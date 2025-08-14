سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري...ماذا جاء فيها؟

عربي
بث مباشر
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، التزامها دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية.
وتابعت الوزارة: "وقع وزيرا دفاع تركيا وسوريا مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات في 13 أغسطس، وهي خطوة مهمة أخرى في مسار التعاون بين البلدين". وفقا لما ذكرته وسائل اعلام تركية.
وأضافت الوزارة: "تهدف المذكرة إلى تنسيق وتخطيط التدريب والتعاون العسكريين، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات بما يتماشى مع احتياجات الدفاع، ودعوات الحكومة السورية إلى دولة واحدة، وجيش واحد ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار اللذين طال انتظارهما في المنطقة".
وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولات، يبحثان مع عدد من رجال الأعمال السوريين والأتراك، سبل دعم الاستثمارات السورية في تركيا، في مقر غرفة الصناعة التركية بأنقرة، 5 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
تركيا وسوريا توقعان 10 اتفاقيات اقتصادية لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
5 أغسطس, 13:56 GMT
وفي الإطار ذاته، قال مصدر بوزارة الدفاع التركية في تصريح صحفي: "إن بلاده ستساعد سوريا بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر."
وتشمل الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الدفاع التركية والسورية، تغيير الطواقم العسكرية بانتظام حيث تشارك العناصر بشكل متبادل في تدريب خاص بهدف تعزيز الاستعداد للعمليات العسكرية وتطوير القدرة على العمل سويا.
محطة غاز طبيعي مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
بدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا
2 أغسطس, 09:17 GMT
بالاضافة الى تدريب المهارات المتخصصة عبر تنفيذ برامج تتوافق مع المعايير الدولية في المجالات كمكافحة الإرهاب وتطهير الألغام الأرضية والدفاع السيبراني والهندسة العسكرية والعمليات اللوجستية وعمليات حماية السلام.

بالإضافة إلى الدعم التقني والذي يتضمن تكليف عناصر مخضرمة لدعم تحديث الأنظمة العسكرية والبنى التنظيمية والقدرات القيادية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الجيش السوري وفق معايير احترافية دولية، بما يسهم في الحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة، وبناء مؤسسة عسكرية حديثة تشكل ركيزة أساسية لحماية أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية.
ويأتي التوقيع تزامنا مع زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى أنقرة، يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك.
