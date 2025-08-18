خبير سوري لـ"سبوتنيك": أوكرانيا ودول أوروبية تسعى لإحراج واشنطن وإفشال مباحثات السلام مع روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير سوري لـ"سبوتنيك": أوكرانيا ودول أوروبية تسعى لإحراج واشنطن وإفشال مباحثات السلام مع روسيا
خبير سوري لـ"سبوتنيك": أوكرانيا ودول أوروبية تسعى لإحراج واشنطن وإفشال مباحثات السلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
قال الخبير السياسي السوري، الدكتور علاء الأصفري، إن أوكرانيا تقوم بضغط عسكري لإحراج الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لإفشال أي صفقة سلام مع روسيا. 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T14:08+0000
2025-08-18T14:08+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وأضاف الأصفري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن أوكرانيا تهاجم كل فترة والأخرى البنى التحتية الروسية بطائرات مسيرة، وخاصة محاولتها الأخيرة الهجوم على محطة للطاقة النووية في إحدى المقاطعات الروسية، وهو ما يشكل خطراً داهماً.وتابع: "أعتقد أن أوكرانيا تحاول أن تضغط، وخلفها أوروبا الغربية التي تضم دولاً لا تريد إيقاف هذه الحرب، لتوريط روسيا في المزيد من الضربات لأوكرانيا، مما يضطر أمريكا فيما بعد إلى التدخل وفرض عقوبات هائلة على روسيا.وأوضح أن "هناك طبقة أوليغارشية كبيرة أوروبية غربية مع زيلينسكي لا تفضل إيقاف هذه الحرب وإحلال السلام، وخاصة بعد القمة التي عقدت بين ترامب وبوتين"، معتبراً أن هذه الضربات الاستباقية قد تفشل أي محاولات لصنع السلام في المنطقة.وتابع قائلاً إن ترامب أبدى إعجابه بالأفكار الروسية، وبأن هناك طريقاً للحل عبر إيقاف الصراع الروسي الأوكراني، لافتًا إلى أن محاولة زرع الفوضى في إيقاف هذه الحرب قد تقودها دول أوروبية معينة، ويجب أن تفشل حتى يستطيع الروس والأوكران، مع صداقة الولايات المتحدة الأمريكية، في إنهاء هذه الحرب وتأمين الأمن القومي الروسي في هذه المعركة.وبينما يستعد زيلينسكي للقاء ترامب في البيت الأبيض، تُحاول أوكرانيا جاهدةً تقويض عملية السلام، التي اكتسبت زخمًا بعد الاجتماع التاريخي في ألاسكا، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة عمليات استفزازية بالتزامن مع التحركات الأمريكية.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم، إحباط هجوم إرهابي أوكراني على جسر القرم، وأشار الجهاز إلى أن السلطات الأوكرانية خططت لاستهداف رابط النقل الاستراتيجي مع القرم الروسية بسيارة مُحمّلة بالمتفجرات، وهي ثاني محاولة إرهابية من نوعها خلال الأشهر الأربعة الماضية.فيما اعترضت أنظمة روسية مضادة للطائرات المُسيّرة محاولة هجوم بطائرة مُسيّرة شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك الروسية، وحاولت أوكرانيا استخدام طائرات "سبيس" المسيرة لشن الهجوم.في السياق، علقت إمدادات النفط الروسية إلى المجر عبر خط أنابيب" دروجبا"، صباح اليوم، عقب هجمات نفذها الجيش الأوكراني على محطة توزيع الأنابيب الرئيسية "أونيتشا" في منطقة بريانسك الروسية.وأثارت قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مخاوف جمّة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وفلاديمير زيلينسكي، حيث يخشون اتفاق زعيمي القطبين العالميين على السلام العادل المخالف لتطلعات نظام كييف المتهالك، والاتحاد الأوروبي ذي الدور المتضائل دوليا.ومثّلت قمة الرئيسين بوتين وترامب، أملًا لشعوب العالم أجمع، وخاصة في المناطق الساخنة حول العالم، حيث تلقي الأزمات بثقلها على اقتصادات الدول، حتى تلك التي ليست مشاركة بالصراعات مباشرة.وبعد القمة الروسية الأمريكية، سيتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.كما سيتوجه مسؤولون وقادة أوروبيون إلى واشنطن، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، كما أعلن عن ذلك كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.وذكر مراقبون أن زيلينسكي متوجس من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإهانة العلنية، التي تلقاها من ترامب، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بعد توبيخ ترامب له أمام عدسات الصحفيين وعلى رؤوس الأشهاد.
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, حصري
خبير سوري لـ"سبوتنيك": أوكرانيا ودول أوروبية تسعى لإحراج واشنطن وإفشال مباحثات السلام مع روسيا

14:08 GMT 18.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
حصري
قال الخبير السياسي السوري، الدكتور علاء الأصفري، إن أوكرانيا تقوم بضغط عسكري لإحراج الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لإفشال أي صفقة سلام مع روسيا.
وأضاف الأصفري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن أوكرانيا تهاجم كل فترة والأخرى البنى التحتية الروسية بطائرات مسيرة، وخاصة محاولتها الأخيرة الهجوم على محطة للطاقة النووية في إحدى المقاطعات الروسية، وهو ما يشكل خطراً داهماً.
وتابع: "أعتقد أن أوكرانيا تحاول أن تضغط، وخلفها أوروبا الغربية التي تضم دولاً لا تريد إيقاف هذه الحرب، لتوريط روسيا في المزيد من الضربات لأوكرانيا، مما يضطر أمريكا فيما بعد إلى التدخل وفرض عقوبات هائلة على روسيا.
وأوضح أن "هناك طبقة أوليغارشية كبيرة أوروبية غربية مع زيلينسكي لا تفضل إيقاف هذه الحرب وإحلال السلام، وخاصة بعد القمة التي عقدت بين ترامب وبوتين"، معتبراً أن هذه الضربات الاستباقية قد تفشل أي محاولات لصنع السلام في المنطقة.
وتابع قائلاً إن ترامب أبدى إعجابه بالأفكار الروسية، وبأن هناك طريقاً للحل عبر إيقاف الصراع الروسي الأوكراني، لافتًا إلى أن محاولة زرع الفوضى في إيقاف هذه الحرب قد تقودها دول أوروبية معينة، ويجب أن تفشل حتى يستطيع الروس والأوكران، مع صداقة الولايات المتحدة الأمريكية، في إنهاء هذه الحرب وتأمين الأمن القومي الروسي في هذه المعركة.
وبينما يستعد زيلينسكي للقاء ترامب في البيت الأبيض، تُحاول أوكرانيا جاهدةً تقويض عملية السلام، التي اكتسبت زخمًا بعد الاجتماع التاريخي في ألاسكا، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة عمليات استفزازية بالتزامن مع التحركات الأمريكية.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
12:31 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم، إحباط هجوم إرهابي أوكراني على جسر القرم، وأشار الجهاز إلى أن السلطات الأوكرانية خططت لاستهداف رابط النقل الاستراتيجي مع القرم الروسية بسيارة مُحمّلة بالمتفجرات، وهي ثاني محاولة إرهابية من نوعها خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال: "على الرغم من كل الحيل التي استخدمها الإرهابيون الأوكرانيون، تمكن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي من إبطال مفعول العبوة الناسفة، واعتقال جميع المتورطين في نقلها إلى الأراضي الروسية".
فيما اعترضت أنظمة روسية مضادة للطائرات المُسيّرة محاولة هجوم بطائرة مُسيّرة شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك الروسية، وحاولت أوكرانيا استخدام طائرات "سبيس" المسيرة لشن الهجوم.
في السياق، علقت إمدادات النفط الروسية إلى المجر عبر خط أنابيب" دروجبا"، صباح اليوم، عقب هجمات نفذها الجيش الأوكراني على محطة توزيع الأنابيب الرئيسية "أونيتشا" في منطقة بريانسك الروسية.
وأكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن المجر تعتبر هذه الهجمات محاولةً للنيل من سيادة البلاد وأمنها الطاقي.
وأثارت قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مخاوف جمّة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وفلاديمير زيلينسكي، حيث يخشون اتفاق زعيمي القطبين العالميين على السلام العادل المخالف لتطلعات نظام كييف المتهالك، والاتحاد الأوروبي ذي الدور المتضائل دوليا.
ومثّلت قمة الرئيسين بوتين وترامب، أملًا لشعوب العالم أجمع، وخاصة في المناطق الساخنة حول العالم، حيث تلقي الأزمات بثقلها على اقتصادات الدول، حتى تلك التي ليست مشاركة بالصراعات مباشرة.
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
ويتكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "ضمانات أمنية" لكييف
أمس, 13:25 GMT
وبعد القمة الروسية الأمريكية، سيتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.
كما سيتوجه مسؤولون وقادة أوروبيون إلى واشنطن، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، كما أعلن عن ذلك كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.
وذكر مراقبون أن زيلينسكي متوجس من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإهانة العلنية، التي تلقاها من ترامب، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بعد توبيخ ترامب له أمام عدسات الصحفيين وعلى رؤوس الأشهاد.
