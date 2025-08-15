https://sarabic.ae/20250815/وزارة-الصحة-في-غزة-ارتفاع-عدد-وفيات-المجاعة-إلى-240-شخصا-بينهم-107-أطفال--1103765933.html
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد وفيات المجاعة إلى 240 شخصا بينهم 107 أطفال
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد وفيات المجاعة إلى 240 شخصا بينهم 107 أطفال
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعه، أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت في الساعات الماضية، حالة وفاة لطفلة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي...
وذكرت الوزارة أن 51 فلسطينيا قضو، و369 اصيبو، في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.تمنع إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد عليها المواطنون في القطاع بشكل كامل. واستهدفت على مدار أسابيع نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات ووقوع إصابات، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد أفاد سابقا، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع، مدينا الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفا إياها بأنها محاولة للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين على استمرارهم في العيش في القطاع.الأمم المتحدة: مقتل نحو 800 فلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة.الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزةالجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد وفيات المجاعة إلى 240 شخصا بينهم 107 أطفال
15:46 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 15:58 GMT 15.08.2025)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعه، أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت في الساعات الماضية، حالة وفاة لطفلة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 240 حالة وفاة، من ضمنهم 107 طفلا.
وذكرت الوزارة أن 51 فلسطينيا قضو، و369 اصيبو، في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 61,827 فلسطينيا وأصيب 155,275 أخرون منذ بداية الحرب على القطاع.
تمنع إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد عليها المواطنون في القطاع بشكل كامل. واستهدفت على مدار أسابيع نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات ووقوع إصابات
، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد أفاد سابقا، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع، مدينا الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفا إياها بأنها محاولة للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين على استمرارهم في العيش في القطاع.