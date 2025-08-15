https://sarabic.ae/20250815/آلاف-الوظائف-على-المحك-ثاني-أكبر-مصنع-ألمنيوم-في-أفريقيا-مهدد-بالإغلاق-1103764250.html
"آلاف الوظائف على المحك"... ثاني أكبر مصنع ألمنيوم في أفريقيا مهدد بالإغلاق
يواجه ثاني أكبر مصنع للألمنيوم في أفريقيا، في موزمبيق، خطر الإغلاق في آذار/مارس 2026، بعد تعثر المفاوضات بين الشركة المشغلة "ساوث 32" ومزود الكهرباء بشأن...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094030697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_895a3e9bed2b2cbf78c9bdc55e8f3cca.jpg
وقالت الشركة في رسالة إلى الأطراف المعنية: "إنّ مصنع ألمنيوم موزال، الواقع خارج مدينة مابوتو، عاصمة موزمبيق، لن يستطيع الاستمرار في العمل بموجب أسعار توريد الكهرباء الجديدة المقترحة، التي ستحل محل التعرفة الحالية في مطلع العام المقبل". بحسب وسائل اعلام غربية.ووفقا لوسائل الاعلام فإن المصنع، الذي يُشغل 2500 عامل ويُعد ثالث أكبر مصدر للبلاد بقيمة صادرات بلغت 1.1 مليار دولار العام الماضي، قد يُغلق أبوابه إذا لم يتم التوصل لحل، ما يهدد بزيادة معدلات البطالة في بلد يعاني أصلاً من أزمة فرص العمل.وتتمتع موزمبيق، وهي دولة تقع في جنوبي شرقي أفريقيا، بموارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي والنفط واليورانيوم والذهب والفحم وغيرها من الموارد. وفي السنوات الأخيرة حققت البلاد تقدما كبيرا في جذب الاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع الطاقة.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094030697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6eb2c53f9b09dac19264cef22cad6d45.jpg
يواجه ثاني أكبر مصنع للألمنيوم في أفريقيا، في موزمبيق، خطر الإغلاق في آذار/مارس 2026، بعد تعثر المفاوضات بين الشركة المشغلة "ساوث 32" ومزود الكهرباء بشأن اتفاقية جديدة.
وقالت الشركة في رسالة إلى الأطراف المعنية: "إنّ مصنع ألمنيوم موزال، الواقع خارج مدينة مابوتو، عاصمة موزمبيق، لن يستطيع الاستمرار في العمل بموجب أسعار توريد الكهرباء الجديدة المقترحة
، التي ستحل محل التعرفة الحالية في مطلع العام المقبل". بحسب وسائل اعلام غربية.
بدوره قال نائب رئيس الإمدادات في شركة ساوث 32، روب جاكسون في الرسالة: "في الوضع الراهن، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود .. في ظل هذا الجمود، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار تشغيل مصنع موزال حتى نهاية اتفاقية إمداد الكهرباء الحالية، ثم وضع المصنع تحت الصيانة في مارس 2026".
ووفقا لوسائل الاعلام فإن المصنع، الذي يُشغل 2500 عامل ويُعد ثالث أكبر مصدر للبلاد بقيمة صادرات
بلغت 1.1 مليار دولار العام الماضي، قد يُغلق أبوابه إذا لم يتم التوصل لحل، ما يهدد بزيادة معدلات البطالة في بلد يعاني أصلاً من أزمة فرص العمل.
وتتمتع موزمبيق، وهي دولة تقع في جنوبي شرقي أفريقيا، بموارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي والنفط واليورانيوم والذهب والفحم وغيرها من الموارد. وفي السنوات الأخيرة حققت البلاد تقدما كبيرا في جذب الاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع الطاقة.