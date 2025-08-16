https://sarabic.ae/20250816/باحث-في-العلاقات-الدولية-القمة-أرست-الرغبة-الروسية-الأمريكية-في-استبعاد-أي-مواجهة-مباشرة-1103806085.html

باحث في العلاقات الدولية: القمة أرست الرغبة الروسية الأمريكية في استبعاد أي مواجهة مباشرة

أكّد الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية البروفيسور إيلي جرجي إلياس أنّه "في الشكل جاء اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب ناجحا، وذلك من حيث السلامات الحارة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال إلياس في تصريحات لـ"سبوتنيك" : "أما على صعيد المضمون، وضعت القمة الأسس لحل شامل في أوكرانيا، ولو أنّ الطريق ما زال مفتوحا في المفاوضات المستقبلية بين الفريقين"، مشيرا إلى "رغبة الفريقين الحاسمة باستبعاد أية مواجهة مباشرة بينهما، واعتماد آليات البحث عن حلول ضرورية وطويلة الأمد".ورأى أن "الاتفاق حول أوكرانيا مقدمة لتطبيع شامل بين البلدين، مع تركيز الرئيس بوتين على أنّ الحوار الدائم مدخل لتفاهمات طويلة الأمد، وهذا ما أرضى الرئيس ترامب. كما بدا لافتا تركيز القيادة الروسية على أن تقوم أوروبا الغربية بإشراف أمريكي بتحييد نفسها عن مجال المؤامرات لتعطيل مفاعيل التفاهمات والاتفاقيات المتتابعة بين موسكو وواشنطن".ومن النقاط الأساسية في القمة، وفقا للبروفيسور إلياس، هي "تأكيد ترامب المطلق أنّ لا علاقة للروس بنتائج الانتخابات الأمريكية في العشر سنوات الأخيرة، وإشارة الرئيس بوتين أنّ رغبة ترامب في المفاوضات صادقة، ما يعزز مسارات التفاوض".واعتبر الباحث في العلاقات الدولية أن "إشادة ترامب بالقيادة السياسية في بيلاروسيا يفتح الطريق أمام دور بيلاروسي في تحقيق السلام مستقبلا في أوكرانيا".وفي المحصلة، وبحسب البروفيسور إلياس، فإن "أوكرانيا هي الخاسر الأكبر، وأوروبا الغربية خاسرة أيضا ما لم تبدل سياساتها، ومصير الرئيس زيلينسكي على المحك، كما أنّ للصين ودول الخليج العربي دور مستقبلي في توثيق السلام على الأراضي الأوكرانية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحوار بين رئيسي روسيا وأمريكا قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وأضاف بوتين:وأضاف الرئيس الروسي: "الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، ولدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك، ونتوقع أن كييف لن تعيق التقدم المحرز في التسوية".

