زيلينسكي: يجب توافر الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات
نائب أوكراني: لا أحد يراقب زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة على عكس زيارة بوتين
نائب أوكراني: لا أحد يراقب زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة على عكس زيارة بوتين
أشار النائب في البرلمان الأوكراني، أرتيوم دميتروك، الذي غادر أوكرانيا، إلى أنه لا أحد يراقب زيارة فلاديمير زيلينسكي، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عكس زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا.
دونالد ترامب
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
وكتب دميتروك على قناته على "تلغرام": "شاهد نصف مليون شخص طائرة بوتين المتجهة إلى ألاسكا مباشرةً. كم من الناس يتابعون رحلة زيلينسكي إلى واشنطن؟ لا أحد".وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، يوم السبت الماضي، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، كان ممتازا.وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي يوم الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".
نائب أوكراني: لا أحد يراقب زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة على عكس زيارة بوتين

أشار النائب في البرلمان الأوكراني، أرتيوم دميتروك، الذي غادر أوكرانيا، إلى أنه لا أحد يراقب زيارة فلاديمير زيلينسكي، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عكس زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا.
وكتب دميتروك على قناته على "تلغرام": "شاهد نصف مليون شخص طائرة بوتين المتجهة إلى ألاسكا مباشرةً. كم من الناس يتابعون رحلة زيلينسكي إلى واشنطن؟ لا أحد".

ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
ترامب حول نتائج قمة ألاسكا: هناك تقدم كبير انتظرونا
أمس, 14:44 GMT
وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، يوم السبت الماضي، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، كان ممتازا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات ضيقة النطاق في ألاسكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"
أمس, 08:22 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".
وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي يوم الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".

وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".
