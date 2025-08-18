https://sarabic.ae/20250818/نائب-أوكراني-لا-أحد-يراقب-زيارة-زيلينسكي-للولايات-المتحدة-على-عكس-زيارة-بوتين--1103895409.html

نائب أوكراني: لا أحد يراقب زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة على عكس زيارة بوتين

أشار النائب في البرلمان الأوكراني، أرتيوم دميتروك، الذي غادر أوكرانيا، إلى أنه لا أحد يراقب زيارة فلاديمير زيلينسكي، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتب دميتروك على قناته على "تلغرام": "شاهد نصف مليون شخص طائرة بوتين المتجهة إلى ألاسكا مباشرةً. كم من الناس يتابعون رحلة زيلينسكي إلى واشنطن؟ لا أحد".وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، يوم السبت الماضي، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، كان ممتازا.وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي يوم الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".

