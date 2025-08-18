https://sarabic.ae/20250818/ما-خطورة-التنظيمات-المسلحة-المؤيدة-للجيش-السودانى-ومدى-ارتباطها-بـالقاعدة-وداعش-1103896620.html

ما خطورة التنظيمات المسلحة المؤيدة للجيش السودانى ومدى ارتباطها بـ"القاعدة" و"داعش"؟

ما خطورة التنظيمات المسلحة المؤيدة للجيش السودانى ومدى ارتباطها بـ"القاعدة" و"داعش"؟

رغم أن الحرب في السودان لم تضع أوزارها، إلا أن المخاوف انتشرت بين المواطنين من السيناريوهات القادمة في شأن تعامل الجيش مع المليشيات المسلحة التي تحارب مع الجيش... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

يرى مراقبون أن تلك الحركات لا تعترف بالوطنية وإنما بالأممية، ما يجعلها تستقبل أعضاء من كل بلدان العالم وأيضا التمويلات من باقي عناصر كل تنظيم، الأمر الذي يعني أن ميزانيات تلك المليشيات مفتوحة وبلا حدود، و بالقطع ضعف الدولة في السودان يمكن أن يشكل نوعا من المميزات تلك المليشيات وبيئة مستقرة وآمنة، لذا تعالت الأصوات في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من المصير المظلم الذي ينتظر البلاد حتى بعد وقف الحرب؟هل تشكل التنظيمات والمليشيات المسلحة المؤيدة للجيش السوداني خطرا على البلاد بعد وقف الحرب، وكيف يمكن تلافي هذا الخطر ومنع الارتباط بينها وبين التنظيمات الخارجية؟بداية تقول، لنا مهدي، الخبيرة السودانية في الشؤون الأفريقية: "التنظيمات المسلحة التي تقاتل مع جيش البرهان لا تتحرك وحدها بل هي امتداد لشبكات خارجية أكبر، أخطرها "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) التي وجدت في السودان أرضا رخوة لإعادة التمدد والبحث عن قواعد آمنة بعد أن ضاقت بها الجغرافيا في اليمن وأفغانستان، هذه الصلات تجعل من عناصر القاعدة شركاء طبيعيون لبعض المجموعات التي التحقت بالحرب داخل الخرطوم والأقاليم".مشروع طويل الأمدوأضافت مهدي في حديثها لـ"سبوتنيك": "في مشهد آخر يظهر ارتباط هذه المليشيات بحركات إسلامية متطرفة كالإخوان المسلمين التي تتغلغل فكريا وتوفر الغطاء الأيديولوجي لجماعات العنف، ما يجعلها ليست مجرد بندقية مأجورة بل مشروع طويل الأمد يمكن أن يفرض رؤيته الظلامية إذا ما ترك دون مواجهة حقيقية".وأشارت خبيرة الشؤون الأفريقية، إلى أنه "بعد انتهاء الحرب لا شيء يضمن تفكيك هذه المليشيات أو استيعابها بل يمكن أن تتحول إلى كابوس أكبر من الحرب نفسها، إذ ستجد السلاح متوفرا والمال متدفقا عبر شبكات التهريب والدعم الخارجي، وسيجد السودان نفسه أمام تنظيمات عابرة للحدود، لا تخضع لجيش ولا لدولة وإنما لأجندات عالمية متطرفة تهدد بقاء البلاد ووحدتها".الفراغ السياسي والأمنيوأكدت مهدي: "أن ضمانات التخلص من هذه التنظيمات لا تأتي من السلاح وحده، بل من حكومات سلام قوية قادرة على بناء دولة عادلة تضع الجميع تحت مظلة القانون، هذه الحكومات تمنع الفراغ السياسي والأمني الذي تعيش فيه البلاد الآن، وتجفف منابع التطرف وتغلق الأبواب أمام التدخلات الخارجية، ونعني بحكومات السلام، مشاركة كل المكونات في السلطة وصياغة مشروع وطني يسحب البساط من تحت أقدام التنظيمات المتطرفة".ولفتت مهدي إلى أن: "السلام يفتح الطريق لعودة النازحين وإعادة بناء المناطق المحروقة وإعمار القرى التي تحولت إلى ثكنات ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، حينها لن يجد أي تنظيم متطرف حاضنة أو ملاذا، الضمان الحقيقي هو أن يتفق السودانيون على عقد وطني جديد يعيد تعريف الدولة باعتبارها بيتا للجميع لا ساحة حرب، وعندها فقط ستذوب هذه التنظيمات وتصبح مجرد ذكرى سوداء من الماضي".اختراق خطيربدورها، تقول فاطمة لقاوة، الكاتبة والمحللة السياسية السودانية: "إن أخطر ما يهدد السودان اليوم ليس فقط نيران الحرب، بل التنظيمات المسلحة التي تقاتل بجانب الجيش وتستظل بشعارات الدين والسياسة الإقليمية".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "كتائب البراء" تمثل امتدادا خطيرا لإختراق خارجي، بارتباطاتها بـ الحرس الثوري الإيراني من جانب، والتنظيم الإخواني العالمي عبر بوابته المصرية من جانب آخر، هذه الروابط تنذر بتحويل أرض السودان إلى ساحة صراع مفتوح لمشاريع عابرة للحدود لا علاقة لها بمصلحة شعبه".وأشارت لقاوة إلى أن "جبريل إبراهيم يحمل مشروعا إسلامويا واضح الجذور، يعيد للأذهان تجربة التمكين البائد، فيما يمارس مني أركو مناوي إرتزاقا سياسيا وعسكريا يضع مصلحته فوق إستقرار الوطن".واختتمت بقولها: "إن السودان بحاجة لتسوية سياسية جادة تغلق الباب أمام هذه الاختراقات، عبر نزع سلاح تلك التنظيمات وتجفيف مصادر تمويلها، حتى لا تتحول من حليف عسكري مؤقت إلى كابوس دائم يقوض ما تبقى من مؤسسات الدولة".التحشيد والتحشيد المقابلأما معاوية محمدين، الكاتب الصحفي السوداني، فيرى أن "الحرب في السودان قائمة على التحشيد والتحشيد المقابل، من هنا تعد المليشيات أحد أبرز مشاهد تطور الصراع في البلاد بين الجيش والدعم السريع، وأصبحنا يوميا نسمع عن أخبار تلك المليشيات وأعمالها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إذا طالعنا ما يتناوله السودانيون عن المليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد أن هناك العشرات من تلك التنظيمات تجاوزت الـ 30 مليشيا مسلحة بدون تقصٍ، المخاوف لدى السودانيين أن ينشب صراع جديد بين تلك المليشيات التي لا تخضع لامرة الجيش السوداني ولكنها تسانده ميدانيا".وحول مدى ارتباط تلك المليشيات بالتنظيمات الخارجية كـ"القاعدة" و"داعش"، يقول محمدين: "من الممكن جدا أن يكون هناك ارتباط بين الميليشيات المسلحة والتنظيمات الخارجية باعتبار أن الحركة الإسلامية في السودان حركة أممية أكثر منها حركة وطنية ولها ارتباطات مختلفة، لكن في السودان حتى الآن لا يوجد شيىء واضح يدل على تلك المسالة، لكن نعرف جزء منهم كان لديه ارتباطات بداعش " الإرهابي المحظور في روسيا" وغيره وأعلنها رسميا، وتلك هى المخاوف لدى السودانيين من امتداد هذا النمط للخارج وهذا متداول بشدة نظرا لضعف الدولة وأركانها".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

