عربي
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
مقاتلة "سو- 35 إس" الروسية... ذراع طولى تشل قدرات العدو في مكامنها
مقاتلة "سو- 35 إس" الروسية... ذراع طولى تشل قدرات العدو في مكامنها
سبوتنيك عربي
صرحت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية متعددة المهام، لا تسمح لطائرات العدو بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها...
وأضافت الشركة الحكومية: "هذا مثال على منظومات جوية متكاملة، حيث تعمل "سو- 35 إس" كغطاء جوي، بينما تعمل "سو- 34" كقبضة هجومية".وتعد "سو - 35 إس"، مقاتلة فائقة المناورة، قادرة على حماية المجموعات الهجومية من التهديدات الجوية.وفي الوقت ذاته، تتمتع "سو-34" بالقدرة على توجيه ضربات دقيقة في عمق الخطوط الخلفية للعدو، باستخدام وسائل تدمير متنوعة، من القنابل الموجهة إلى الصواريخ عالية الدقة.وفي الوقت نفسه، لا تسمح مقاتلة "سو- 35 إس"، بمداها البعيد، لطائرات العدو، بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها للأسلحة، وفقا لـ"روستيخ".وقد فازت "سو- 35 إس"، في الآونة الأخيرة، بجائزة أجمل طائرة في التصويت الذي أجرته "روستيخ"، أما "سو- 34"، فقد حصلت على المركز الثاني.وجاء في بيان "روستيخ"، في 12 مايو الماضي، بأن "شركة الطائرات المتحدة (جزء من شركة روستيخ الحكومية) سلّمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" متعددة المهام الجديدة لوزارة الدفاع الروسية".الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة
مقاتلة "سو- 35 إس" الروسية... ذراع طولى تشل قدرات العدو في مكامنها

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
صرحت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية متعددة المهام، لا تسمح لطائرات العدو بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها للأسلحة، ما يسمح لقاذفات "سو-34" بتوجيه ضربات دقيقة في عمق دفاعات العدو.
وأضافت الشركة الحكومية: "هذا مثال على منظومات جوية متكاملة، حيث تعمل "سو- 35 إس" كغطاء جوي، بينما تعمل "سو- 34" كقبضة هجومية".
وتعد "سو - 35 إس"، مقاتلة فائقة المناورة، قادرة على حماية المجموعات الهجومية من التهديدات الجوية.

وأوضح المصدر للوكالة أن "سو- 35 إس"، مزودة برادار مرحلي، يسمح لها باكتشاف وتتبع أهداف متعددة، كما يمكنها تدمير منظومات الدفاع الجوي وإجراء عمليات استطلاع.

Российский истребитель Су-57 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
وسائط متعددة
في سماء الهند... مقارنة مثيرة بين مقاتلتي "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية
13 فبراير, 08:57 GMT
وفي الوقت ذاته، تتمتع "سو-34" بالقدرة على توجيه ضربات دقيقة في عمق الخطوط الخلفية للعدو، باستخدام وسائل تدمير متنوعة، من القنابل الموجهة إلى الصواريخ عالية الدقة.

وتشكل هاتان المنصتان منظومة هجومية فعالة، قادرة على تنفيذ أعقد المهام التكتيكية على الجبهة.

وفي الوقت نفسه، لا تسمح مقاتلة "سو- 35 إس"، بمداها البعيد، لطائرات العدو، بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها للأسلحة، وفقا لـ"روستيخ".
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو
29 مارس, 07:42 GMT
وقد فازت "سو- 35 إس"، في الآونة الأخيرة، بجائزة أجمل طائرة في التصويت الذي أجرته "روستيخ"، أما "سو- 34"، فقد حصلت على المركز الثاني.

وسلّمت شركة الطائرات المتحدة الروسية، دفعة من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة إلى وزارة الدفاع الروسية، حسبما أفادت الشركة الأم "روستيخ"، في مايو/ أيار الماضي.

وجاء في بيان "روستيخ"، في 12 مايو الماضي، بأن "شركة الطائرات المتحدة (جزء من شركة روستيخ الحكومية) سلّمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" متعددة المهام الجديدة لوزارة الدفاع الروسية".
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة
