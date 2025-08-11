عربي
أمساليوم
بث مباشر
ما بين تصريحات الجيش السوداني وتأكيدات "الدعم السريع".. ما حقيقة ما جرى في "نيالا"؟
ما بين تصريحات الجيش السوداني وتأكيدات "الدعم السريع".. ما حقيقة ما جرى في "نيالا"؟
سبوتنيك عربي
شهدت الأيام الماضية تصريحات متناقضة من السلطات السودانية في بورتسودان تتحدث عن "قصف مطار نيالا بجنوب دارفور وطائرة إماراتية كانت تقل مرتزقة كولومبيين عقب... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T18:00+0000
2025-08-11T18:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099621550_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_af7d213c126f8aa83505707096f31d66.png
يرى مراقبون أن التصريحات حول قصف مطار نيالا أو مواقع أخرى لم يتم دعمها بأدلة ميدانية موثوقة ولا توجد صور، مقاطع فيديو، أو بيانات مستقلة تؤكد وقوع الحادث أو الخسائر، وأن تلك الرواية ربما تأتي في سياق يواجه فيه الجيش السوداني خسائر عسكرية في جبهات مختلفة، ما يثير تساؤلات حول الهدف من نشرها في هذا التوقيت تحديدا، وما يؤكد عدم جدية تلك التصريحات هو نفي الإمارات والدعم السريع لتلك الوقائع وتأكيدهم على أن نيالا محمية بدفاعات جوية متطورة، مما يجعل اختراق أجوائها أمرا بالغ الصعوبة وهذا يضع مسؤولية على عاتق الجهة التي تروج للرواية لتقديم أدلة تثبت قدرتها على تجاوز تلك الدفاعات.وفي بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه قالت قوات الدعم السريع: "شهدت الأيام الماضية حملة تضليل ممنهجة قادتها بعضُ القنوات الفضائية المغرضة ومنصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بفلول النظام البائد، زعمت–كذبا وافتراء–أن القوات المسلحة السودانية (جيش الإسلاميين) قد نفذ قصفا على مطار نيالا ومواقع أخرى في أو حول مدينة الفاشر، وأن القصف أسفر، بحسب مزاعمهم عن مقتل عدد من المقاتلين الأجانب من دولة كولومبيا".وتابع البيان: "إن قوات الدعم السريع تؤكد لجماهيرها في كل ولايات السودان، وللشعب السوداني والعالم قاطبة، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة مطلقا، وهي جزء من الحرب الإعلامية القذرة، التي درج عليها فلول النظام للتغطية على هزائمهم العسكرية المتتالية، لا سيما في جبهات كردفان، ولصرف الأنظار عن حالة الانهيار التي يعيشونها عقب الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح، التي لحقت بهم في معارك كردفان".ولفت البيان إلى أن "مدينة نيالا بمطارها ومرافقها الحيوية ومناطقها الاستراتيجية تتمتع بحماية كاملة وتأمين شامل من جميع الاتجاهات الجغرافية الأربعة، بقواتنا اليقظة وعبر منظومات دفاع جوي متطورة جرى تعزيزها وتحديثها مؤخرا، ما مكنها من صد وإفشال كل المحاولات السابقة لاختراق أجوائها".ما حقيقة ما يجري في نيالا والتصريحات المنسوبة للجيش السوداني بقصف المطار ومناطق أخرى؟تفتقر إلى المصداقيةبداية تقول، لنا مهدي، الخبيرة السودانية في الشؤون الأفريقية وفض النزاعات "الأحداث في نيالا تكشف عن مشهد بالغ التعقيد سياسيا وعسكريا، المدينة التي كانت تشكل أحد المراكز الاقتصادية والإدارية في إقليم دارفور تحولت خلال أيام إلى ساحة قتال مفتوحة، القصف الذي طال المطار ومقر الحكومة ليس حادثا معزولا بل امتداد لنهج تصعيدي اعتمد عليه الجيش منذ قرر شن الحرب".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "روايات الجيش حول ما جرى تتسم بالإنكار وتفتقر إلى المصداقية إذ يحاول تصوير الموقف وكأنه نتيجة تدخلات خارجية أو عمليات مفاجئة، بينما الحقائق على الأرض تؤكد أن البنية التحتية تعرضت للتدمير بسبب قرارات عسكرية متهورة أضرت بالمدنيين قبل أي طرف آخر".وتابعت مهدي: "الحديث عن طائرة إماراتية تقل مقاتلين أجانب من كولومبيا يندرج ضمن روايات مثيرة للجدل تستهدف صرف الأنظار عن فشل التخطيط العسكري، لكن القراءة الاستراتيجية تشير إلى أن الأزمة في نيالا هي جزء من حرب شاملة أطلقها الجيش وأصر على إدارتها بمنطق القوة لا بمنطق الحلول السياسية".استراتيجية التصعيدوقالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية: "في سياق التحليل الاستخباراتي هذه الحادثة لا تبدو منفصلة عن استراتيجية التصعيد التي ينتهجها الجيش منذ اندلاع الحرب، فاختيار أهداف رمزية وإحداث أضرار كبيرة في قلب المدينة يعكس رغبة في شل قدرات الإدارة المحلية وإرسال رسائل ردع للقوى المناوئة".تضارب التصريحاتمن جانبه يقول، المحلل السياسي السوداني، وليد علي، "مسألة تضارب التصريحات في الحروب تعتبر اعتيادية بشأن المسارعة عن إعلان التقدم ومن جانب آخر سرعة النفي هي مسألة متوقعة في عرف الحروب، ولا يمكن التأكد من درجة مصداقية أي طرف لأن الكل يبحث عن تقديم نفسه متفوقا، والقول بأن الجيش السوداني استهدف طائرة اماراتية تحمل مرتزقة كولمبيين أو معدات عسكرية قد تكرر منذ بداية هذه الحرب".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يجب الإشارة إلى أن وجود مرتزقة في أي حرب هي قضية غير مستغربة، لأن الحرب لا تقوم على مبادئ ولا قانون غير الانتصار وسحق الخصم بأي وسيلة، سواء بإستجلاب مرتزقة أو سلاح محرم دوليا، ولا توجد حرب يحكمها حكم حلبة مصارعة وملاكمة".وتابع علي: "لذلك قضية المرتزقة التي تكرر الحكومة السودانية الحديث عنها لن تضيف شيئا في حقيقة ما يدور في ميدان القتال، وفي الجانب الآخر فإن الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بإستخدام طيران أجنبي وأن هناك مرتزقة تجراي يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني وهناك دول إقليمية تدعمه لوجيستيا بالسلاح، لذا فإن التدقيق في اتهام أي طرف للآخر بإستخدام مقاتلين وسلاح من خارج السودان ليس أمرا مثيرا للإنتباه لأنه أصبح مكررا".الانفصال الإداريوحول العلاقات المتوترة بين بورتسودان وأبو ظبي يقول علي: "الحقيقة أن الإمارات دولة لها تجربة كبيرة في التعامل مع مراكز النفوذ الدولي وصناع السياسة العالمية ويدها طويلة أكثر مما يتصور قادة السودان حاليا، وليس من الحكمة مواجهتها بهذه الطريقة والأجدى الاتجاه للتفاوض معها لتحييدها، فهي تملك المال ومن يملك المال يستطيع التأثير في السياسة العالمية بصورة أبعد مما يتخيله الباحثون عن العدالة حول العالم".وأشار إلى أن "القصف الجوي على نيالا إن وقع فعلا، إلا أنه لا يغير من حقيقة سيطرة قوات الدعم السريع عليها وعلى دارفور التي فيما يبدو أنها في طريقها للانفصال الإداري والذي سوف يقود في آخر الطريق للانفصال الكامل كما حدث مع جنوب السودان، ولكن هذه المرة سوف يكون انفصالا داميا وغائرا وسوف يترك أثرا مؤلما في المجتمعات السودانية".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
ما بين تصريحات الجيش السوداني وتأكيدات "الدعم السريع".. ما حقيقة ما جرى في "نيالا"؟

18:00 GMT 11.08.2025
© Sputnikبعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
شهدت الأيام الماضية تصريحات متناقضة من السلطات السودانية في بورتسودان تتحدث عن "قصف مطار نيالا بجنوب دارفور وطائرة إماراتية كانت تقل مرتزقة كولومبيين عقب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الولاية"، وفي الوقت ذاته نفت قوات الدعم السريع ذلك ووصفته بالتصريحات الإعلامية غير الموثوقة كليا.
يرى مراقبون أن التصريحات حول قصف مطار نيالا أو مواقع أخرى لم يتم دعمها بأدلة ميدانية موثوقة ولا توجد صور، مقاطع فيديو، أو بيانات مستقلة تؤكد وقوع الحادث أو الخسائر، وأن تلك الرواية ربما تأتي في سياق يواجه فيه الجيش السوداني خسائر عسكرية في جبهات مختلفة، ما يثير تساؤلات حول الهدف من نشرها في هذا التوقيت تحديدا، وما يؤكد عدم جدية تلك التصريحات هو نفي الإمارات والدعم السريع لتلك الوقائع وتأكيدهم على أن نيالا محمية بدفاعات جوية متطورة، مما يجعل اختراق أجوائها أمرا بالغ الصعوبة وهذا يضع مسؤولية على عاتق الجهة التي تروج للرواية لتقديم أدلة تثبت قدرتها على تجاوز تلك الدفاعات.
وفي بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه قالت قوات الدعم السريع: "شهدت الأيام الماضية حملة تضليل ممنهجة قادتها بعضُ القنوات الفضائية المغرضة ومنصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بفلول النظام البائد، زعمت–كذبا وافتراء–أن القوات المسلحة السودانية (جيش الإسلاميين) قد نفذ قصفا على مطار نيالا ومواقع أخرى في أو حول مدينة الفاشر، وأن القصف أسفر، بحسب مزاعمهم عن مقتل عدد من المقاتلين الأجانب من دولة كولومبيا".
وتابع البيان: "إن قوات الدعم السريع تؤكد لجماهيرها في كل ولايات السودان، وللشعب السوداني والعالم قاطبة، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة مطلقا، وهي جزء من الحرب الإعلامية القذرة، التي درج عليها فلول النظام للتغطية على هزائمهم العسكرية المتتالية، لا سيما في جبهات كردفان، ولصرف الأنظار عن حالة الانهيار التي يعيشونها عقب الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح، التي لحقت بهم في معارك كردفان".
دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
الإمارات تدعو إلى وقف الصراع في السودان وتدين "حملة التضليل"
أمس, 15:19 GMT
ولفت البيان إلى أن "مدينة نيالا بمطارها ومرافقها الحيوية ومناطقها الاستراتيجية تتمتع بحماية كاملة وتأمين شامل من جميع الاتجاهات الجغرافية الأربعة، بقواتنا اليقظة وعبر منظومات دفاع جوي متطورة جرى تعزيزها وتحديثها مؤخرا، ما مكنها من صد وإفشال كل المحاولات السابقة لاختراق أجوائها".

ما حقيقة ما يجري في نيالا والتصريحات المنسوبة للجيش السوداني بقصف المطار ومناطق أخرى؟

تفتقر إلى المصداقية

بداية تقول، لنا مهدي، الخبيرة السودانية في الشؤون الأفريقية وفض النزاعات "الأحداث في نيالا تكشف عن مشهد بالغ التعقيد سياسيا وعسكريا، المدينة التي كانت تشكل أحد المراكز الاقتصادية والإدارية في إقليم دارفور تحولت خلال أيام إلى ساحة قتال مفتوحة، القصف الذي طال المطار ومقر الحكومة ليس حادثا معزولا بل امتداد لنهج تصعيدي اعتمد عليه الجيش منذ قرر شن الحرب".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "روايات الجيش حول ما جرى تتسم بالإنكار وتفتقر إلى المصداقية إذ يحاول تصوير الموقف وكأنه نتيجة تدخلات خارجية أو عمليات مفاجئة، بينما الحقائق على الأرض تؤكد أن البنية التحتية تعرضت للتدمير بسبب قرارات عسكرية متهورة أضرت بالمدنيين قبل أي طرف آخر".
وتابعت مهدي: "الحديث عن طائرة إماراتية تقل مقاتلين أجانب من كولومبيا يندرج ضمن روايات مثيرة للجدل تستهدف صرف الأنظار عن فشل التخطيط العسكري، لكن القراءة الاستراتيجية تشير إلى أن الأزمة في نيالا هي جزء من حرب شاملة أطلقها الجيش وأصر على إدارتها بمنطق القوة لا بمنطق الحلول السياسية".
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
بعد تصريحاته الأخيرة حول الأزمة.. هل أغلق البرهان كل الطرق أمام وقف الحرب في السودان؟
7 أغسطس, 19:12 GMT

استراتيجية التصعيد

وقالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية: "في سياق التحليل الاستخباراتي هذه الحادثة لا تبدو منفصلة عن استراتيجية التصعيد التي ينتهجها الجيش منذ اندلاع الحرب، فاختيار أهداف رمزية وإحداث أضرار كبيرة في قلب المدينة يعكس رغبة في شل قدرات الإدارة المحلية وإرسال رسائل ردع للقوى المناوئة".

ولفتت مهدي إلى أن "روايات الجيش التي تحاول إلقاء اللوم على عوامل خارجية أو عمليات مفاجئة تفتقر إلى المصداقية الميدانية، بينما تطرح مزاعم عن قصف طائرة إماراتية تقل مقاتلين أجانب من كولومبيا في إطار محاولات صرف الأنظار عن المسؤولية المباشرة الحقيقية، أن الحرب في نيالا جزء من معركة أوسع بدأها الجيش ولا يزال يديرها على حساب الاستقرار والأمن الإقليمي".

تضارب التصريحات

من جانبه يقول، المحلل السياسي السوداني، وليد علي، "مسألة تضارب التصريحات في الحروب تعتبر اعتيادية بشأن المسارعة عن إعلان التقدم ومن جانب آخر سرعة النفي هي مسألة متوقعة في عرف الحروب، ولا يمكن التأكد من درجة مصداقية أي طرف لأن الكل يبحث عن تقديم نفسه متفوقا، والقول بأن الجيش السوداني استهدف طائرة اماراتية تحمل مرتزقة كولمبيين أو معدات عسكرية قد تكرر منذ بداية هذه الحرب".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يجب الإشارة إلى أن وجود مرتزقة في أي حرب هي قضية غير مستغربة، لأن الحرب لا تقوم على مبادئ ولا قانون غير الانتصار وسحق الخصم بأي وسيلة، سواء بإستجلاب مرتزقة أو سلاح محرم دوليا، ولا توجد حرب يحكمها حكم حلبة مصارعة وملاكمة".
وتابع علي: "لذلك قضية المرتزقة التي تكرر الحكومة السودانية الحديث عنها لن تضيف شيئا في حقيقة ما يدور في ميدان القتال، وفي الجانب الآخر فإن الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بإستخدام طيران أجنبي وأن هناك مرتزقة تجراي يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني وهناك دول إقليمية تدعمه لوجيستيا بالسلاح، لذا فإن التدقيق في اتهام أي طرف للآخر بإستخدام مقاتلين وسلاح من خارج السودان ليس أمرا مثيرا للإنتباه لأنه أصبح مكررا".
جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الإمارات تنفي"ادعاءات" حول تدمير طائرة تابعة لها تقل مرتزقة في السودان
7 أغسطس, 13:47 GMT

الانفصال الإداري

وحول العلاقات المتوترة بين بورتسودان وأبو ظبي يقول علي: "الحقيقة أن الإمارات دولة لها تجربة كبيرة في التعامل مع مراكز النفوذ الدولي وصناع السياسة العالمية ويدها طويلة أكثر مما يتصور قادة السودان حاليا، وليس من الحكمة مواجهتها بهذه الطريقة والأجدى الاتجاه للتفاوض معها لتحييدها، فهي تملك المال ومن يملك المال يستطيع التأثير في السياسة العالمية بصورة أبعد مما يتخيله الباحثون عن العدالة حول العالم".
وأشار إلى أن "القصف الجوي على نيالا إن وقع فعلا، إلا أنه لا يغير من حقيقة سيطرة قوات الدعم السريع عليها وعلى دارفور التي فيما يبدو أنها في طريقها للانفصال الإداري والذي سوف يقود في آخر الطريق للانفصال الكامل كما حدث مع جنوب السودان، ولكن هذه المرة سوف يكون انفصالا داميا وغائرا وسوف يترك أثرا مؤلما في المجتمعات السودانية".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
