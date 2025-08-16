https://sarabic.ae/20250816/كيم-جونغ-أون-يكرم-ذكرى-الجنود-السوفييت-الذين-ارتقوا-في-حرب-تحرير-كوريا-الديمقراطية-1103807070.html
كيم جونغ أون يكرم ذكرى الجنود السوفييت الذين ارتقوا في حرب تحرير كوريا الديمقراطية
وضع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، إكليلاً من الزهور على نصب التحرير تخليدًا لذكرى الجنود السوفييت، الذين ارتقوا في بيونغ يانغ، وأشاد بـ"البطولة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T04:38+0000
2025-08-16T04:38+0000
2025-08-16T04:38+0000
وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "كيم جونغ أون، زار النصب التذكاري للتحرير، في 15 أغسطس (آب الجاري) بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير الوطن الأم".وكان برفقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كوادر قيادية من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقادة فروع الجيش الشعبي الكوري.واصطف حرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري أمام نصب التحرير، وتم عزف النشيدين الوطنيين لروسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.وتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وكُتب على شريط الإكليل: "نحن لا ننسى فضائل الجنود السوفييت الذين ارتقوا"، حسب ما ذكرت الوكالة.وبعد ذلك، انطلقت مسيرة احتفالية لحرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري، وقام الزعيم كيم جونغ أون، والوفد المرافق له بتفقد النصب التذكاري للتحرير.وأشار الزعيم كيم جونغ أون إلى أن تاريخ تحرير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتميز بـ"البطولة التي لا تضاهى والإنجازات الخالدة للجنود السوفييت، التي أظهروها في النضال ضد الإمبريالية اليابانية".وأعرب عن ثقته بأن "الصداقة غير القابلة للكسر بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، سوف تتعزز في المستقبل".كيم جونغ أون يؤكد لبوتين دعم كوريا الديمقراطية الكامل لروسيابوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد طرفيهاكيم جونغ أون يؤكد دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة... صور وفيديو
وضع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، إكليلاً من الزهور على نصب التحرير تخليدًا لذكرى الجنود السوفييت، الذين ارتقوا في بيونغ يانغ، وأشاد بـ"البطولة التي لا تُضاهى والمآثر الخالدة لجنود الجيش الأحمر"، الذين قاتلوا ببسالة في حرب تحرير كوريا، خلال الحرب العالمية الثانية.
وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "كيم جونغ أون، زار النصب التذكاري للتحرير، في 15 أغسطس (آب الجاري) بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير الوطن الأم".
وكان برفقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كوادر قيادية من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقادة فروع الجيش الشعبي الكوري.
واصطف حرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري أمام نصب التحرير، وتم عزف النشيدين الوطنيين لروسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وكُتب على شريط الإكليل: "نحن لا ننسى فضائل الجنود السوفييت الذين ارتقوا"، حسب ما ذكرت الوكالة.
وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "كيم جونغ أون، أعرب عن احترامه العميق للجنود السوفييت الذين ارتقوا، والذين قاتلوا بشجاعة في الحرب المقدسة من أجل تحرير كوريا".
وبعد ذلك، انطلقت مسيرة احتفالية لحرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري، وقام الزعيم كيم جونغ أون، والوفد المرافق له بتفقد النصب التذكاري للتحرير.
وأشار الزعيم كيم جونغ أون إلى أن تاريخ تحرير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتميز بـ"البطولة التي لا تضاهى والإنجازات الخالدة للجنود السوفييت، التي أظهروها في النضال ضد الإمبريالية اليابانية".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الديمقراطية، قوله إن "الأخوة في السلاح وروابط الدم بين جيشي وشعبي البلدين، والتي تشكلت في حرب شرسة، هي مثال حقيقي للعدالة والتضامن الدوليين".
وأعرب عن ثقته بأن "الصداقة غير القابلة للكسر بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، سوف تتعزز في المستقبل".