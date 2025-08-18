https://sarabic.ae/20250818/جبن-فرنسي-ملوث-ينشر-بكتريا-في-عدة-دول-أوربية-1103901836.html
كشفت بيانات حديثة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن امتداد تفشي عدوى الليستريات، وهي عدوى تنتقل عبر الطعام، مرتبطة باستهلاك أجبان فرنسية إلى عدة
وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين، أن كلا من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج سجلت حالة واحدة على الأقل من العدوى المطابقة جينيا للنوع المرتبط بالجبن الفرنسي.وكانت وزارة الزراعة الفرنسية، أعلنت الأسبوع الماضي، إصابة 21 شخصا في فرنسا بداء الليستريات، وهو عدوى منقولة عن طريق الغذاء، ووفاة شخصين، أحدهما كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن داء الليستريات قد يتخذ مسارا خطيرا، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.
كشفت بيانات حديثة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن امتداد تفشي عدوى الليستريات، وهي عدوى تنتقل عبر الطعام، مرتبطة باستهلاك أجبان فرنسية إلى عدة دول أوروبية.
وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين، أن كلا من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج سجلت حالة واحدة على الأقل من العدوى المطابقة
جينيا للنوع المرتبط بالجبن الفرنسي.
وأشار المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض إلى أن المنتجات الغذائية المشتبه بها تشمل أجبانا مبسترة من حليب البقر والماعز، متوفرة في الأسواق المحلية والأوروبية، إضافة إلى التصدير الدولي.
وكانت وزارة الزراعة الفرنسية، أعلنت الأسبوع الماضي، إصابة 21 شخصا في فرنسا بداء الليستريات، وهو عدوى منقولة عن طريق الغذاء، ووفاة شخصين، أحدهما كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.
وأوضحت الوزارة أن الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية، مشيرة إلى أن العديد من منتجات الجبن من هذه الشركة قد تم سحبها من الأسواق.
ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن داء الليستريات
قد يتخذ مسارا خطيرا، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.