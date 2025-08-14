https://sarabic.ae/20250814/الأمم-المتحدة-تعلق-على-اللقاء-المرتقب-بين-بوتين-وترامب-1103733719.html
الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب
صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة ستتابع الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في...
وقال دوجاريك، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول موقف المنظمة من قمة الغد بين بوتين وترامب: "نرحب بالحوار على أعلى مستوى بين هذين العضوين الدائمين في مجلس الأمن".وفي وقت سابق من اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.وأوضح أوشاكوف أنه "من المتوقع أن يبدأ اللقاء غدًا، 15 أغسطس، حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (10:30 مساءً بتوقيت موسكو) بمحادثة بين فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين ودونالد ترامب".ترامب: يمكن تحقيق مكاسب عظيمة في الاجتماع الأول مع بوتينلقاء "كسر الجليد" في ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين ترامب
وقال دوجاريك، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول موقف المنظمة من قمة الغد بين بوتين وترامب: "نرحب بالحوار على أعلى مستوى بين هذين العضوين الدائمين في مجلس الأمن".
وتابع: "سنراقب بالتأكيد ما سيحدث (في قمة ألاسكا)، وسنرى ما سينتج عنها".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية. وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وأوضح أوشاكوف أنه "من المتوقع أن يبدأ اللقاء غدًا، 15 أغسطس، حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (10:30 مساءً بتوقيت موسكو) بمحادثة بين فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين ودونالد ترامب".