https://sarabic.ae/20250812/مجلس-الوزراء-السعودي-جرائم-إسرائيل-تطهير-عرقي-ضد-الشعب-الفلسطيني-1103629955.html

مجلس الوزراء السعودي: جرائم إسرائيل تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني

مجلس الوزراء السعودي: جرائم إسرائيل تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

رحّب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة. 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T10:12+0000

2025-08-12T10:12+0000

2025-08-12T10:12+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار السعودية اليوم

السعودية

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049274_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ba26b687145d35261cb23b24b6a7e867.jpg

وأشاد المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وندد مجلس الوزراء السعودي بأقوى العبارات وأشدها بـ"قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة"، مدينًا إمعانها في "ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".وأكد البيان أن "استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري".وكانت شركة "البحري" السعودية، علقت على تقارير تزعم "نقلها شحنات بحرية إلى إسرائيل"، مؤكدة التزامها التام بالسياسات الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية.جاء ذلك في بيان رسمي، أشارت فيه الشركة إلى التزامها بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري.وقالت الشركة إنها "لا تنقل ولم تنقل في أي وقت من الأوقات، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، بأي شكل من الأشكال".ونفت الشركة بشكل قاطع صحة التقارير، التي تتحدث عن هذا الأمر، مؤكدة أنها مزاعم عارية من الصحة تماما ولا أساس لها.وقالت الشركة إنها تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ما وصفته بـ"الادعاءات المغرضة، التي تمس سمعة الشركة أو تحاول الإساءة لسياساتها ونهجها"، داعية وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن شركة "البحري" كانت معروفة في وقت سابق باسم "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 22 في المئة من أسهمها.وقبل أيام، أكد مجلس الوزراء السعودي، التزام المملكة باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري، مع الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية والطبية.

https://sarabic.ae/20250808/السعودية-قرارات-إسرائيل-تؤكد-أنها-لا-تستوعب-الارتباط-التاريخي-للفلسطينيين-بأرضهم-1103512647.html

https://sarabic.ae/20250811/ولي-العهد-السعودي-يجدد-إدانة-المملكة-لـالجرائم-والممارسات-الوحشية-التي-ترتكب-بحق-شعب-فلسطين-1103614443.html

غزة

قطاع غزة

السعودية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم