وزير الداخلية الليبي السابق: فرنسا وألمانيا يدفعان بكييف لعمل استفزازي ضد روسيا

قال وزير الداخلية الليبي السابق، صالح رجب، اليوم الخميس، إن" فرنسا تبذل جهدا لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي للوصول إلى حل للقضية الأوكرانية". 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف رجب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعد مشكلة في هذه القضية، مع الأخذ بالاعتبار التوقعات بأن تقوم أوكرانيا بعمل استفزازي كبير يدفع روسيا لرد قوي وساحق، وهذا ما تريده فرنسا لتخريب أي مساع روسية أمريكية لحل الأزمة الأوكرانية".ويرى صالح أن "روسيا يجب أن تبذل جهدا لمنع أي هجوم، حتى لا يستفز الرأي العام الروسي، أو يضع روسيا في موقف أنها لا تريد الصلح"، مشيرا إلى أن "تمسك روسيا بأراضيها التي تتبعها تاريخيا هو أمر مقبول لدى الروس، وحتى لدى العالم العربي". وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يستطيع أن يفتح جبهة كبيرة مع روسيا وباقي العالم، ولذلك يحاول تهدئة الوضع مع الجانب لروسي للوصول إلى حل". وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن قمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ستعقد في ألاسكا غدا الجمعة الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا وأمريكا جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا.

