وزير الخارجية الإيراني يستبعد هجوما إسرائيليا قريبا

السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تشن إسرائيل هجومًا على بلاده في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تحاول التأثير على الرأي العام الإيراني
ونقلت وكالة "إرنا" عن عراقجي تصريحات تلفزيونية، قال فيها: "بصفتي شخصا يعمل في مجال العلاقات الدولية منذ ما يقرب من 40 عاما، لا أعتقد أن الحرب وشيكة"، مؤكدًا أن الاستعداد العسكري هو العامل الأكثر فعالية لردع أي تهديد.وأضاف عراقجي: "يجب على القوات المسلحة أن تكون في حالة تأهب دائم، وأن تكون الحكومة مستعدة لأي طارئ"، في إشارة إلى ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية.يأتي تصريح الوزير الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، حيث شنت إسرائيل هجوما مدعوما أمريكيا على إيران في 13 يونيو/ حزيران الماضي، استمر 12 يومًا، واستهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، إلى جانب اغتيال قادة عسكريين وعلماء.وردت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخبارات إسرائيلية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية، زاعمة أنها "أجهضت" البرنامج النووي الإيراني، ما دفع طهران للرد بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.وانتهت المواجهة بإعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين الجانبين في 24 يونيو، رغم استمرار الخلافات الجوهرية حول الملف النووي، الذي تتهم فيه إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء. سبق العدوان الإسرائيلي جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، في وقت لا تزال إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، بينما تواصل احتلالها لأراضي فلسطينية وسورية ولبنانية منذ عقود.
استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تشن إسرائيل هجومًا على بلاده في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تحاول التأثير على الرأي العام الإيراني عبر الترويج لفكرة حرب وشيكة.
ونقلت وكالة "إرنا" عن عراقجي تصريحات تلفزيونية، قال فيها: "بصفتي شخصا يعمل في مجال العلاقات الدولية منذ ما يقرب من 40 عاما، لا أعتقد أن الحرب وشيكة"، مؤكدًا أن الاستعداد العسكري هو العامل الأكثر فعالية لردع أي تهديد.
وأضاف عراقجي: "يجب على القوات المسلحة أن تكون في حالة تأهب دائم، وأن تكون الحكومة مستعدة لأي طارئ"، في إشارة إلى ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إيران: الدور عليكم إذا لم تسارعوا لنجدة فلسطين
13:33 GMT
يأتي تصريح الوزير الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، حيث شنت إسرائيل هجوما مدعوما أمريكيا على إيران في 13 يونيو/ حزيران الماضي، استمر 12 يومًا، واستهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، إلى جانب اغتيال قادة عسكريين وعلماء.
وردت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخبارات إسرائيلية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية، زاعمة أنها "أجهضت" البرنامج النووي الإيراني، ما دفع طهران للرد بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
11:26 GMT
وانتهت المواجهة بإعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين الجانبين في 24 يونيو، رغم استمرار الخلافات الجوهرية حول الملف النووي، الذي تتهم فيه إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء.
سبق العدوان الإسرائيلي جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، في وقت لا تزال إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، بينما تواصل احتلالها لأراضي فلسطينية وسورية ولبنانية منذ عقود.
