https://sarabic.ae/20250819/أوروبا-تبحث-في-واشنطن-عن-ضمانات-خبير-قرار-السلم-والحرب-أصبح-خارج-إرادة-أوكرانيا--1103911100.html
أوروبا تبحث في واشنطن عن "ضمانات"... خبير: قرار السلم والحرب أصبح خارج إرادة أوكرانيا
أوروبا تبحث في واشنطن عن "ضمانات"... خبير: قرار السلم والحرب أصبح خارج إرادة أوكرانيا
2025-08-19T09:32+0000
2025-08-19T09:49+0000
وقال كومان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "استطاع ترامب أن يفرض ما يراه مناسبا لحل هذه الأزمة المستعصية بسبب تعنت الجانب الغربي، خاصة مع وجود إدارة سابقة"، مؤكدا أن "ترامب أراد تأسيس فكرة".وأضاف كومان: "من دون الدعم الأمريكي لن تصمد كييف أمام الآلة الحربية الضخمة الروسية"، موضحا أن "ترامب لا يريد أن يقدم دعما آخر، لكنه في الوقت ذاته يريد أن يجد حلا يحافظ فيه على المصالح الأمريكية".وتابع: "الأوروبيون متعبون من الصراع في أوكرانيا ويحتاجون إلى ضمانات أمنية"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي غير قادر على المواجهة الدائمة مع روسيا، وفي الوقت نفسه يريد إيجاد منفذ للاستثمارات التي وضعها في أوكرانيا".وأوضح "ضيف سبوتنيك"، أنه "عندما جاء زيلينسكي إلى البيت الأبيض ظهر وكأنه موظف لدى ترامب وقد سلم جميع المفاتيح إلى الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "أوكرانيا بسبب نظامها الموجود حاليا فقدت السيادة، وقرار السلم والحرب ليس بيدها بل بيد الحلفاء وهذه مسألة خطرة جدا".وشدد الباحث في الشان الروسي على أن "الأوروبيين لا يمكن أن يحصلوا إلا على شيء واحد من الولايات المتحدة، وهو الضمانات فقط".
https://sarabic.ae/20250819/خبير-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-حضر-اجتماع-البيت-الأبيض-متنازلا-بشكل-واضح-1103909077.html
https://sarabic.ae/20250819/باحث-قمة-ألاسكا-شكلت-برنامج-عمل-للقاءات-البيت-الأبيض-وبوتين-وضع-حجر-الأساس-للمفاوضات-1103906392.html
روسيا, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, كييف, تقارير سبوتنيك, حصري

أوروبا تبحث في واشنطن عن "ضمانات"... خبير: قرار السلم والحرب أصبح خارج إرادة أوكرانيا

09:32 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 19.08.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
حصري
علق الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي، علي كومان، على اللقاء في البيت الأبيض الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، مؤكدا أن "هناك تباينا بين القوى الأوروبية مع زيلينسكي والإدارة الأمريكية".
وقال كومان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "استطاع ترامب أن يفرض ما يراه مناسبا لحل هذه الأزمة المستعصية بسبب تعنت الجانب الغربي، خاصة مع وجود إدارة سابقة"، مؤكدا أن "ترامب أراد تأسيس فكرة".
ولفت إلى أن "الخطاب الأساسي الذي وجهه ترامب، هو إيقاف الولايات المتحدة عن هدر الأموال في الحروب، التي يرى أنه لا طائل منها، وعلى أوروبا أن تتحمل العبء الأكبر".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
خبير في العلاقات الدولية: زيلينسكي حضر اجتماع البيت الأبيض متنازلا بشكل واضح
08:10 GMT
وأضاف كومان: "من دون الدعم الأمريكي لن تصمد كييف أمام الآلة الحربية الضخمة الروسية"، موضحا أن "ترامب لا يريد أن يقدم دعما آخر، لكنه في الوقت ذاته يريد أن يجد حلا يحافظ فيه على المصالح الأمريكية".

ولفت الخبير في الشأن الروسي إلى أن "الرئيس بوتين تلقى تعهدا قاطعا بأن أوكرانيا لن تكون في حلف الناتو أبدا، وهذه النقطة لا يمكن النقاش فيها، أما النقطة الثانية هي أن بوتين تلقى وعدا أو إشارات على أن هناك تنازلا سيتحقق على الأرض لصالح روسيا الاتحادية".

وتابع: "الأوروبيون متعبون من الصراع في أوكرانيا ويحتاجون إلى ضمانات أمنية"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي غير قادر على المواجهة الدائمة مع روسيا، وفي الوقت نفسه يريد إيجاد منفذ للاستثمارات التي وضعها في أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات
07:01 GMT
وأوضح "ضيف سبوتنيك"، أنه "عندما جاء زيلينسكي إلى البيت الأبيض ظهر وكأنه موظف لدى ترامب وقد سلم جميع المفاتيح إلى الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "أوكرانيا بسبب نظامها الموجود حاليا فقدت السيادة، وقرار السلم والحرب ليس بيدها بل بيد الحلفاء وهذه مسألة خطرة جدا".
كما رأى كومان أن "الجانب الأوروبي أبدى تنازلا عكس الفترات السابقة، بعد تصريح الأمين العالم لحلف الناتو مارك روت الذي لم يتطرق خلاله إلى مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو".
وشدد الباحث في الشان الروسي على أن "الأوروبيين لا يمكن أن يحصلوا إلا على شيء واحد من الولايات المتحدة، وهو الضمانات فقط".
