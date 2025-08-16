كيم جونغ أون يكرم ذكرى الجنود السوفييت الذين ارتقوا في حرب تحرير كوريا الديمقراطية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
كيم جونغ أون يكرم ذكرى الجنود السوفييت الذين ارتقوا في حرب تحرير كوريا الديمقراطية
كيم جونغ أون يكرم ذكرى الجنود السوفييت الذين ارتقوا في حرب تحرير كوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
وضع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، إكليلاً من الزهور على نصب التحرير تخليدًا لذكرى الجنود السوفييت، الذين ارتقوا في بيونغ يانغ، وأشاد بـ"البطولة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "كيم جونغ أون، زار النصب التذكاري للتحرير، في 15 أغسطس (آب الجاري) بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير الوطن الأم".وكان برفقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كوادر قيادية من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقادة فروع الجيش الشعبي الكوري.واصطف حرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري أمام نصب التحرير، وتم عزف النشيدين الوطنيين لروسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.وتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وكُتب على شريط الإكليل: "نحن لا ننسى فضائل الجنود السوفييت الذين ارتقوا"، حسب ما ذكرت الوكالة.وبعد ذلك، انطلقت مسيرة احتفالية لحرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري، وقام الزعيم كيم جونغ أون، والوفد المرافق له بتفقد النصب التذكاري للتحرير.وأشار الزعيم كيم جونغ أون إلى أن تاريخ تحرير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتميز بـ"البطولة التي لا تضاهى والإنجازات الخالدة للجنود السوفييت، التي أظهروها في النضال ضد الإمبريالية اليابانية".وأعرب عن ثقته بأن "الصداقة غير القابلة للكسر بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، سوف تتعزز في المستقبل".كيم جونغ أون يؤكد لبوتين دعم كوريا الديمقراطية الكامل لروسيابوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد طرفيهاكيم جونغ أون يؤكد دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة... صور وفيديو
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

كيم جونغ أون يكرم ذكرى الجنود السوفييت الذين ارتقوا في حرب تحرير كوريا الديمقراطية

وضع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، إكليلاً من الزهور على نصب التحرير تخليدًا لذكرى الجنود السوفييت، الذين ارتقوا في بيونغ يانغ، وأشاد بـ"البطولة التي لا تُضاهى والمآثر الخالدة لجنود الجيش الأحمر"، الذين قاتلوا ببسالة في حرب تحرير كوريا، خلال الحرب العالمية الثانية.
وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "كيم جونغ أون، زار النصب التذكاري للتحرير، في 15 أغسطس (آب الجاري) بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير الوطن الأم".
وكان برفقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كوادر قيادية من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقادة فروع الجيش الشعبي الكوري.
واصطف حرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري أمام نصب التحرير، وتم عزف النشيدين الوطنيين لروسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
حفل موسيقي ضخم تكريمًا للذكرى الثمانين لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
موسكو تهنئ بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين للتحرير
أمس, 04:43 GMT
وتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وكُتب على شريط الإكليل: "نحن لا ننسى فضائل الجنود السوفييت الذين ارتقوا"، حسب ما ذكرت الوكالة.
وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "كيم جونغ أون، أعرب عن احترامه العميق للجنود السوفييت الذين ارتقوا، والذين قاتلوا بشجاعة في الحرب المقدسة من أجل تحرير كوريا".
وبعد ذلك، انطلقت مسيرة احتفالية لحرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري، وقام الزعيم كيم جونغ أون، والوفد المرافق له بتفقد النصب التذكاري للتحرير.
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
كيم جونغ أون: روسيا هي الحليف الأكثر صدقا وبوتين صديق عزيز لشعبنا
19 يونيو 2024, 10:06 GMT
وأشار الزعيم كيم جونغ أون إلى أن تاريخ تحرير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتميز بـ"البطولة التي لا تضاهى والإنجازات الخالدة للجنود السوفييت، التي أظهروها في النضال ضد الإمبريالية اليابانية".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الديمقراطية، قوله إن "الأخوة في السلاح وروابط الدم بين جيشي وشعبي البلدين، والتي تشكلت في حرب شرسة، هي مثال حقيقي للعدالة والتضامن الدوليين".

وأعرب عن ثقته بأن "الصداقة غير القابلة للكسر بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، سوف تتعزز في المستقبل".
كيم جونغ أون يؤكد لبوتين دعم كوريا الديمقراطية الكامل لروسيا
بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد طرفيها
كيم جونغ أون يؤكد دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة... صور وفيديو
