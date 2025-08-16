مقاتلون أجانب يطالبون بالجنسية السورية… جدل جديد يثير القلق المحلي والدولي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ووفق الوسيلة، يفتقر كثير من هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم، إضافة إلى عاملين في مجال الإغاثة وصحفيين انضموا للمعارضة، إلى وثائق رسمية سارية، وبعضهم جُرّد من جنسيته الأصلية ويخشى أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام في بلده.وأضاف نص الرسالة: "اقتسمنا الخبز والحزن، واقتسمنا الأمل في مستقبل حر وعادل لسوريا... ومع ذلك، ما زال وضعنا نحن المهاجرين غامضًا. نرجو من القيادة السورية، بحكمة وبُعد نظر وروح أخوة، منحنا الجنسية السورية الكاملة وحق الحصول على جواز سفر سوري".مهاجرون من جنسيات مختلفةوقدّم الطلب بلال عبد الكريم، وهو ممثل كوميدي أمريكي سابق تحول إلى صحفي ميداني، ويقيم في سوريا منذ عام 2012، بحسب الوسيلة.وقال عبد الكريم إن "الالتماس يستهدف آلاف الأجانب من أكثر من عشر دول، بينهم مصريون وسعوديون ولبنانيون وباكستانيون وإندونيسيون ومالديفيون، إضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وأميركيين وكنديين، ومن أصول شيشانية وإيغورية".ما موقف الحكومة السورية؟ولم تتمكن الوسيلة من تحديد عدد الموقّعين على الالتماس، لكن 3 أجانب في سوريا، بريطاني وإيغوري وفرنسي، أكدوا تأييدهم لمقدّم الطلب.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن طالرئاسة هي الجهة المخولة بالبت في مسألة منح الجنسية للأجانب"، بينما لم يردّ مسؤول إعلامي في الرئاسة على طلب للتعليق.تحذير دوليويذكر أن الوسيلة البريطانية، قالت في وقت سابق، إن "مبعوثين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حذروا قادة الإدارة الجديدة في سوريا، من أن تعيين جهاديين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثّل مصدر قلق أمني ويضر بسمعتهم (الإدارة السورية)، بينما يحاولون بناء علاقات مع الدول الأجنبية".مخاوف بشأن هذه الخطوةوتأتي هذه الدعوات، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى ترميم علاقاتها الدولية وكسب اعتراف أوسع، ما يجعل أي قرار بمنح الجنسية للأجانب محاطًا بحسابات دقيقة تتعلق بالرأي العام المحلي والدولي.الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوبي البلادسوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري...ماذا جاء فيها؟
مقاتلون أجانب يطالبون بالجنسية السورية… جدل جديد يثير القلق المحلي والدولي

12:17 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 12:42 GMT 16.08.2025)
© AP Photoمقاتلين أجانب في سوريا
مقاتلين أجانب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسيلة إعلامية بريطانية بأن مقاتلين أجانب وآخرين وفدوا من الخارج خلال الحرب في سوريا، قدّموا طلبًا إلى الحكومة السورية يطالبون فيه بمنحهم الجنسية السورية، معتبرين أنهم "استحقوها" بعد مشاركتهم مع الفصائل، التي أطاحت بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ووفق الوسيلة، يفتقر كثير من هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم، إضافة إلى عاملين في مجال الإغاثة وصحفيين انضموا للمعارضة، إلى وثائق رسمية سارية، وبعضهم جُرّد من جنسيته الأصلية ويخشى أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام في بلده.

وجاء في طلب قُدّم إلى وزارة الداخلية السورية، واطلعت عليه الوسيلة، أن منح هؤلاء الجنسية "سيتيح لهم الاستقرار وامتلاك الأراضي والسفر".

وأضاف نص الرسالة: "اقتسمنا الخبز والحزن، واقتسمنا الأمل في مستقبل حر وعادل لسوريا... ومع ذلك، ما زال وضعنا نحن المهاجرين غامضًا. نرجو من القيادة السورية، بحكمة وبُعد نظر وروح أخوة، منحنا الجنسية السورية الكاملة وحق الحصول على جواز سفر سوري".

مهاجرون من جنسيات مختلفة

وقدّم الطلب بلال عبد الكريم، وهو ممثل كوميدي أمريكي سابق تحول إلى صحفي ميداني، ويقيم في سوريا منذ عام 2012، بحسب الوسيلة.
وقال عبد الكريم إن "الالتماس يستهدف آلاف الأجانب من أكثر من عشر دول، بينهم مصريون وسعوديون ولبنانيون وباكستانيون وإندونيسيون ومالديفيون، إضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وأميركيين وكنديين، ومن أصول شيشانية وإيغورية".
كارثة إنسانية في السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
سوريا... مقتل سيدة برصاص مسلحين أثناء عبورها "الممر الإنساني" من السويداء إلى دمشق
أمس, 12:19 GMT

ما موقف الحكومة السورية؟

ولم تتمكن الوسيلة من تحديد عدد الموقّعين على الالتماس، لكن 3 أجانب في سوريا، بريطاني وإيغوري وفرنسي، أكدوا تأييدهم لمقدّم الطلب.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن طالرئاسة هي الجهة المخولة بالبت في مسألة منح الجنسية للأجانب"، بينما لم يردّ مسؤول إعلامي في الرئاسة على طلب للتعليق.

تحذير دولي

ويذكر أن الوسيلة البريطانية، قالت في وقت سابق، إن "مبعوثين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حذروا قادة الإدارة الجديدة في سوريا، من أن تعيين جهاديين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثّل مصدر قلق أمني ويضر بسمعتهم (الإدارة السورية)، بينما يحاولون بناء علاقات مع الدول الأجنبية".

ونقلت الوسيلة عن مسؤول أمريكي، أن "التحذير الأمريكي جاء كجزء من جهود غربية لدفع القادة الجدد في سوريا إلى إعادة النظر في هذه الخطوة".

مخاوف بشأن هذه الخطوة

وتأتي هذه الدعوات، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى ترميم علاقاتها الدولية وكسب اعتراف أوسع، ما يجعل أي قرار بمنح الجنسية للأجانب محاطًا بحسابات دقيقة تتعلق بالرأي العام المحلي والدولي.
الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوبي البلاد
سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري...ماذا جاء فيها؟
