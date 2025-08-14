عربي
إعلام: ترامب يرى في زيلينسكي المشكلة الرئيسية
إعلام: ترامب يرى في زيلينسكي المشكلة الرئيسية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يرى في فلاديمير زيلينسكي، العقبة الرئيسية في طريق حل النزاع في... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن المسؤول قوله: "من المحتمل جدا أن ترامب لا يزال يرى في زيلينسكي... العقبة الرئيسية".في الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام، إلى أن العلاقات بين ترامب وزيلينسكي لا تزال متوترة، بعد خلاف فبراير/ شباط في البيت الأبيض.وأضافت: "لا يزال المسؤولون الأوكرانيون قلقين للغاية من أن الرئيس الأمريكي، قد يحاول الضغط على زيلينسكي للموافقة على صفقة سيعقدها مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في ألاسكا".وطالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض متملق للديمقراطيين، عندما بدأ في تبرير أفعاله وإلقاء اللوم على روسيا وحتى تهديد الولايات المتحدة بأنهم سيشعرون بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما، وطلب من وفد كييف مغادرة البيت الأبيض.في وقت لاحق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن زيلينسكي بحاجة إلى العودة إلى رشده والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا فسيتعين على شخص آخر قيادة أوكرانيا.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة. ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يرى في فلاديمير زيلينسكي، العقبة الرئيسية في طريق حل النزاع في أوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن المسؤول قوله: "من المحتمل جدا أن ترامب لا يزال يرى في زيلينسكي... العقبة الرئيسية".
في الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام، إلى أن العلاقات بين ترامب وزيلينسكي لا تزال متوترة، بعد خلاف فبراير/ شباط في البيت الأبيض.
وأضافت: "لا يزال المسؤولون الأوكرانيون قلقين للغاية من أن الرئيس الأمريكي، قد يحاول الضغط على زيلينسكي للموافقة على صفقة سيعقدها مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في ألاسكا".
في 28 فبراير، وبخ ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض، لدى وصوله لتوقيع اتفاقية بشأن التطوير المشترك للموارد المعدنية الأوكرانية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مشادة كلامية غير مسبوقة بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض
28 فبراير, 17:51 GMT
وطالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض متملق للديمقراطيين، عندما بدأ في تبرير أفعاله وإلقاء اللوم على روسيا وحتى تهديد الولايات المتحدة بأنهم سيشعرون بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما، وطلب من وفد كييف مغادرة البيت الأبيض.
في وقت لاحق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن زيلينسكي بحاجة إلى العودة إلى رشده والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا فسيتعين على شخص آخر قيادة أوكرانيا.

وأفاد الكرملين والبيت الأبيض، سابقا، بأن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب.

ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.
بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"
