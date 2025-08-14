https://sarabic.ae/20250814/سوريا-وتركيا-توقعان-اتفاقية-تعاون-عسكريماذا-جاء-فيها؟-1103725603.html

سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري...ماذا جاء فيها؟

سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري...ماذا جاء فيها؟

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، التزامها دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T14:41+0000

2025-08-14T14:41+0000

2025-08-14T14:41+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

وزارة الدفاع التركية

الجيش التركي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103558/42/1035584243_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_409f990cc23dbea042f1894159005fa8.jpg

وتابعت الوزارة: "وقع وزيرا دفاع تركيا وسوريا مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات في 13 أغسطس، وهي خطوة مهمة أخرى في مسار التعاون بين البلدين". وفقا لما ذكرته وسائل اعلام تركية. وفي الإطار ذاته، قال مصدر بوزارة الدفاع التركية في تصريح صحفي: "إن بلاده ستساعد سوريا بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر."وتشمل الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الدفاع التركية والسورية، تغيير الطواقم العسكرية بانتظام حيث تشارك العناصر بشكل متبادل في تدريب خاص بهدف تعزيز الاستعداد للعمليات العسكرية وتطوير القدرة على العمل سويا.بالاضافة الى تدريب المهارات المتخصصة عبر تنفيذ برامج تتوافق مع المعايير الدولية في المجالات كمكافحة الإرهاب وتطهير الألغام الأرضية والدفاع السيبراني والهندسة العسكرية والعمليات اللوجستية وعمليات حماية السلام.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الجيش السوري وفق معايير احترافية دولية، بما يسهم في الحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة، وبناء مؤسسة عسكرية حديثة تشكل ركيزة أساسية لحماية أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية.ويأتي التوقيع تزامنا مع زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى أنقرة، يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك.

https://sarabic.ae/20250805/تركيا-وسوريا-توقعان-10-اتفاقيات-اقتصادية-لرفع-التبادل-التجاري-إلى-5-مليارات-دولار-1103402474.html

https://sarabic.ae/20250802/بدء-أول-تدفق-للغاز-الطبيعي-من-تركيا-إلى-سوريا-1103293572.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, وزارة الدفاع التركية, الجيش التركي, العالم