مقاتلة "سو- 35 إس" الروسية... ذراع طولى تشل قدرات العدو في مكامنها
سبوتنيك عربي
صرحت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية متعددة المهام، لا تسمح لطائرات العدو بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T05:53+0000
2025-08-18T05:53+0000
2025-08-18T05:53+0000
سلاح روسيا
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا, رصد عسكري, روسيا
صرحت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية متعددة المهام، لا تسمح لطائرات العدو بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها للأسلحة، ما يسمح لقاذفات "سو-34" بتوجيه ضربات دقيقة في عمق دفاعات العدو.
وأضافت الشركة الحكومية: "هذا مثال على منظومات جوية متكاملة، حيث تعمل "سو- 35 إس" كغطاء جوي، بينما تعمل "سو- 34" كقبضة هجومية".
وتعد "سو - 35 إس"، مقاتلة فائقة المناورة، قادرة على حماية المجموعات الهجومية من التهديدات الجوية.
وأوضح المصدر للوكالة أن "سو- 35 إس"، مزودة برادار مرحلي، يسمح لها باكتشاف وتتبع أهداف متعددة، كما يمكنها تدمير منظومات الدفاع الجوي وإجراء عمليات استطلاع.
وفي الوقت ذاته، تتمتع "سو-34" بالقدرة على توجيه ضربات دقيقة في عمق الخطوط الخلفية للعدو، باستخدام وسائل تدمير متنوعة، من القنابل الموجهة إلى الصواريخ عالية الدقة.
وتشكل هاتان المنصتان منظومة هجومية فعالة، قادرة على تنفيذ أعقد المهام التكتيكية على الجبهة.
وفي الوقت نفسه، لا تسمح مقاتلة "سو- 35 إس"، بمداها البعيد، لطائرات العدو، بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها للأسلحة، وفقا لـ"روستيخ".
وقد فازت "سو- 35 إس"، في الآونة الأخيرة، بجائزة أجمل طائرة في التصويت الذي أجرته "روستيخ"، أما "سو- 34"، فقد حصلت على المركز الثاني.
وسلّمت شركة الطائرات المتحدة الروسية، دفعة من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة إلى وزارة الدفاع الروسية، حسبما أفادت الشركة الأم "روستيخ"، في مايو/ أيار الماضي.
وجاء في بيان "روستيخ"، في 12 مايو الماضي، بأن "شركة الطائرات المتحدة (جزء من شركة روستيخ الحكومية) سلّمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" متعددة المهام الجديدة لوزارة الدفاع الروسية".