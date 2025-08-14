https://sarabic.ae/20250814/في-عيدهن-الوطني-نساء-تونس-يتحدين-التهديات-ويطالبن-بالحرية-والمساوة-1103714555.html

في عيدهن الوطني.. نساء تونس يتحدين التهديات ويطالبن بالحرية والمساوة

أحيت نساء تونسيات، اليوم الوطني للمرأة، على غير المشهد المألوف في كل عام، حيث نظّمن مسيرة نسوية انطلقت من شارع الاستقلال وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة. لم تكن... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

بدعوة من منظمات وجمعيات حقوقية ونسوية، لم تخرج النساء هذه المرة للاحتفاء بالذكرى التي خُصصت منذ عقود لتكريمهن، بل كان رفضا قاطعا للاحتفال في ظل ما يصفنه بـ"تآكل المكاسب" و"تصاعد التهديدات" التي تهدد موقع المرأة التونسية في المجتمع.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تونس أن المشاركات رفعن شعارات ترجمت غضبهن واستيائهن، من قبيل: "حريات حريات للنساء السجينات"، "نسوية نسوية، ضد الهجمة الرجعية"، "شغل، حرية، كرامة وطنية"، و"مساواة مساواة للنساء والجهات".ويأتي هذا التحرك وسط أجواء سياسية واجتماعية مشحونة، حيث تواترت في الأشهر الأخيرة تقارير عن انتهاكات لعدد من النساء السجينات شملت سجن شخصيات بارزة في مجالات مختلفة، من بينها المحامية سنية الدهماني، والصحفية شذى الحاج مبارك، والناشطة في مجال الهجرة سلوى غريسة، والناشطة الحقوقية شريفة الرياحي.وترى الجمعيات النسوية أن هذه التطورات تكشف فجوة متزايدة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، وتؤكد أن المكتسبات التي ظلت لعقود تمثل استثناءً في المحيطين العربي والإقليمي لم تعد محصنة كما كانت، لذلك، كان النزول إلى الشارع في هذا اليوم رسالة مزدوجة: "رفض لما تصفه الناشطات بالتواطؤ مع العنف الممنهج، وتأكيد أن الحركة النسوية في تونس ما زالت قادرة على التعبئة والدفاع عن القضايا التي ترى أنها جوهرية لاستمرار دولة الحقوق والحريات".نساء تونس غاضباتوشددت على أن "المسيرة التي نظمتها "جبهة النساء والمساواة" (ائتلاف جمعيات نسوية) تحمل رسالتين أساسيتين: الأولى أن الجمعيات النسوية تعمل بشكل موحّد لا منفرد، والثانية أن النزول إلى الشارع هدفه الدفاع عن حقوق النساء بشكل شامل، في ظل تصاعد جرائم قتل النساء، والعنف السيبراني، وتردي الأوضاع الصحية، وتراجع جودة التعليم والنقل، وإقصاء النساء من الفضاء السياسي، إضافة إلى ملاحقة الناشطات والزج بهن في السجون".وأضافت الدهماني: "نحن اليوم، وبمناسبة العيد الوطني للمرأة، فتحنا ملف مجلة الأحوال الشخصية بسبب ما تتعرض له النساء من تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما نشهده من هبة مجتمعية قائمة على شعارات وأفكار مغلوطة حول هذه المجلة، التي نعتبرها جزءًا من مسار الحداثة والتنوير في تونس، حتى قبل صياغة أول دستور بعد الاستقلال".وشددت على حاجة النساء في تونس إلى مزيد من القوانين التي ترفع التمييز وتحقق المساواة التامة، مذكّرة بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي وصفته بـ"ثورة تشريعية" ما زال تطبيقه يتعثر في المحاكم بسبب ما تعتبره "مرجعيات ثقافية ذكورية لدى القضاء التونسي".وأشارت إلى أن "النساء يمثلن الحلقة الأضعف في ظل التفقير وتراكم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الفوارق في الأجور وفرص العيش الكريم"، معتبرة أن "إقرار المساواة في الإرث بات ضرورة لحماية كرامة المرأة وتمكينها اقتصاديا، وهو مشروع قانون قدمته جمعيتها إلى البرلمان ولم تتم المصادقة عليه حتى الآن".مطالب بإطلاق سراح سجينات رأيوقالت الناشطة النسوية نائلة الزغلامي في تصريح لـ"سبوتنيك": "جاء الاحتفال باليوم الوطني للمرأة هذا العام مثقلا بالغياب، حيث افتقدت المسيرة حضور مناضلات وناشطات من المجتمع المدني والإعلامي والنقابي والسياسي، غيبتهن ـ حسب قولها ـ الإيقافات".وأكدت الزغلامي أن "الناشطات اللواتي يقبعن اليوم خلف القضبان لسْن دعاة عنف، بل على العكس هن "دعاة حوار وداعمات لفئات هشة في المجتمع"، معتبرة أن "النشاط الحقوقي الذي يقمن به لا يستدعي الزج بهن في السجون". وشددت على أن "الناشطات سيواصلن رغم التضييق المناصرة والحشد وإعداد التقارير ورفع التوصيات، إلى جانب النزول المتكرر إلى الشارع، من أجل إيصال صوتهن إلى أصحاب القرار السياسي، قائلة: "لقد بحّ صوتنا، لكننا لن نصمت".خريجات الجامعات يطالبن بحق التشغيلوتزامنت هذه المسيرة النسوية مع تحرك احتجاجي آخر قادته مجموعة من العاطلات عن العمل من خريجات الجامعات، أتين من مختلف المحافظات للمطالبة بحقوقهن في التشغيل والانتداب في القطاعين العام والخاص.ومن قلب الوقفة الاحتجاجية، قالت كريمة عمارة، البالغة من العمر 43 سنة والعاطلة عن العمل منذ أكثر من عقد، لـ"سبوتنيك": "اليوم عيد المرأة بطعم المرارة، لا نشعر أنه عيد بسبب أوضاعنا الاقتصادية المتردية نتيجة طول سنوات البطالة. أنا صاحبة شهادة عليا، لكن لم أنل حظي في التشغيل".وأضافت عمارة: "النساء خريجات الجامعات هن اليوم أكثر فئة مهمشة من طرف الدولة، والعشرات منهن تجاوزت بطالتهن العشر سنوات، فجئنا إلى شارع الحبيب بورقيبة لا للاحتفال، بل للمطالبة بحقهن في العمل والعيش الكريم".وبينت أن شعورها بالتهميش وصل حد أنها "لا تشعر بالانتماء إلى هذا الوطن"، خاصة في ظل غياب أي أفق للتشغيل واستمرار سياسة الانتظار.ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأوضاع يهدد بتقويض المكاسب القانونية التي حققتها المرأة التونسية، إذ لا يمكن الحديث عن مساواة فعلية أو تمكين اقتصادي في ظل فجوة واسعة في فرص العمل والدخل.

