https://sarabic.ae/20250819/أوروبا-تبحث-في-واشنطن-عن-ضمانات-خبير-قرار-السلم-والحرب-أصبح-خارج-إرادة-أوكرانيا--1103911100.html

أوروبا تبحث في واشنطن عن "ضمانات"... خبير: قرار السلم والحرب أصبح خارج إرادة أوكرانيا

أوروبا تبحث في واشنطن عن "ضمانات"... خبير: قرار السلم والحرب أصبح خارج إرادة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

علق الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي، علي كومان، على اللقاء في البيت الأبيض الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي،... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T09:32+0000

2025-08-19T09:32+0000

2025-08-19T09:49+0000

روسيا

البيت الأبيض

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

كييف

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg

وقال كومان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "استطاع ترامب أن يفرض ما يراه مناسبا لحل هذه الأزمة المستعصية بسبب تعنت الجانب الغربي، خاصة مع وجود إدارة سابقة"، مؤكدا أن "ترامب أراد تأسيس فكرة".وأضاف كومان: "من دون الدعم الأمريكي لن تصمد كييف أمام الآلة الحربية الضخمة الروسية"، موضحا أن "ترامب لا يريد أن يقدم دعما آخر، لكنه في الوقت ذاته يريد أن يجد حلا يحافظ فيه على المصالح الأمريكية".وتابع: "الأوروبيون متعبون من الصراع في أوكرانيا ويحتاجون إلى ضمانات أمنية"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي غير قادر على المواجهة الدائمة مع روسيا، وفي الوقت نفسه يريد إيجاد منفذ للاستثمارات التي وضعها في أوكرانيا".وأوضح "ضيف سبوتنيك"، أنه "عندما جاء زيلينسكي إلى البيت الأبيض ظهر وكأنه موظف لدى ترامب وقد سلم جميع المفاتيح إلى الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "أوكرانيا بسبب نظامها الموجود حاليا فقدت السيادة، وقرار السلم والحرب ليس بيدها بل بيد الحلفاء وهذه مسألة خطرة جدا".وشدد الباحث في الشان الروسي على أن "الأوروبيين لا يمكن أن يحصلوا إلا على شيء واحد من الولايات المتحدة، وهو الضمانات فقط".

https://sarabic.ae/20250819/خبير-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-حضر-اجتماع-البيت-الأبيض-متنازلا-بشكل-واضح-1103909077.html

https://sarabic.ae/20250819/باحث-قمة-ألاسكا-شكلت-برنامج-عمل-للقاءات-البيت-الأبيض-وبوتين-وضع-حجر-الأساس-للمفاوضات-1103906392.html

الولايات المتحدة الأمريكية

كييف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, كييف, تقارير سبوتنيك, حصري