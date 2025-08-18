عربي
أمساليوم
بث مباشر
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس.. فيديو
وذكر تقرير وزارة الدفاع الروسية أن "حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة لسلاح الجو الروسي بعيد المدى، نفذت تحليقًا مخططًا له في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس".وأضاف التقرير أن "الرحلة استغرقت أكثر من 4 ساعات، ورافقت القاذفات مقاتلة من طراز "سو-33" تابعة للبحرية الروسية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية، تنفذ وفقًا للقواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي.وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكاالقوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
13:03 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 13:12 GMT 18.08.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة لسلاح الجو الروسي بعيد المدى، نفذت تحليقًا مخططًا له فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس.
وذكر تقرير وزارة الدفاع الروسية أن "حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة لسلاح الجو الروسي بعيد المدى، نفذت تحليقًا مخططًا له في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس".
وأضاف التقرير أن "الرحلة استغرقت أكثر من 4 ساعات، ورافقت القاذفات مقاتلة من طراز "سو-33" تابعة للبحرية الروسية".

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، رافقت مقاتلات أجنبية، القاذفات الاستراتيجية، في مراحل معينة من مسارها.

قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ... فيديو
23 يوليو, 13:35 GMT
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية، تنفذ وفقًا للقواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي.
وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا
القوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
