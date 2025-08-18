https://sarabic.ae/20250818/تعليقا-على-اللقاء-المرتقب-بين-ترامب-وزيلينسكي-باحث-في-العلاقات-الدولية-التسوية-باتت-وشيكة-1103875408.html

تعليقا على اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي.. باحث في العلاقات الدولية: التسوية باتت وشيكة

تعليقا على اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي.. باحث في العلاقات الدولية: التسوية باتت وشيكة

سبوتنيك عربي

تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي شكر، اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، بمواكبة دول الاتحاد الأوروبي،... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-18T09:53+0000

2025-08-18T09:53+0000

2025-08-18T09:53+0000

ترامب

ترامب

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bc3fd45b54c9ed97ef550969a31ee5a7.jpg

وأوضح شكر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يعتمد البراغماتية الأميركية"، معتبرًا أن "مآلات الأوضاع تبقى مرتبطة بالموقف الروسي الحاسم إلى جانب الموقف الأوروبي"، لافتًا إلى أن "شعارات السلام التي يرفعها ترامب تحتاج إلى خطوات إجرائية، حيث يشكل هذا اللقاء محطة مهمة بعد قمة بوتين - ترامب، في مرحلة مختلفة وأكثر جدية على المستويين الأميركي والأوروبي".وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون حاسمة باتجاه اتخاذ روسيا إجراءات تحمي أمنها القومي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيشهد، اليوم الاثنين، حدثًا استثنائيًا يتمثل في استضافة أكبر عدد من القادة الأوروبيين في وقت واحد، معتبرًا ذلك "شرفا عظيما" للولايات المتحدة، على حد قوله.وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي: "لم يسبق أن استضاف البيت الأبيض هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين دفعة واحدة، ويشرفني أن أكون المضيف لهم".ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الثنائي بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في الساعة 20:15 بتوقيت موسكو (17:15 بتوقيت غرينتش)، وسيبدأ اللقاء الثاني بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينيتش)، وفقا لجدول البيت الأبيض.كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.

https://sarabic.ae/20250818/تصويت-برأيك-ما-مصير-زيلينسكي-في-حال-رفضه-نتائج-قمة-بوتين--ترامب-في-ألاسكا؟-1103873175.html

https://sarabic.ae/20250818/ترامب-يعلن-أن-البيت-الأبيض-سيشهد-يوما-مهما-في-الساعات-المقبلة-1103865675.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك