشف بقاياه، مما مكن من إعادتها إلى عائلته بعد 66 عامًا من اختفائه.
وكان بيل، البالغ من العمر 25 عامًا آنذاك، قد انضم عام 1958 إلى هيئة "فيدس" (التي أصبحت لاحقًا "بريتيش أنتاركتيك سورفيه") بعد خدمته العسكرية في سلاح الجو الملكي البريطاني، وأُرسل بيل إلى قاعدة أدميراليتي باي البريطانية في جزيرة الملك جورج لإجراء أبحاث خلال فترة امتدت لعامين.
وفي 26 يوليو 195/ تموز، خلال شتاء النصف الجنوبي، خرج بيل مع 3 آخرين وكلاب زلاجات لإجراء مسوحات على نهر جليدي، وخلال المهمة، خلع زلاجاته لمساعدة الكلاب، فسقط في شق جليدي، وحاول رفاقه إنقاذه بحبل مربوط بحزامه، لكن الحبل انقطع، مما أدى إلى سقوطه مجددا ووفاته.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، عثر علماء يعملون في قاعدة بولندية في جزيرة الملك جورج على رفاته وأغراضه بين الصخور، نتيجة تراجع الغطاء الجليدي. وتأكدت هويته من خلال مقارنة عينات الحمض النووي مع شقيقه وشقيقته.
وقال ديفيد بيل، شقيق دينيس، في بيان: "صُدمنا أنا وأختي فاليري عندما أُبلغنا بالعثور على شقيقنا بعد 66 عامًا".
وأكدت البروفيسورة جاين فرانسيس، مديرة الهيئة، أن "دينيس كان من رواد استكشاف القارة القطبية الجنوبية في ظروف قاسية، وأسهم في أبحاثها الأولية".