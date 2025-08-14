https://sarabic.ae/20250814/إعلام-ترامب-يرى-في-زيلينسكي-المشكلة-الرئيسية-1103712086.html

إعلام: ترامب يرى في زيلينسكي المشكلة الرئيسية

إعلام: ترامب يرى في زيلينسكي المشكلة الرئيسية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يرى في فلاديمير زيلينسكي، العقبة الرئيسية في طريق حل النزاع في... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T08:43+0000

2025-08-14T08:43+0000

2025-08-14T08:43+0000

دونالد ترامب

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099911055_0:649:1500:1493_1920x0_80_0_0_1dae72b52a3aa1873564d93bcdd0cb37.jpg

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن المسؤول قوله: "من المحتمل جدا أن ترامب لا يزال يرى في زيلينسكي... العقبة الرئيسية".في الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام، إلى أن العلاقات بين ترامب وزيلينسكي لا تزال متوترة، بعد خلاف فبراير/ شباط في البيت الأبيض.وأضافت: "لا يزال المسؤولون الأوكرانيون قلقين للغاية من أن الرئيس الأمريكي، قد يحاول الضغط على زيلينسكي للموافقة على صفقة سيعقدها مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في ألاسكا".وطالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض متملق للديمقراطيين، عندما بدأ في تبرير أفعاله وإلقاء اللوم على روسيا وحتى تهديد الولايات المتحدة بأنهم سيشعرون بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما، وطلب من وفد كييف مغادرة البيت الأبيض.في وقت لاحق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن زيلينسكي بحاجة إلى العودة إلى رشده والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا فسيتعين على شخص آخر قيادة أوكرانيا.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة. ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"

https://sarabic.ae/20250228/مشادة-كلامية-غير-مسبوقة-بين-ترامب-وزيلينسكي-أمام-وسائل-الإعلام-في-البيت-الأبيض---عاجل-1098272256.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية