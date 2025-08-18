https://sarabic.ae/20250818/مقاتلة-سو--35-إس-الروسية-ذراع-طولى-تشل-قدرات-العدو-في-مكامنها-1103865408.html

مقاتلة "سو- 35 إس" الروسية... ذراع طولى تشل قدرات العدو في مكامنها

سبوتنيك عربي

صرحت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية متعددة المهام، لا تسمح لطائرات العدو بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

سلاح روسيا

رصد عسكري

روسيا

وأضافت الشركة الحكومية: "هذا مثال على منظومات جوية متكاملة، حيث تعمل "سو- 35 إس" كغطاء جوي، بينما تعمل "سو- 34" كقبضة هجومية".وتعد "سو - 35 إس"، مقاتلة فائقة المناورة، قادرة على حماية المجموعات الهجومية من التهديدات الجوية.وفي الوقت ذاته، تتمتع "سو-34" بالقدرة على توجيه ضربات دقيقة في عمق الخطوط الخلفية للعدو، باستخدام وسائل تدمير متنوعة، من القنابل الموجهة إلى الصواريخ عالية الدقة.وفي الوقت نفسه، لا تسمح مقاتلة "سو- 35 إس"، بمداها البعيد، لطائرات العدو، بالوصول إلى أقصى حدود استخدامها للأسلحة، وفقا لـ"روستيخ".وقد فازت "سو- 35 إس"، في الآونة الأخيرة، بجائزة أجمل طائرة في التصويت الذي أجرته "روستيخ"، أما "سو- 34"، فقد حصلت على المركز الثاني.وجاء في بيان "روستيخ"، في 12 مايو الماضي، بأن "شركة الطائرات المتحدة (جزء من شركة روستيخ الحكومية) سلّمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" متعددة المهام الجديدة لوزارة الدفاع الروسية".الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة

