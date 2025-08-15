"آلاف الوظائف على المحك"... ثاني أكبر مصنع ألمنيوم في أفريقيا مهدد بالإغلاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/آلاف-الوظائف-على-المحك-ثاني-أكبر-مصنع-ألمنيوم-في-أفريقيا-مهدد-بالإغلاق-1103764250.html
"آلاف الوظائف على المحك"... ثاني أكبر مصنع ألمنيوم في أفريقيا مهدد بالإغلاق
"آلاف الوظائف على المحك"... ثاني أكبر مصنع ألمنيوم في أفريقيا مهدد بالإغلاق
سبوتنيك عربي
يواجه ثاني أكبر مصنع للألمنيوم في أفريقيا، في موزمبيق، خطر الإغلاق في آذار/مارس 2026، بعد تعثر المفاوضات بين الشركة المشغلة "ساوث 32" ومزود الكهرباء بشأن... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T14:20+0000
2025-08-15T14:20+0000
مصنع
القارة
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094030697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_895a3e9bed2b2cbf78c9bdc55e8f3cca.jpg
وقالت الشركة في رسالة إلى الأطراف المعنية: "إنّ مصنع ألمنيوم موزال، الواقع خارج مدينة مابوتو، عاصمة موزمبيق، لن يستطيع الاستمرار في العمل بموجب أسعار توريد الكهرباء الجديدة المقترحة، التي ستحل محل التعرفة الحالية في مطلع العام المقبل". بحسب وسائل اعلام غربية.ووفقا لوسائل الاعلام فإن المصنع، الذي يُشغل 2500 عامل ويُعد ثالث أكبر مصدر للبلاد بقيمة صادرات بلغت 1.1 مليار دولار العام الماضي، قد يُغلق أبوابه إذا لم يتم التوصل لحل، ما يهدد بزيادة معدلات البطالة في بلد يعاني أصلاً من أزمة فرص العمل.وتتمتع موزمبيق، وهي دولة تقع في جنوبي شرقي أفريقيا، بموارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي والنفط واليورانيوم والذهب والفحم وغيرها من الموارد. وفي السنوات الأخيرة حققت البلاد تقدما كبيرا في جذب الاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع الطاقة.
https://sarabic.ae/20250303/الصناعات-السورية-مهددة-بالانقراض-بعد-إغلاق-مئات-المعامل-والمصانع-1098346494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094030697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6eb2c53f9b09dac19264cef22cad6d45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصنع, القارة, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
مصنع, القارة, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

"آلاف الوظائف على المحك"... ثاني أكبر مصنع ألمنيوم في أفريقيا مهدد بالإغلاق

14:20 GMT 15.08.2025
© Photo / Unsplash/ Taton Moïseمصنع
مصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Photo / Unsplash/ Taton Moïse
تابعنا عبر
يواجه ثاني أكبر مصنع للألمنيوم في أفريقيا، في موزمبيق، خطر الإغلاق في آذار/مارس 2026، بعد تعثر المفاوضات بين الشركة المشغلة "ساوث 32" ومزود الكهرباء بشأن اتفاقية جديدة.
وقالت الشركة في رسالة إلى الأطراف المعنية: "إنّ مصنع ألمنيوم موزال، الواقع خارج مدينة مابوتو، عاصمة موزمبيق، لن يستطيع الاستمرار في العمل بموجب أسعار توريد الكهرباء الجديدة المقترحة، التي ستحل محل التعرفة الحالية في مطلع العام المقبل". بحسب وسائل اعلام غربية.
بدوره قال نائب رئيس الإمدادات في شركة ساوث 32، روب جاكسون في الرسالة: "في الوضع الراهن، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود .. في ظل هذا الجمود، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار تشغيل مصنع موزال حتى نهاية اتفاقية إمداد الكهرباء الحالية، ثم وضع المصنع تحت الصيانة في مارس 2026".
موظفو سوريا مجهولو المصير... الأزمة المعيشية تتفاقم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
الصناعات السورية مهددة بالانقراض بعد إغلاق مئات المعامل والمصانع
3 مارس, 13:07 GMT
ووفقا لوسائل الاعلام فإن المصنع، الذي يُشغل 2500 عامل ويُعد ثالث أكبر مصدر للبلاد بقيمة صادرات بلغت 1.1 مليار دولار العام الماضي، قد يُغلق أبوابه إذا لم يتم التوصل لحل، ما يهدد بزيادة معدلات البطالة في بلد يعاني أصلاً من أزمة فرص العمل.
وتتمتع موزمبيق، وهي دولة تقع في جنوبي شرقي أفريقيا، بموارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي والنفط واليورانيوم والذهب والفحم وغيرها من الموارد. وفي السنوات الأخيرة حققت البلاد تقدما كبيرا في جذب الاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع الطاقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала