عربي
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد وفيات المجاعة إلى 240 شخصا بينهم 107 أطفال
وذكرت الوزارة أن 51 فلسطينيا قضو، و369 اصيبو، في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.تمنع إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد عليها المواطنون في القطاع بشكل كامل. واستهدفت على مدار أسابيع نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات ووقوع إصابات، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد أفاد سابقا، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع، مدينا الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفا إياها بأنها محاولة للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين على استمرارهم في العيش في القطاع.الأمم المتحدة: مقتل نحو 800 فلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة.الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزةالجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعه، أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت في الساعات الماضية، حالة وفاة لطفلة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 240 حالة وفاة، من ضمنهم 107 طفلا.
وذكرت الوزارة أن 51 فلسطينيا قضو، و369 اصيبو، في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 61,827 فلسطينيا وأصيب 155,275 أخرون منذ بداية الحرب على القطاع.
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
بين "لقمة العيش" والموت... فلسطينيو غزة أمام مواجهة حتمية بين خيارين "أقساهما مر"
أمس, 15:36 GMT
تمنع إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد عليها المواطنون في القطاع بشكل كامل. واستهدفت على مدار أسابيع نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات ووقوع إصابات، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد أفاد سابقا، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع، مدينا الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفا إياها بأنها محاولة للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين على استمرارهم في العيش في القطاع.
الأمم المتحدة: مقتل نحو 800 فلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة.
الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة
الجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
