وزير الداخلية الليبي السابق: فرنسا وألمانيا يدفعان بكييف لعمل استفزازي ضد روسيا

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الداخلية الليبي السابق: فرنسا وألمانيا يدفعان بكييف لعمل استفزازي ضد روسيا
قال وزير الداخلية الليبي السابق، صالح رجب، اليوم الخميس، إن" فرنسا تبذل جهدا لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي للوصول إلى حل للقضية الأوكرانية". 14.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف رجب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعد مشكلة في هذه القضية، مع الأخذ بالاعتبار التوقعات بأن تقوم أوكرانيا بعمل استفزازي كبير يدفع روسيا لرد قوي وساحق، وهذا ما تريده فرنسا لتخريب أي مساع روسية أمريكية لحل الأزمة الأوكرانية".ويرى صالح أن "روسيا يجب أن تبذل جهدا لمنع أي هجوم، حتى لا يستفز الرأي العام الروسي، أو يضع روسيا في موقف أنها لا تريد الصلح"، مشيرا إلى أن "تمسك روسيا بأراضيها التي تتبعها تاريخيا هو أمر مقبول لدى الروس، وحتى لدى العالم العربي". وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يستطيع أن يفتح جبهة كبيرة مع روسيا وباقي العالم، ولذلك يحاول تهدئة الوضع مع الجانب لروسي للوصول إلى حل". وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن قمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ستعقد في ألاسكا غدا الجمعة الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا وأمريكا جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا.
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب

وزير الداخلية الليبي السابق: فرنسا وألمانيا يدفعان بكييف لعمل استفزازي ضد روسيا

14:08 GMT 14.08.2025
حصري
قال وزير الداخلية الليبي السابق، صالح رجب، اليوم الخميس، إن" فرنسا تبذل جهدا لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي للوصول إلى حل للقضية الأوكرانية".
وأضاف رجب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعد مشكلة في هذه القضية، مع الأخذ بالاعتبار التوقعات بأن تقوم أوكرانيا بعمل استفزازي كبير يدفع روسيا لرد قوي وساحق، وهذا ما تريده فرنسا لتخريب أي مساع روسية أمريكية لحل الأزمة الأوكرانية".

وأوضح رجب، أن "زيلينسكي هو في الأصل ممثل وليس رئيس دولة، وهو بطبيعته إنسان متقلب المزاج، ويدرك جيدا أنه بمجرد أن يتم الحل للقضية، فإنه سيجد نفسه في الشارع وفي مهب الريح".

مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
البيت الأبيض يكشف عن تفاصيل لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
13:15 GMT
ويرى صالح أن "روسيا يجب أن تبذل جهدا لمنع أي هجوم، حتى لا يستفز الرأي العام الروسي، أو يضع روسيا في موقف أنها لا تريد الصلح"، مشيرا إلى أن "تمسك روسيا بأراضيها التي تتبعها تاريخيا هو أمر مقبول لدى الروس، وحتى لدى العالم العربي".

وشدد وزير الداخلية الليبي السابق، صالح رجب، أن "فرنسا لم تعد من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي جراء خلافاتها مع أمريكا ومع بعض الدول، وأن رئيسها ماكرون يحاول أن يبدو وكأنه بطل، في حين أن الاتحاد الأوروبي لم يعد هو الاتحاد السابق لأنه مختلف مع أمريكا ومختلف مع مكوناته الهشة".

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يستطيع أن يفتح جبهة كبيرة مع روسيا وباقي العالم، ولذلك يحاول تهدئة الوضع مع الجانب لروسي للوصول إلى حل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
بوتين: إدارة ترامب تبذل جهودا حثيثة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا
10:52 GMT
ولفت إلى أن "فرنسا قد تقوم بالاشتراك مع ألمانيا، بدفع كييف إلى عمل أرعن يستفز الروس، وهذا سيبعد إمكانية الوصول إلى حل ويضع روسيا في موقع الحرج".
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن قمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ستعقد في ألاسكا غدا الجمعة الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا وأمريكا جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا.
