https://sarabic.ae/20250818/خبير-سوري-لـسبوتنيك-أوكرانيا-ودول-أوروبية-تسعى-لإحراج-واشنطن-وإفشال-مباحثات-السلام-مع-روسيا-1103888444.html

خبير سوري لـ"سبوتنيك": أوكرانيا ودول أوروبية تسعى لإحراج واشنطن وإفشال مباحثات السلام مع روسيا

خبير سوري لـ"سبوتنيك": أوكرانيا ودول أوروبية تسعى لإحراج واشنطن وإفشال مباحثات السلام مع روسيا

سبوتنيك عربي

قال الخبير السياسي السوري، الدكتور علاء الأصفري، إن أوكرانيا تقوم بضغط عسكري لإحراج الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لإفشال أي صفقة سلام مع روسيا. 18.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-18T14:08+0000

2025-08-18T14:08+0000

2025-08-18T14:08+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

فلاديمير بوتين

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وأضاف الأصفري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن أوكرانيا تهاجم كل فترة والأخرى البنى التحتية الروسية بطائرات مسيرة، وخاصة محاولتها الأخيرة الهجوم على محطة للطاقة النووية في إحدى المقاطعات الروسية، وهو ما يشكل خطراً داهماً.وتابع: "أعتقد أن أوكرانيا تحاول أن تضغط، وخلفها أوروبا الغربية التي تضم دولاً لا تريد إيقاف هذه الحرب، لتوريط روسيا في المزيد من الضربات لأوكرانيا، مما يضطر أمريكا فيما بعد إلى التدخل وفرض عقوبات هائلة على روسيا.وأوضح أن "هناك طبقة أوليغارشية كبيرة أوروبية غربية مع زيلينسكي لا تفضل إيقاف هذه الحرب وإحلال السلام، وخاصة بعد القمة التي عقدت بين ترامب وبوتين"، معتبراً أن هذه الضربات الاستباقية قد تفشل أي محاولات لصنع السلام في المنطقة.وتابع قائلاً إن ترامب أبدى إعجابه بالأفكار الروسية، وبأن هناك طريقاً للحل عبر إيقاف الصراع الروسي الأوكراني، لافتًا إلى أن محاولة زرع الفوضى في إيقاف هذه الحرب قد تقودها دول أوروبية معينة، ويجب أن تفشل حتى يستطيع الروس والأوكران، مع صداقة الولايات المتحدة الأمريكية، في إنهاء هذه الحرب وتأمين الأمن القومي الروسي في هذه المعركة.وبينما يستعد زيلينسكي للقاء ترامب في البيت الأبيض، تُحاول أوكرانيا جاهدةً تقويض عملية السلام، التي اكتسبت زخمًا بعد الاجتماع التاريخي في ألاسكا، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة عمليات استفزازية بالتزامن مع التحركات الأمريكية.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم، إحباط هجوم إرهابي أوكراني على جسر القرم، وأشار الجهاز إلى أن السلطات الأوكرانية خططت لاستهداف رابط النقل الاستراتيجي مع القرم الروسية بسيارة مُحمّلة بالمتفجرات، وهي ثاني محاولة إرهابية من نوعها خلال الأشهر الأربعة الماضية.فيما اعترضت أنظمة روسية مضادة للطائرات المُسيّرة محاولة هجوم بطائرة مُسيّرة شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك الروسية، وحاولت أوكرانيا استخدام طائرات "سبيس" المسيرة لشن الهجوم.في السياق، علقت إمدادات النفط الروسية إلى المجر عبر خط أنابيب" دروجبا"، صباح اليوم، عقب هجمات نفذها الجيش الأوكراني على محطة توزيع الأنابيب الرئيسية "أونيتشا" في منطقة بريانسك الروسية.وأثارت قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مخاوف جمّة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وفلاديمير زيلينسكي، حيث يخشون اتفاق زعيمي القطبين العالميين على السلام العادل المخالف لتطلعات نظام كييف المتهالك، والاتحاد الأوروبي ذي الدور المتضائل دوليا.ومثّلت قمة الرئيسين بوتين وترامب، أملًا لشعوب العالم أجمع، وخاصة في المناطق الساخنة حول العالم، حيث تلقي الأزمات بثقلها على اقتصادات الدول، حتى تلك التي ليست مشاركة بالصراعات مباشرة.وبعد القمة الروسية الأمريكية، سيتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.كما سيتوجه مسؤولون وقادة أوروبيون إلى واشنطن، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، كما أعلن عن ذلك كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.وذكر مراقبون أن زيلينسكي متوجس من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإهانة العلنية، التي تلقاها من ترامب، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بعد توبيخ ترامب له أمام عدسات الصحفيين وعلى رؤوس الأشهاد.

https://sarabic.ae/20250818/أوكرانيا-تصعد-عملياتها-الاستفزازية-بهدف-تخريب-جهود-السلام-1103884977.html

https://sarabic.ae/20250817/ويتكوف-روسيا-والولايات-المتحدة-اتفقتا-على-ضمانات-أمنية-لكييف--عاجل-1103852271.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, حصري