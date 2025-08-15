https://sarabic.ae/20250815/وزير-الخارجية-الإيراني-يستبعد-هجوما-إسرائيليا-قريبا-1103770345.html

وزير الخارجية الإيراني يستبعد هجوما إسرائيليا قريبا

وزير الخارجية الإيراني يستبعد هجوما إسرائيليا قريبا

استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تشن إسرائيل هجومًا على بلاده في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تحاول التأثير على الرأي العام الإيراني...

ونقلت وكالة "إرنا" عن عراقجي تصريحات تلفزيونية، قال فيها: "بصفتي شخصا يعمل في مجال العلاقات الدولية منذ ما يقرب من 40 عاما، لا أعتقد أن الحرب وشيكة"، مؤكدًا أن الاستعداد العسكري هو العامل الأكثر فعالية لردع أي تهديد.وأضاف عراقجي: "يجب على القوات المسلحة أن تكون في حالة تأهب دائم، وأن تكون الحكومة مستعدة لأي طارئ"، في إشارة إلى ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية.يأتي تصريح الوزير الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، حيث شنت إسرائيل هجوما مدعوما أمريكيا على إيران في 13 يونيو/ حزيران الماضي، استمر 12 يومًا، واستهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، إلى جانب اغتيال قادة عسكريين وعلماء.وردت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخبارات إسرائيلية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية، زاعمة أنها "أجهضت" البرنامج النووي الإيراني، ما دفع طهران للرد بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.وانتهت المواجهة بإعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين الجانبين في 24 يونيو، رغم استمرار الخلافات الجوهرية حول الملف النووي، الذي تتهم فيه إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء. سبق العدوان الإسرائيلي جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، في وقت لا تزال إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، بينما تواصل احتلالها لأراضي فلسطينية وسورية ولبنانية منذ عقود.

