سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري...ماذا جاء فيها؟
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، التزامها دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
وتابعت الوزارة: "وقع وزيرا دفاع تركيا وسوريا مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات في 13 أغسطس، وهي خطوة مهمة أخرى في مسار التعاون بين البلدين". وفقا لما ذكرته وسائل اعلام تركية. وفي الإطار ذاته، قال مصدر بوزارة الدفاع التركية في تصريح صحفي: "إن بلاده ستساعد سوريا بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر."وتشمل الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الدفاع التركية والسورية، تغيير الطواقم العسكرية بانتظام حيث تشارك العناصر بشكل متبادل في تدريب خاص بهدف تعزيز الاستعداد للعمليات العسكرية وتطوير القدرة على العمل سويا.بالاضافة الى تدريب المهارات المتخصصة عبر تنفيذ برامج تتوافق مع المعايير الدولية في المجالات كمكافحة الإرهاب وتطهير الألغام الأرضية والدفاع السيبراني والهندسة العسكرية والعمليات اللوجستية وعمليات حماية السلام.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الجيش السوري وفق معايير احترافية دولية، بما يسهم في الحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة، وبناء مؤسسة عسكرية حديثة تشكل ركيزة أساسية لحماية أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية.ويأتي التوقيع تزامنا مع زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى أنقرة، يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك.
