وزير الداخلية الليبي السابق: فرنسا وألمانيا يدفعان بكييف لعمل استفزازي ضد روسيا
قال وزير الداخلية الليبي السابق، صالح رجب، اليوم الخميس، إن" فرنسا تبذل جهدا لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي للوصول إلى حل للقضية الأوكرانية".
وأضاف رجب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعد مشكلة في هذه القضية، مع الأخذ بالاعتبار التوقعات بأن تقوم أوكرانيا بعمل استفزازي كبير يدفع روسيا لرد قوي وساحق، وهذا ما تريده فرنسا لتخريب أي مساع روسية أمريكية لحل الأزمة الأوكرانية".ويرى صالح أن "روسيا يجب أن تبذل جهدا لمنع أي هجوم، حتى لا يستفز الرأي العام الروسي، أو يضع روسيا في موقف أنها لا تريد الصلح"، مشيرا إلى أن "تمسك روسيا بأراضيها التي تتبعها تاريخيا هو أمر مقبول لدى الروس، وحتى لدى العالم العربي". وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يستطيع أن يفتح جبهة كبيرة مع روسيا وباقي العالم، ولذلك يحاول تهدئة الوضع مع الجانب لروسي للوصول إلى حل". وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن قمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ستعقد في ألاسكا غدا الجمعة الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا وأمريكا جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا.
قال وزير الداخلية الليبي السابق، صالح رجب، اليوم الخميس، إن" فرنسا تبذل جهدا لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي للوصول إلى حل للقضية الأوكرانية".
وأضاف رجب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعد مشكلة في هذه القضية، مع الأخذ بالاعتبار التوقعات بأن تقوم أوكرانيا بعمل استفزازي كبير يدفع روسيا لرد قوي وساحق، وهذا ما تريده فرنسا لتخريب أي مساع روسية أمريكية
لحل الأزمة الأوكرانية".
وأوضح رجب، أن "زيلينسكي هو في الأصل ممثل وليس رئيس دولة، وهو بطبيعته إنسان متقلب المزاج، ويدرك جيدا أنه بمجرد أن يتم الحل للقضية، فإنه سيجد نفسه في الشارع وفي مهب الريح".
ويرى صالح أن "روسيا يجب أن تبذل جهدا لمنع أي هجوم، حتى لا يستفز الرأي العام الروسي، أو يضع روسيا في موقف أنها لا تريد الصلح"، مشيرا إلى أن "تمسك روسيا بأراضيها التي تتبعها تاريخيا هو أمر مقبول لدى الروس، وحتى لدى العالم العربي".
وشدد وزير الداخلية الليبي السابق، صالح رجب، أن "فرنسا لم تعد من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي جراء خلافاتها مع أمريكا ومع بعض الدول، وأن رئيسها ماكرون يحاول أن يبدو وكأنه بطل، في حين أن الاتحاد الأوروبي لم يعد هو الاتحاد السابق لأنه مختلف مع أمريكا ومختلف مع مكوناته الهشة".
وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يستطيع أن يفتح جبهة كبيرة مع روسيا وباقي العالم، ولذلك يحاول تهدئة الوضع مع الجانب لروسي للوصول إلى حل".
ولفت إلى أن "فرنسا قد تقوم بالاشتراك مع ألمانيا، بدفع كييف إلى عمل أرعن يستفز الروس، وهذا سيبعد إمكانية الوصول إلى حل ويضع روسيا في موقع الحرج".
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن قمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ستعقد في ألاسكا غدا الجمعة الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف
، أن روسيا وأمريكا جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا.