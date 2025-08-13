https://sarabic.ae/20250813/بعد-تسليم-دفعة-جديدة-منها-ما-قدرات-المقاتلة-الروسية-الخارقة-سو---34-1103682410.html

قدرات خارقة للمقاتلة الروسية "سو - 34"

توصف "سو - 34" الروسية بأنها الأفضل ضمن فئتها، فهي مقاتلة وقاذفة يمكنها اختراق الخطوط الأمامية للعدو والاشتباك مع مقاتلاته الاعتراضية ومواصلة رحلتها لقصف... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وتصنف "سو - 34" ضمن طائرات الجيل الرابع ونصف (+ 4) وهي مزودة بنظام حماية إيجابي وأنظمة إلكترونية متطورة تمكن طاقمها من تنفيذ مهام قصف الأهداف الأرضية في ذات الوقت الذي تواجه فيه نيران مضادة من العدو، حسبما ذكر موقع "يونايتد إير كرافت كوربوريشن" الروسي.وتسلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من الطائرة "سو - 34" لتنضم إلى قوتها الجوية الخارقة، وهو ما يسلط الضوء على المزايا العملياتية للطائرة التي يمكنها قصف الأهداف البرية المحمية بوسائل دفاع جوي مختلفة حتى إذا كانت تقع على مسافات بعيدة عن قواعد انطلاقها.المواصفات الفنيةوتم تصميم الطائرة بنظام تزود بالوقود في الجو يسمح لها بمواصلة العمل لفترة أطول دون الحاجة للهبوط للتزود بالوقود، كما أن محركاتها مزودة بـ"حارق لاحق" وهو نظام دفع فائق السرعة تستخدمه الطائرات الحربية للإقلاع السريع أو لاختراق حاجز الصوت في الارتفاعات العالية.وتمتلك "سو - 34" مزايا عملياتية أخرى تشمل قدرتها على تنفيذ المهام الهجومية على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية وفي ظروف الحرب الإلكترونية المعقدة التي تشمل مستويات عالية من التشويش الإلكتروني، إضافة امتلاكها مجموعة متنوعة من الأسلحة الهجومية الموجهة وغير الموجهة التي يمكن استخدامها ضد أهداف أرضية أو جوية.كما يمكن الاعتماد على "سو - 34" على تنفيذ مهام الاستطلاع للمناطق البرية، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع للمناطق البحرية التي يمكن أن تتعرض لتهديدات.ويقول التقرير إن "سو - 34" قامت بأول رحلة طيران تجريبية عام 1990، وأن عملية الإنتاج الضخم للطائرة مستمرة بفضل نجاحاتها الواسعة في الحروب الحديثة لدى روسيا أو خارجها، خاصة أنه تم تطوير نسخة تصديرية من الطائرة هي "سو - 34 إي".تسليم دفعة جديدةأعلنت شركة الطيران المتحدة الروسية، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، أمس الثلاثاء، عن تسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية.وذكر البيان الصحفي: "سلمت شركة الطيران المتحدة قاذفات مقاتلة جديدة من طراز "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية، وانضمت هذه الطائرات إلى أسطول الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، وصُنعت هذه الطائرات بموجب أمر الدفاع الحكومي لبرنامج العام الحالي".وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو: "لقد أثبتت القاذفة الأمامية "سو-34" نفسها منذ فترة طويلة باعتبارها الأفضل في فئتها".وأضاف أن "قدرات هذه الطائرة تمكن الطيارين من العمل بنجاح في مسارح العمليات العسكرية واستخدام الأسلحة الجوية الموجهة وغير الموجهة. وتشهد هذه الطائرة طلبا متزايدا في ظروف القتال الحديثة، وقد عززت مصانع الطائرات لدينا وتيرة إنتاجها، وضمنت تسليم المعدات للقوات بانتظام".

