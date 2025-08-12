عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجلس الوزراء السعودي: جرائم إسرائيل تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني
مجلس الوزراء السعودي: جرائم إسرائيل تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني
وأشاد المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وندد مجلس الوزراء السعودي بأقوى العبارات وأشدها بـ"قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة"، مدينًا إمعانها في "ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".وأكد البيان أن "استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري".وكانت شركة "البحري" السعودية، علقت على تقارير تزعم "نقلها شحنات بحرية إلى إسرائيل"، مؤكدة التزامها التام بالسياسات الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية.جاء ذلك في بيان رسمي، أشارت فيه الشركة إلى التزامها بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري.وقالت الشركة إنها "لا تنقل ولم تنقل في أي وقت من الأوقات، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، بأي شكل من الأشكال".ونفت الشركة بشكل قاطع صحة التقارير، التي تتحدث عن هذا الأمر، مؤكدة أنها مزاعم عارية من الصحة تماما ولا أساس لها.وقالت الشركة إنها تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ما وصفته بـ"الادعاءات المغرضة، التي تمس سمعة الشركة أو تحاول الإساءة لسياساتها ونهجها"، داعية وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن شركة "البحري" كانت معروفة في وقت سابق باسم "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 22 في المئة من أسهمها.وقبل أيام، أكد مجلس الوزراء السعودي، التزام المملكة باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري، مع الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية والطبية.
مجلس الوزراء السعودي: جرائم إسرائيل تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني

10:12 GMT 12.08.2025
رحّب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة.
وأشاد المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وندد مجلس الوزراء السعودي بأقوى العبارات وأشدها بـ"قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة"، مدينًا إمعانها في "ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكد البيان أن "استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
وكانت شركة "البحري" السعودية، علقت على تقارير تزعم "نقلها شحنات بحرية إلى إسرائيل"، مؤكدة التزامها التام بالسياسات الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان رسمي، أشارت فيه الشركة إلى التزامها بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري.
وقالت الشركة إنها "لا تنقل ولم تنقل في أي وقت من الأوقات، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، بأي شكل من الأشكال".
ونفت الشركة بشكل قاطع صحة التقارير، التي تتحدث عن هذا الأمر، مؤكدة أنها مزاعم عارية من الصحة تماما ولا أساس لها.
وأكدت الشركة أن "جميع أنشطتها التشغيلية تخضع لرقابة صارمة ضمن عملية تدقيق تضمن التزامها التام بالأنظمة ذات الصلة".
وقالت الشركة إنها تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ما وصفته بـ"الادعاءات المغرضة، التي تمس سمعة الشركة أو تحاول الإساءة لسياساتها ونهجها"، داعية وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن شركة "البحري" كانت معروفة في وقت سابق باسم "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 22 في المئة من أسهمها.
كما تمتلك شركة "أرامكو" السعودية للتطوير 20 في المئة من أسهمها، بينما تم إدراج 57 في المئة من أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول" ولديها 95 سفينة تعمل في أكثر من 150 ميناء حول العالم.
وقبل أيام، أكد مجلس الوزراء السعودي، التزام المملكة باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري، مع الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية والطبية.
