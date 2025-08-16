باحث في العلاقات الدولية: القمة أرست الرغبة الروسية الأمريكية في استبعاد أي مواجهة مباشرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في العلاقات الدولية: القمة أرست الرغبة الروسية الأمريكية في استبعاد أي مواجهة مباشرة
باحث في العلاقات الدولية: القمة أرست الرغبة الروسية الأمريكية في استبعاد أي مواجهة مباشرة
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية البروفيسور إيلي جرجي إلياس أنّه "في الشكل جاء اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب ناجحا، وذلك من حيث السلامات الحارة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T03:35+0000
2025-08-16T03:35+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783834_33:0:2758:1533_1920x0_80_0_0_b8a3742166cfe3e9f53a261179d3f389.jpg
وقال إلياس في تصريحات لـ"سبوتنيك" : "أما على صعيد المضمون، وضعت القمة الأسس لحل شامل في أوكرانيا، ولو أنّ الطريق ما زال مفتوحا في المفاوضات المستقبلية بين الفريقين"، مشيرا إلى "رغبة الفريقين الحاسمة باستبعاد أية مواجهة مباشرة بينهما، واعتماد آليات البحث عن حلول ضرورية وطويلة الأمد".ورأى أن "الاتفاق حول أوكرانيا مقدمة لتطبيع شامل بين البلدين، مع تركيز الرئيس بوتين على أنّ الحوار الدائم مدخل لتفاهمات طويلة الأمد، وهذا ما أرضى الرئيس ترامب. كما بدا لافتا تركيز القيادة الروسية على أن تقوم أوروبا الغربية بإشراف أمريكي بتحييد نفسها عن مجال المؤامرات لتعطيل مفاعيل التفاهمات والاتفاقيات المتتابعة بين موسكو وواشنطن".ومن النقاط الأساسية في القمة، وفقا للبروفيسور إلياس، هي "تأكيد ترامب المطلق أنّ لا علاقة للروس بنتائج الانتخابات الأمريكية في العشر سنوات الأخيرة، وإشارة الرئيس بوتين أنّ رغبة ترامب في المفاوضات صادقة، ما يعزز مسارات التفاوض".واعتبر الباحث في العلاقات الدولية أن "إشادة ترامب بالقيادة السياسية في بيلاروسيا يفتح الطريق أمام دور بيلاروسي في تحقيق السلام مستقبلا في أوكرانيا".وفي المحصلة، وبحسب البروفيسور إلياس، فإن "أوكرانيا هي الخاسر الأكبر، وأوروبا الغربية خاسرة أيضا ما لم تبدل سياساتها، ومصير الرئيس زيلينسكي على المحك، كما أنّ للصين ودول الخليج العربي دور مستقبلي في توثيق السلام على الأراضي الأوكرانية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحوار بين رئيسي روسيا وأمريكا قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وأضاف بوتين:وأضاف الرئيس الروسي: "الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، ولدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك، ونتوقع أن كييف لن تعيق التقدم المحرز في التسوية".
الولايات المتحدة الأمريكية
أكّد الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية البروفيسور إيلي جرجي إلياس أنّه "في الشكل جاء اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب ناجحا، وذلك من حيث السلامات الحارة والابتسامات المتبادلة والانسجام الظاهر بين الرجلين، وآلية اختيار مكان الاجتماع في آلاسكا وبعديه التاريخي والجيوستراتيجي، بالإضافة إلى اعتماد فريقي اللقاء".
وقال إلياس في تصريحات لـ"سبوتنيك" : "أما على صعيد المضمون، وضعت القمة الأسس لحل شامل في أوكرانيا، ولو أنّ الطريق ما زال مفتوحا في المفاوضات المستقبلية بين الفريقين"، مشيرا إلى "رغبة الفريقين الحاسمة باستبعاد أية مواجهة مباشرة بينهما، واعتماد آليات البحث عن حلول ضرورية وطويلة الأمد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
وزير أردني لـ"سبوتنيك": قمة ألاسكا سحبت البساط من تحت الدول الأوروبية
02:53 GMT
ورأى أن "الاتفاق حول أوكرانيا مقدمة لتطبيع شامل بين البلدين، مع تركيز الرئيس بوتين على أنّ الحوار الدائم مدخل لتفاهمات طويلة الأمد، وهذا ما أرضى الرئيس ترامب. كما بدا لافتا تركيز القيادة الروسية على أن تقوم أوروبا الغربية بإشراف أمريكي بتحييد نفسها عن مجال المؤامرات لتعطيل مفاعيل التفاهمات والاتفاقيات المتتابعة بين موسكو وواشنطن".
ومن النقاط الأساسية في القمة، وفقا للبروفيسور إلياس، هي "تأكيد ترامب المطلق أنّ لا علاقة للروس بنتائج الانتخابات الأمريكية في العشر سنوات الأخيرة، وإشارة الرئيس بوتين أنّ رغبة ترامب في المفاوضات صادقة، ما يعزز مسارات التفاوض".
واعتبر الباحث في العلاقات الدولية أن "إشادة ترامب بالقيادة السياسية في بيلاروسيا يفتح الطريق أمام دور بيلاروسي في تحقيق السلام مستقبلا في أوكرانيا".
وقال: "عدم الوصول إلى اتفاق دقيق في هذه الجولة من المفاوضات حول القضية الأهم، كما أشار ترامب، أي أوكرانيا، لا يلغي مسألتين: المكاسب الروسية الاستراتيجية التي باتت صريحة في شبه جزيرة القرم والمناطق الأربعة، والمكاسب الأمريكية المالية التي باتت واضحة انطلاقا من اتفاقية المعادن، وكل ذلك على حساب أوكرانيا".
وفي المحصلة، وبحسب البروفيسور إلياس، فإن "أوكرانيا هي الخاسر الأكبر، وأوروبا الغربية خاسرة أيضا ما لم تبدل سياساتها، ومصير الرئيس زيلينسكي على المحك، كما أنّ للصين ودول الخليج العربي دور مستقبلي في توثيق السلام على الأراضي الأوكرانية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.
وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحوار بين رئيسي روسيا وأمريكا قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأضاف بوتين:
"جزء كبير من التاريخ المشترك بين روسيا والولايات المتحدة مرتبط بألاسكا، وحتى يومنا هذا، لا تزال ألاسكا تحتفظ بكمية كبيرة من التراث الثقافي لأمريكا الروسية".
وأضاف الرئيس الروسي: "الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، ولدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك، ونتوقع أن كييف لن تعيق التقدم المحرز في التسوية".
