الخزانة الأمريكية ترفع بعض قيود المعاملات مع روسيا حتى 20 أغسطس
أذنت الولايات المتحدة، بإجراء معاملات مع روسيا، كانت محظورة سابقا بسبب العقوبات، حتى يوم 20 آب/أغسطس، في سبيل إنجاز التحضيرات اللازمة للقمة المزمع عقدها بين... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا اليوم الأربعاء، جاء فيه: "إلى الحد اللازم للحصول على الإذن، وباستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من هذا الترخيص العام، يسمح بجميع المعاملات المحظورة بموجب لوائح عقوبات الأنشطة الخارجية الضارة الروسية (سي إف أر 31 الجزء 5 إس 87 – رو إتش إس أر)، أو لوائح العقوبات المتعلقة بأوكرانيا/روسيا (31 سي إف أر الجزء 589 – يو أر إس أر)، إذا كانت عرضية وضرورية لحضور أو دعم الاجتماعات في ولاية ألاسكا، بين حكومتي الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية".وأضاف البيان أن ذلك يمتد "حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الصيفي في 20 أغسطس/ آب 2025".
19:03 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 19:28 GMT 13.08.2025)
أذنت الولايات المتحدة، بإجراء معاملات مع روسيا، كانت محظورة سابقا بسبب العقوبات، حتى يوم 20 آب/أغسطس، في سبيل إنجاز التحضيرات اللازمة للقمة المزمع عقدها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ولاية ألاسكا الأمريكية، الجمعة المقبلة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا اليوم الأربعاء، جاء فيه: "إلى الحد اللازم للحصول على الإذن، وباستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من هذا الترخيص العام، يسمح بجميع المعاملات المحظورة بموجب لوائح عقوبات الأنشطة الخارجية الضارة الروسية (سي إف أر 31 الجزء 5 إس 87 – رو إتش إس أر)، أو لوائح العقوبات المتعلقة بأوكرانيا/روسيا (31 سي إف أر الجزء 589 – يو أر إس أر)، إذا كانت عرضية وضرورية لحضور أو دعم الاجتماعات في ولاية ألاسكا، بين حكومتي الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية".
وأضاف البيان أن ذلك يمتد "حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الصيفي في 20 أغسطس/ آب 2025".