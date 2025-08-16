https://sarabic.ae/20250816/مقاتلون-أجانب-يطالبون-بالجنسية-السورية-جدل-جديد-يثير-القلق-المحلي-والدولي-1103821353.html

مقاتلون أجانب يطالبون بالجنسية السورية… جدل جديد يثير القلق المحلي والدولي

سبوتنيك عربي

أفادت وسيلة إعلامية بريطانية بأن مقاتلين أجانب وآخرين وفدوا من الخارج خلال الحرب في سوريا، قدّموا طلبًا إلى الحكومة السورية يطالبون فيه بمنحهم الجنسية السورية،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

ووفق الوسيلة، يفتقر كثير من هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم، إضافة إلى عاملين في مجال الإغاثة وصحفيين انضموا للمعارضة، إلى وثائق رسمية سارية، وبعضهم جُرّد من جنسيته الأصلية ويخشى أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام في بلده.وأضاف نص الرسالة: "اقتسمنا الخبز والحزن، واقتسمنا الأمل في مستقبل حر وعادل لسوريا... ومع ذلك، ما زال وضعنا نحن المهاجرين غامضًا. نرجو من القيادة السورية، بحكمة وبُعد نظر وروح أخوة، منحنا الجنسية السورية الكاملة وحق الحصول على جواز سفر سوري".مهاجرون من جنسيات مختلفةوقدّم الطلب بلال عبد الكريم، وهو ممثل كوميدي أمريكي سابق تحول إلى صحفي ميداني، ويقيم في سوريا منذ عام 2012، بحسب الوسيلة.وقال عبد الكريم إن "الالتماس يستهدف آلاف الأجانب من أكثر من عشر دول، بينهم مصريون وسعوديون ولبنانيون وباكستانيون وإندونيسيون ومالديفيون، إضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وأميركيين وكنديين، ومن أصول شيشانية وإيغورية".ما موقف الحكومة السورية؟ولم تتمكن الوسيلة من تحديد عدد الموقّعين على الالتماس، لكن 3 أجانب في سوريا، بريطاني وإيغوري وفرنسي، أكدوا تأييدهم لمقدّم الطلب.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن طالرئاسة هي الجهة المخولة بالبت في مسألة منح الجنسية للأجانب"، بينما لم يردّ مسؤول إعلامي في الرئاسة على طلب للتعليق.تحذير دوليويذكر أن الوسيلة البريطانية، قالت في وقت سابق، إن "مبعوثين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حذروا قادة الإدارة الجديدة في سوريا، من أن تعيين جهاديين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثّل مصدر قلق أمني ويضر بسمعتهم (الإدارة السورية)، بينما يحاولون بناء علاقات مع الدول الأجنبية".مخاوف بشأن هذه الخطوةوتأتي هذه الدعوات، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى ترميم علاقاتها الدولية وكسب اعتراف أوسع، ما يجعل أي قرار بمنح الجنسية للأجانب محاطًا بحسابات دقيقة تتعلق بالرأي العام المحلي والدولي.الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوبي البلادسوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري...ماذا جاء فيها؟

الأخبار

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي