تعليقا على اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي.. باحث في العلاقات الدولية: التسوية باتت وشيكة
تعليقا على اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي.. باحث في العلاقات الدولية: التسوية باتت وشيكة
سبوتنيك عربي
18.08.2025
وأوضح شكر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يعتمد البراغماتية الأميركية"، معتبرًا أن "مآلات الأوضاع تبقى مرتبطة بالموقف الروسي الحاسم إلى جانب الموقف الأوروبي"، لافتًا إلى أن "شعارات السلام التي يرفعها ترامب تحتاج إلى خطوات إجرائية، حيث يشكل هذا اللقاء محطة مهمة بعد قمة بوتين - ترامب، في مرحلة مختلفة وأكثر جدية على المستويين الأميركي والأوروبي".وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون حاسمة باتجاه اتخاذ روسيا إجراءات تحمي أمنها القومي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيشهد، اليوم الاثنين، حدثًا استثنائيًا يتمثل في استضافة أكبر عدد من القادة الأوروبيين في وقت واحد، معتبرًا ذلك "شرفا عظيما" للولايات المتحدة، على حد قوله.وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي: "لم يسبق أن استضاف البيت الأبيض هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين دفعة واحدة، ويشرفني أن أكون المضيف لهم".ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الثنائي بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في الساعة 20:15 بتوقيت موسكو (17:15 بتوقيت غرينتش)، وسيبدأ اللقاء الثاني بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينيتش)، وفقا لجدول البيت الأبيض.كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.
تعليقا على اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي.. باحث في العلاقات الدولية: التسوية باتت وشيكة
تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي شكر، اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، بمواكبة دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن اللقاء يعبّر عن "محاولة فرض وجود أوروبي في المشهد المتعلق بأي تسوية مستقبلية".
وأوضح شكر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يعتمد البراغماتية الأميركية"، معتبرًا أن "مآلات الأوضاع تبقى مرتبطة بالموقف الروسي الحاسم إلى جانب الموقف الأوروبي"، لافتًا إلى أن "شعارات السلام التي يرفعها ترامب تحتاج إلى خطوات إجرائية، حيث يشكل هذا اللقاء محطة مهمة بعد قمة بوتين - ترامب، في مرحلة مختلفة وأكثر جدية على المستويين الأميركي والأوروبي".
وأكد أن "قرار استمرار الصراع في أوكرانيا أو وقفه هو قرار أميركي بحت، وليس بيد أوروبا ولا كييف، وأن التمرد أو العصيان غير وارد، لأن أوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا، ولا تستطيع الخروج من تحت العصا الأميركية".
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون حاسمة باتجاه اتخاذ روسيا إجراءات تحمي أمنها القومي".
واعتبر شكر أن "الموقف الأوكراني ضعيف جدًا على المستوى الجغرافي، ما سينعكس على دورها الجيوسياسي في أي تسوية"، لافتًا إلى أنها "مع تنصلها من مسؤولياتها (أوكرانيا)، تكون قد خسرت على المستويين الجغرافي والجيوسياسي، فضلًا عن خسارة دورها المستقبلي سواء على صعيد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيشهد، اليوم الاثنين، حدثًا استثنائيًا يتمثل
في استضافة أكبر عدد من القادة الأوروبيين في وقت واحد، معتبرًا ذلك "شرفا عظيما" للولايات المتحدة، على حد قوله.
وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي: "لم يسبق أن استضاف البيت الأبيض هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين دفعة واحدة، ويشرفني أن أكون المضيف لهم".
ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الثنائي بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي
، اليوم الاثنين، في الساعة 20:15 بتوقيت موسكو (17:15 بتوقيت غرينتش)، وسيبدأ اللقاء الثاني بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينيتش)، وفقا لجدول البيت الأبيض.
وسيعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.
كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين
مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.